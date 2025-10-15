Ouvertures stations de ski 2025 : calendrier complet et dates par massif



Dates clés des ouvertures des stations de ski en 2025 : départ fin novembre pour les domaines d’altitude

Les premières ouvertures des stations de ski interviendront le 22 novembre 2025, avec Val Thorens et Tignes qui donneront le coup d’envoi grâce à leur altitude élevée et leurs glaciers.



Dès le 29 novembre, des domaines comme Val d'Isère, Les 2 Alpes et Luz Ardiden (Pyrénées) accueilleront à leur tour les premiers skieurs. Dans les Alpes du Sud, Montgenèvre ouvrira également à cette même date.



Plusieurs stations de Tarentaise comme Courchevel, Méribel, Les Menuires devraient quant à elles ouvrir le 6 décembre, tandis que La Plagne et Les Arcs prévoient une ouverture le 13 décembre.



Ces dates restent prévisionnelles et peuvent être modifiées selon l’enneigement et la météo. Certaines stations envisagent une ouverture anticipée si les chutes de neige sont suffisantes.



Pyrénées : décembre en ligne de mire



Enneigement et météo : quelles prévisions pour l’hiver 2025 ?





Dans les Pyrénées, la tendance reste plus variable, avec des conditions tributaires des perturbations atlantiques.



Où skier dès novembre 2025 ?

Les plus impatients pourront skier dès le 22 novembre 2025 à Val Thorens et Tignes, deux stations réputées pour leur enneigement garanti et leurs glaciers. Ces domaines d’altitude proposeront également des événements festifs pour marquer le lancement de la saison, comme la Grande Première de Val Thorens ou le Ski Force Winter Tour.



Dès la fin du mois, Les 2 Alpes et Val d’Isère offriront des pistes préparées et un accueil complet pour les premiers vacanciers. Les stations d’altitude restent la meilleure option pour un week-end ski anticipé en France.



Et aussi… des stations qui resteront fermées





L'Alpe du Grand Serre (Isère) a confirmé sa fermeture définitive en 2024-2025.



Notre-Dame-du-Pré (Savoie) a également fermé ses remontées mécaniques après une activité déjà réduite ces dernières années.



Le Grand Puy (Alpes-de-Haute-Provence) a été condamné à l'arrêt après un vote local.



Le Tanet et Le Gaschney (Vosges) figurent aussi parmi les fermetures de l’hiver 2024-2025.



Ces fermetures rappellent les défis auxquels font face les stations de moyenne montagne, confrontées au réchauffement climatique et à la raréfaction de la neige naturelle.



Préparer son séjour au ski : hébergements et forfaits hiver 2025





Les grands domaines comme Les 3 Vallées, Paradiski ou Espace Killy publient déjà leurs calendriers d’ouverture et offres promotionnelles.



Les vacanciers peuvent ainsi anticiper leur séjour au ski pendant les vacances de Noël 2025, période de forte affluence. Déjà la semaine du jour de l'an affiche de très beaux taux de réservations. Les réservations en avance permettent aussi d’accéder à des forfaits de ski à prix réduits et à des hébergements mieux situés.



Calendrier complet des ouvertures des stations de ski 2025

Samedi 22 novembre 2025 :

Val Thorens

Tignes



Samedi 29 novembre 2025 :

Les 2 Alpes

Val d’Isère

Montgenèvre

Luz Ardiden (pré-ouverture)



Vendredi 5 décembre 2025 :

Saint-Lary-Soulan

Courchevel

Font-Romeu

Chamonix



Samedi 6 décembre 2025 :

Alpe d’Huez

Auron

Ax 3 Domaines

Bolquère – Pyrénées 2000

Chamrousse

Chabanon (ouverture les week-end de décembre si les conditions le permettent, ouverture tous les jours à partir du 20 décembre)

Isola 2000

La Colmiane

Les Menuires

Les Orres

Méribel

OZ 3300

Peyragudes

Serre Chevalier

Valloire

Vars (ouverture partielle si les conditions de neige le permettent, ouverture officielle le 13 décembre)

Vaujany



Mercredi 10 décembre 2025 :

Les Angles



Samedi 13 décembre 2025 :

Aussois

Brides-les-Bains

Champagny en Vanoise

Corrençon en Vercors / Villard de Lans

Grand Tourmalet

La Clusaz (ouverture le week-end du 6/7 décembre)

Les Contamines Montjoie (ouverture partielle si les conditions de neige le permettent, ouverture officielle le 20 décembre)

La Plagne

La Plagne Montalbert

La Rosière 1850

La Toussuire

Lans en Vercors

Le Champ du Feu

Le Corbier

Le Dévoluy

Le Grand Bornand

Les Arcs

Les Saisies

Montchavin – La Plagne

Montclar

Monts Jura

Orcières Merlette

Peisey-Vallandry

Puy-Saint-Vincent

Risoul

Saint François Longchamp

Saint Martin de Belleville

Saint Sorlin d’Arves

Sainte Foy Tarentaise

Val Cenis

Val d’Allos

Valmeinier



Samedi 20 décembre 2025 :

Besse Super Besse

Albiez Montrond

Arêches Beaufort

Bernex

Bonneval sur Arc

Col de Marcieu

Combloux

Crest Voland Cohennoz

Flumet – St Nicolas la Chapelle

Gréolières les Neiges

La Bresse Hohneck

La Giettaz

Le Mont Dore

Les Houches

La Norma

Le Collet – Belledonne

Les 7 Laux

Les Karellis

Notre Dame de Bellecombe

Pralognan la Vanoise

Praz de Lys Sommand

Saint Léger les Mélèzes

Saint Maurice sur Moselle

Serre Eyraud

Saint Colomban des Villards

Thollon les Mémises

Valberg

Valfréjus

Valmorel





Samedi 27 décembre 2025 :

Beuil les Launes

Gérardmer

Le Lac Blanc



