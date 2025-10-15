Dates clés des ouvertures des stations de ski en 2025 : départ fin novembre pour les domaines d’altitude
Ouvertures stations de ski 2025 : calendrier complet et dates par massif - Depositphotos.com Auteur photography33
Les premières ouvertures des stations de ski interviendront le 22 novembre 2025, avec Val Thorens et Tignes qui donneront le coup d’envoi grâce à leur altitude élevée et leurs glaciers.
Dès le 29 novembre, des domaines comme Val d'Isère, Les 2 Alpes et Luz Ardiden (Pyrénées) accueilleront à leur tour les premiers skieurs. Dans les Alpes du Sud, Montgenèvre ouvrira également à cette même date.
Plusieurs stations de Tarentaise comme Courchevel, Méribel, Les Menuires devraient quant à elles ouvrir le 6 décembre, tandis que La Plagne et Les Arcs prévoient une ouverture le 13 décembre.
Ces dates restent prévisionnelles et peuvent être modifiées selon l’enneigement et la météo. Certaines stations envisagent une ouverture anticipée si les chutes de neige sont suffisantes.
Dès le 29 novembre, des domaines comme Val d'Isère, Les 2 Alpes et Luz Ardiden (Pyrénées) accueilleront à leur tour les premiers skieurs. Dans les Alpes du Sud, Montgenèvre ouvrira également à cette même date.
Plusieurs stations de Tarentaise comme Courchevel, Méribel, Les Menuires devraient quant à elles ouvrir le 6 décembre, tandis que La Plagne et Les Arcs prévoient une ouverture le 13 décembre.
Ces dates restent prévisionnelles et peuvent être modifiées selon l’enneigement et la météo. Certaines stations envisagent une ouverture anticipée si les chutes de neige sont suffisantes.
Pyrénées : décembre en ligne de mire
Autres articles
-
Ski : dans les stations françaises, une fréquentation au sommet cet hiver
-
Ski, logement, climat : la montagne cherche son avenir [ABO]
-
Le ski est (encore) résilient face au réchauffement climatique
-
Vacances d’hiver 2025 : quel bilan pour les stations de ski françaises ?
-
Les Ménuires-Saint-Martin-de-Belleville, découverte d’un attelage hivernal singulier
Dans les Pyrénées, le réseau N’PY se veut optimiste mais prudent. Luz Ardiden pourrait être la première station à ouvrir dès le 29 novembre 2025, tandis que la majorité des domaines visent une ouverture le 6 décembre 2025.
Les stations comme Peyragudes, Ax 3 Domaines, Saint-Lary-Soulan ou Font-Romeu suivront peu après, sous réserve de conditions favorables.
Les stations comme Peyragudes, Ax 3 Domaines, Saint-Lary-Soulan ou Font-Romeu suivront peu après, sous réserve de conditions favorables.
Enneigement et météo : quelles prévisions pour l’hiver 2025 ?
Les prévisions d’enneigement hiver 2025 s’annoncent encourageantes dans les Alpes du Nord, avec des températures plus basses attendues dès la fin novembre. Selon Météo France, le mois de décembre pourrait être marqué par plusieurs épisodes neigeux précoces, favorisant une ouverture complète des domaines skiables.
Dans les Pyrénées, la tendance reste plus variable, avec des conditions tributaires des perturbations atlantiques.
Les stations pourraient donc miser sur la neige de culture et des équipements modernisés pour garantir une ouverture dès les premiers week-ends de décembre.
Dans les Pyrénées, la tendance reste plus variable, avec des conditions tributaires des perturbations atlantiques.
Les stations pourraient donc miser sur la neige de culture et des équipements modernisés pour garantir une ouverture dès les premiers week-ends de décembre.
Où skier dès novembre 2025 ?
Les plus impatients pourront skier dès le 22 novembre 2025 à Val Thorens et Tignes, deux stations réputées pour leur enneigement garanti et leurs glaciers. Ces domaines d’altitude proposeront également des événements festifs pour marquer le lancement de la saison, comme la Grande Première de Val Thorens ou le Ski Force Winter Tour.
Dès la fin du mois, Les 2 Alpes et Val d’Isère offriront des pistes préparées et un accueil complet pour les premiers vacanciers. Les stations d’altitude restent la meilleure option pour un week-end ski anticipé en France.
Dès la fin du mois, Les 2 Alpes et Val d’Isère offriront des pistes préparées et un accueil complet pour les premiers vacanciers. Les stations d’altitude restent la meilleure option pour un week-end ski anticipé en France.
Et aussi… des stations qui resteront fermées
Certaines stations n’ouvriront plus leurs portes, faute de neige.
L'Alpe du Grand Serre (Isère) a confirmé sa fermeture définitive en 2024-2025.
Notre-Dame-du-Pré (Savoie) a également fermé ses remontées mécaniques après une activité déjà réduite ces dernières années.
Le Grand Puy (Alpes-de-Haute-Provence) a été condamné à l'arrêt après un vote local.
Le Tanet et Le Gaschney (Vosges) figurent aussi parmi les fermetures de l’hiver 2024-2025.
Ces fermetures rappellent les défis auxquels font face les stations de moyenne montagne, confrontées au réchauffement climatique et à la raréfaction de la neige naturelle.
A lire aussi : Futuroscopie - Réinventons la montagne : oui, mais comment ?
L'Alpe du Grand Serre (Isère) a confirmé sa fermeture définitive en 2024-2025.
Notre-Dame-du-Pré (Savoie) a également fermé ses remontées mécaniques après une activité déjà réduite ces dernières années.
Le Grand Puy (Alpes-de-Haute-Provence) a été condamné à l'arrêt après un vote local.
Le Tanet et Le Gaschney (Vosges) figurent aussi parmi les fermetures de l’hiver 2024-2025.
Ces fermetures rappellent les défis auxquels font face les stations de moyenne montagne, confrontées au réchauffement climatique et à la raréfaction de la neige naturelle.
A lire aussi : Futuroscopie - Réinventons la montagne : oui, mais comment ?
Préparer son séjour au ski : hébergements et forfaits hiver 2025
Pour éviter les hausses de prix, il est conseillé de réserver son séjour au ski dès octobre. De nombreuses stations proposent des offres early booking ou des packs famille hiver 2025, incluant hébergement, forfaits et location de matériel.
Les grands domaines comme Les 3 Vallées, Paradiski ou Espace Killy publient déjà leurs calendriers d’ouverture et offres promotionnelles.
Les vacanciers peuvent ainsi anticiper leur séjour au ski pendant les vacances de Noël 2025, période de forte affluence. Déjà la semaine du jour de l'an affiche de très beaux taux de réservations. Les réservations en avance permettent aussi d’accéder à des forfaits de ski à prix réduits et à des hébergements mieux situés.
A lire aussi : Rénovation des hébergements : la nouvelle bataille des stations de ski
Les grands domaines comme Les 3 Vallées, Paradiski ou Espace Killy publient déjà leurs calendriers d’ouverture et offres promotionnelles.
Les vacanciers peuvent ainsi anticiper leur séjour au ski pendant les vacances de Noël 2025, période de forte affluence. Déjà la semaine du jour de l'an affiche de très beaux taux de réservations. Les réservations en avance permettent aussi d’accéder à des forfaits de ski à prix réduits et à des hébergements mieux situés.
A lire aussi : Rénovation des hébergements : la nouvelle bataille des stations de ski
Calendrier complet des ouvertures des stations de ski 2025
Samedi 22 novembre 2025 :
Val Thorens
Tignes
Samedi 29 novembre 2025 :
Les 2 Alpes
Val d’Isère
Montgenèvre
Luz Ardiden (pré-ouverture)
Vendredi 5 décembre 2025 :
Saint-Lary-Soulan
Courchevel
Font-Romeu
Chamonix
Samedi 6 décembre 2025 :
Alpe d’Huez
Auron
Ax 3 Domaines
Bolquère – Pyrénées 2000
Chamrousse
Chabanon (ouverture les week-end de décembre si les conditions le permettent, ouverture tous les jours à partir du 20 décembre)
Isola 2000
La Colmiane
Les Menuires
Les Orres
Méribel
OZ 3300
Peyragudes
Serre Chevalier
Valloire
Vars (ouverture partielle si les conditions de neige le permettent, ouverture officielle le 13 décembre)
Vaujany
Mercredi 10 décembre 2025 :
Les Angles
Samedi 13 décembre 2025 :
Aussois
Brides-les-Bains
Champagny en Vanoise
Corrençon en Vercors / Villard de Lans
Grand Tourmalet
La Clusaz (ouverture le week-end du 6/7 décembre)
Les Contamines Montjoie (ouverture partielle si les conditions de neige le permettent, ouverture officielle le 20 décembre)
La Plagne
La Plagne Montalbert
La Rosière 1850
La Toussuire
Lans en Vercors
Le Champ du Feu
Le Corbier
Le Dévoluy
Le Grand Bornand
Les Arcs
Les Saisies
Montchavin – La Plagne
Montclar
Monts Jura
Orcières Merlette
Peisey-Vallandry
Puy-Saint-Vincent
Risoul
Saint François Longchamp
Saint Martin de Belleville
Saint Sorlin d’Arves
Sainte Foy Tarentaise
Val Cenis
Val d’Allos
Valmeinier
Samedi 20 décembre 2025 :
Besse Super Besse
Albiez Montrond
Arêches Beaufort
Bernex
Bonneval sur Arc
Col de Marcieu
Combloux
Crest Voland Cohennoz
Flumet – St Nicolas la Chapelle
Gréolières les Neiges
La Bresse Hohneck
La Giettaz
Le Mont Dore
Les Houches
La Norma
Le Collet – Belledonne
Les 7 Laux
Les Karellis
Notre Dame de Bellecombe
Pralognan la Vanoise
Praz de Lys Sommand
Saint Léger les Mélèzes
Saint Maurice sur Moselle
Serre Eyraud
Saint Colomban des Villards
Thollon les Mémises
Valberg
Valfréjus
Valmorel
Samedi 27 décembre 2025 :
Beuil les Launes
Gérardmer
Le Lac Blanc
Pour plus d’informations sur les stations de ski françaises et leurs événements, consultez le site officiel France Montagnes
Val Thorens
Tignes
Samedi 29 novembre 2025 :
Les 2 Alpes
Val d’Isère
Montgenèvre
Luz Ardiden (pré-ouverture)
Vendredi 5 décembre 2025 :
Saint-Lary-Soulan
Courchevel
Font-Romeu
Chamonix
Samedi 6 décembre 2025 :
Alpe d’Huez
Auron
Ax 3 Domaines
Bolquère – Pyrénées 2000
Chamrousse
Chabanon (ouverture les week-end de décembre si les conditions le permettent, ouverture tous les jours à partir du 20 décembre)
Isola 2000
La Colmiane
Les Menuires
Les Orres
Méribel
OZ 3300
Peyragudes
Serre Chevalier
Valloire
Vars (ouverture partielle si les conditions de neige le permettent, ouverture officielle le 13 décembre)
Vaujany
Mercredi 10 décembre 2025 :
Les Angles
Samedi 13 décembre 2025 :
Aussois
Brides-les-Bains
Champagny en Vanoise
Corrençon en Vercors / Villard de Lans
Grand Tourmalet
La Clusaz (ouverture le week-end du 6/7 décembre)
Les Contamines Montjoie (ouverture partielle si les conditions de neige le permettent, ouverture officielle le 20 décembre)
La Plagne
La Plagne Montalbert
La Rosière 1850
La Toussuire
Lans en Vercors
Le Champ du Feu
Le Corbier
Le Dévoluy
Le Grand Bornand
Les Arcs
Les Saisies
Montchavin – La Plagne
Montclar
Monts Jura
Orcières Merlette
Peisey-Vallandry
Puy-Saint-Vincent
Risoul
Saint François Longchamp
Saint Martin de Belleville
Saint Sorlin d’Arves
Sainte Foy Tarentaise
Val Cenis
Val d’Allos
Valmeinier
Samedi 20 décembre 2025 :
Besse Super Besse
Albiez Montrond
Arêches Beaufort
Bernex
Bonneval sur Arc
Col de Marcieu
Combloux
Crest Voland Cohennoz
Flumet – St Nicolas la Chapelle
Gréolières les Neiges
La Bresse Hohneck
La Giettaz
Le Mont Dore
Les Houches
La Norma
Le Collet – Belledonne
Les 7 Laux
Les Karellis
Notre Dame de Bellecombe
Pralognan la Vanoise
Praz de Lys Sommand
Saint Léger les Mélèzes
Saint Maurice sur Moselle
Serre Eyraud
Saint Colomban des Villards
Thollon les Mémises
Valberg
Valfréjus
Valmorel
Samedi 27 décembre 2025 :
Beuil les Launes
Gérardmer
Le Lac Blanc
Pour plus d’informations sur les stations de ski françaises et leurs événements, consultez le site officiel France Montagnes
FAQ : tout savoir sur l’ouverture des stations de ski 2025
Quand ouvrent les stations de ski en 2025 ?
Les premières stations ouvriront dès le 22 novembre 2025 (Val Thorens, Tignes), suivies de nombreuses autres à partir du 6 décembre.
Quelles stations ouvrent en premier ?
Val Thorens, Tignes et Les 2 Alpes figurent parmi les premières grâce à leur altitude et à leurs glaciers.
Où skier pendant les vacances de Noël 2025 ?
Toutes les grandes stations françaises seront ouvertes : Les 3 Vallées, Paradiski, Espace Killy, Alpe d’Huez, Serre Chevalier, La Clusaz, Les Arcs…
Quelles stations resteront fermées ?
L’Alpe du Grand Serre, Notre-Dame-du-Pré et Le Tanet ne rouvriront pas leurs domaines skiables.
Les premières stations ouvriront dès le 22 novembre 2025 (Val Thorens, Tignes), suivies de nombreuses autres à partir du 6 décembre.
Quelles stations ouvrent en premier ?
Val Thorens, Tignes et Les 2 Alpes figurent parmi les premières grâce à leur altitude et à leurs glaciers.
Où skier pendant les vacances de Noël 2025 ?
Toutes les grandes stations françaises seront ouvertes : Les 3 Vallées, Paradiski, Espace Killy, Alpe d’Huez, Serre Chevalier, La Clusaz, Les Arcs…
Quelles stations resteront fermées ?
L’Alpe du Grand Serre, Notre-Dame-du-Pré et Le Tanet ne rouvriront pas leurs domaines skiables.