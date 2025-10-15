La contre attaque de Fabrice Dariot face à IATA ! [ABO]

La procédure devrait s'étendre sur plusieurs années, d’autant plus que le syndicat des compagnies aériennes cherchera sans doute à faire durer le plaisir si la décision rendue ne va pas dans son sens.



" J'ai connu des combats dans le passé contre de grandes organisations. Ces organisations ont toujours tendance à vouloir un peu intimider, en disant : ‘Monsieur Dariot, faites bien attention à ce que vous dites.’



Monsieur Dariot fait attention à ce qu’il dit, mais Monsieur Dariot parle. Il a parlé dans le passé, il parle maintenant et il parlera demain.



Ils disent que le déréférencement est le résultat d'une procédure et non d'une action personnelle. Après, il n’est pas certain qu’ils aient eu un avis favorable sur ma personne, " tourne poliment l’ancien responsable, pour ne pas dire qu’il a été sacrifié à cause de son franc-parler.



Suite à cette mésaventure, qui a mis 26 personnes au chômage, Fabrice Dariot garde un goût d’amertume et de revanche.



S'il a définitivement tourné la page de Bourse des Vols et se félicite que les marques aient poursuivi leur vie, il n’en a pas fini pour autant avec le secteur du tourisme.



Outre son activité d’écrivain, il met à profit son temps et ses compétences pour aider les acteurs du voyage.



" Il a fallu absorber ce choc affectif, psychologique et financier. C’est tout de même 25 ans de ma vie, avec un lien fort que j’avais avec mes salariés, que j’ai aidés au maximum à recaser pour que personne ne se retrouve sur le carreau.



En plus de ça, il y a eu la liquidation et l’assignation d’IATA : deux gros dossiers.



À partir de là, j’ai rebondi sur un sujet qui me tenait à cœur : l’intelligence artificielle. J’aide un certain nombre d’opérateurs, plutôt du tourisme ou du transport, à gérer leur réputation dans les chatbots d’intelligence artificielle francophones.



Dans le même temps, j’accompagne un très beau projet qui s’appelle Magellio, et qui propose du pré-package et du package dynamique basé sur l’IA, " nous confie Fabrice Dariot.