Bourse des Vols : IATA a-t-elle provoqué ou accéléré la liquidation ? 🔑

Pour faire du BtoB, il est indispensable de maitriser sa technologie et les développements en interne. Or



il n'avait que quelques développeurs, ce n'est pas rien, mais c'est insuffisant pour s'imposer et proposer un produit différenciant et solide technologiquement,

Il a essayé, mais n'a jamais vraiment réussi à rentrer dans le BtoB, car il n'en maitrisait pas la techno, En outre, BDV ne faisait que du vol, il n'a pas vraiment su se diversifier,

Des virages, Fabrice Dariot en a pris, pour réussir à propulser son entreprise vers les sommets de Google.Sauf que BDV qu'il a été confronté à une limite : la taille de l'entreprise.La filiale dédiée au B2B, nommé Lutéciel et dirigée par Fabrice Dariot, a cumulé jusqu'à 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Puis les revenus se sont progressivement effrités et dépassaient à peine la barre du million en 2018." commente un fin observateur du secteur.Alors que ses concurrents possèdent plusieurs dizaines de pros du codage, des effectifs toujours insuffisants par rapport aux besoins actuels, Bourse des Vols n'avait sans doute pas les moyens de ses ambitions.De plus, en se focalisant seulement sur l'aérien,A noter, que les start-up ne cherchent plus à affronter les géants en BtoC : elles ont toutes abandonnée cette ambition et ne cherchent plus ou moins qu'à devenir leurs fournisseurs." poursuit ce spécialiste.Le virage du BtoB partiellement raté, la plateforme s'est concentrée sur son cœur de métier : le BtoC.