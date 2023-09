IATA en guerre contre les agences de voyages ou épiphénomène ?🔑

Durant la crise sanitaire, l'organisme de gestion du BSP a fait preuve d'une grande mansuétude en allégeant les critères financiers. Sauf que 2023 a été synonyme du retour à la normale aussi bien pour l'activité aérienne, que celle des agences de voyages.



Un changement de paradigme qui était craint à l'ECTAA, mais qui n'a pas entrainé une surcharge de travail.



" De nombreux agents ont aussi été touchés par cette situation évoquée dans le précédent article et vécu le même blocage, de petites agences, au tour-opérateurs...



A titre d'exemple, nous avons émis plus d'un million d'euros de billets, sur les 12 derniers mois et IATA nous demandait plusieurs centaines de milliers d'euros de contre-garanties, " nous rapporte un agent de voyages préférant conserver l'anonymat.



Ne pouvant répondre totalement aux exigences, le professionnel a pu négocier un autre montant, contre un paiement à la semaine. Un changement de paradigme impossible à entendre pour Fabrice Dariot.



IATA a durant l'été ciblé prioritairement les entreprises affichant une petite santé financière, celles ayant un excédent brut d'exploitation (EBE) négatif au moment du bilan, mais ce n'est pas tout.



" A chaque fois que vous augmentez vos émissions de 50 ou 100%, vous avez automatique une demande de caution. Il y a un problème de distorsion de concurrence, c'est illégal.



Il n'est pas normal que la profession n'ait pas réagi plus vigoureusement. Des discussions sont en cours pour taper du poing sur la table, " dévoile Richard Vainopoulos, le président de TourCom.



Dans un autre réseau de distribution, une quinzaine d'agences a connu pareil sort. A l'une d'entre elles, il a même été demandé une somme de 10 millions d'euros, pour pouvoir continuer à émettre normalement.



En agissant de la sorte, avec l'application de ratios financiers stricts qui ne vont que dans un sens, les compagnies aériennes ont la fâcheuse tendance à réduire le nombre de détenteurs du précieux agrément.



" IATA a une attitude volontairement assez agressive vis-à-vis de la distribution.



Elle a sans doute la volonté derrière cette stratégie de vouloir éliminer les petits distributeurs, à la fin il ne restera plus que quelques interlocuteurs, " nous explique un fin observateur du secteur, membre des comités consultatifs au sein de l'association, ayant préféré conserver l'anonymat.