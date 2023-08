Bourse des Vols suspendue par IATA : que s'est-il passé ? 🔑

L'Association a demandé une garantie bancaire à première demande, chose qui ne nous a jamais été réclamée en 26 ans de contrat.



Nous avions un mois pour fournir la somme, avec une date limite s'arrêtant au 15 août 2023,

Ce n'est pas un acte isolé: des dossiers similaires existent dans lesquels IATA s'est montrée particulièrement stricte avec des agences, sans raison, conduisant les distributeurs dans des situations très précaires,

Le BSP (Billing and Settlement Plan) est une plateforme qui permet d'assurer et de réguler les transactions entre les compagnies aériennes et les agences de voyages.Elle a surtout un rôle de contrôle financier sur les distributeurs.Pour accéder au BSP, les agences de voyages doivent montrer patte blanche : outre un règlement tous les 15 jours, avec un plafond sur le montant des émissions, elles doivent répondre à desCourant juillet, Bourse des Vols reçoit une injonction de la part de l'instance aérienne, lui exigeant une contre-garantie, afin de pouvoir poursuivre son activité. Elle répond aussi à une hausse significative des émissions de billets." poursuit cette même personne.Si l'activité est revenue au niveau pré pandémique, la société s'est alourdie en déplaçant le tas de sable accumulé durant le covid, et la trésorerie n'est pas aussi flamboyante que par le passé.Fournir quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros n'aurait posé aucun problème, nous explique-t-on. Mais un tel montant exigé d'une PME qui se remet tout juste de la crise sanitaire, c'est un peu mission impossible.Surtout que Fabrice Dariot n'a jamais mâché ses mots à l'encontre de IATA.On peut se poser la question...L'explication officielle aurait un rapport avec les bilans de BDV. Mais ces derniers se seraient nettement redressés, nous dit-on, et les équipes se questionnent toujours sur le bien-fondé de cette requête." rapporte cette personne.En attendant le temps semble compté, pour Fabrice Dariot et ses équipes.