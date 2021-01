Iata vs agences : vers un paiement des billets à la (petite) semaine ?

L'année 2020 a été un accélérateur de particules à tous les niveaux.



La tendance bobo du local s'est imposée à tous, le télétravail est devenu la norme et le Do It Yourself l'occupation préférée des Français. Pour finir, la guéguerre entre IATA et les agences de voyages s'est transformée en un conflit armé.



Jusque-là,l'animosité ne se cantonnait qu'à des mots d'oiseaux lançait en l'air, des attaques par presse interposée, puis 2020 est arrivée.



Les compagnies ont décidé de ne plus rembourser les billets émis par les agences et surtout de leur complexifier la tâche. Des actions en justice et des attaques en règle ont été menées.



A tel point que pour parler de l'association, les interlocuteurs préfèrent se confier anonymement.



" C'est un animal à manier avec beaucoup de prudence. Il pourrait utiliser ce que je dis contre moi et mon entreprise, cela nous mettrait alors dans une situation plus que délicate, " explique un professionnel.



Avec la crise sanitaire sans fin, IATA a quasiment le pouvoir de vie et de mort sur les agences de voyages. Et ça elle l'a bien compris.



Avec l'attribution ou non de la l'accréditation, l'organe de représentation des compagnies aériennes régulières continue de souffler le chaud, mais surtout le froid dans la distribution.