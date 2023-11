Pourquoi Resaneo rachète Bourse des Vols

Plus d'un mois après la liquidation de Viaticum, l'entité propriétaire de Bourse des Vols, nous en savons plus sur la reprise de ses actifs.



Il n'y a pas vraiment de surprise, puisqu'il ne restait que Resaneo encore en lice.



Dans la liste de départ on trouvait aussi une célèbre start-up spécialisée dans la distribution aérienne. Contre près de 50 000 euros, l'entreprise lyonnaise met la main sur les sites internet, les marques et la technologie.



Alors que le jugement a été rendu le 31 octobre dernier, Raphaël Torro et ses équipes attendaient depuis plus d'une semaine la décision du Tribunal de Commerce de Paris.



" Nous sommes propriétaires d'une entité sans avoir la main dessus.



Nous rachetons à la casse une voiture qui ne roule plus, nous ne savons pas exactement dans quel état se trouve le véhicule, mais ce sont de belles marques avec une notoriété intéressante, " se félicite le président de Resaneo.



L'occasion s'était déjà présentée en 2019, lorsque BDV avait été mis en vente, sans aller au bout.