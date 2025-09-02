Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Alors que le salon nautique de Cannes a animé une fois de plus les quais du Port Bel canto, mi-septembre 2025, les visiteurs s'y sont pressés.



Estimés à 55 000 l’an dernier, ils ont sans doute été plus nombreux cette année pour une exposition qui, durant 6 jours, a accueilli quelque 700 bateaux dans toutes les catégories : qu’ils soient à voile, à moteur, monocoque, multicoques, à coque dure ou semi-rigides, il y en a eu pour tous les goûts et tous les budgets.



Mais, à Cannes, ce sont surtout les gros budgets qui sont ciblés. Ceux des super yachts de 24 à 60 mètres qui, en 2023, ont généré un chiffre d’affaires de près de 6 milliards d’euros, dont 90% sont allés dans les caisses des chantiers navals européens.



Vendus autour de 500 millions d’euros, les plus fastueux d’entre eux atteignent 150 mètres de long et constituent une attraction qu’exhibent ensuite les grands ports du monde dont Monaco, Cannes, Saint Tropez, Dubaï, Miami… devant des vacanciers ébahis par les modes de vie de cet entre soi de grandes fortunes qui paradent sous leurs yeux. A quai.



Avec des architectures de plus en plus sophistiquées, ces géants sont également dotés d’innovations technologiques qui leur permettent de se montrer respectueux de l’environnement tout en offrant un confort inégalable.



Ils ne sont heureusement pas les seuls. On observe partout une dynamique autour des bateaux à propulsion hybride ou électrique, avec une vraie montée en puissance de l’utilisation de l’énergie solaire.



Quant à l’intelligence artificielle, elle joue également un rôle important dans cette transformation. On voit arriver des systèmes embarqués de plus en plus intelligents : gestion automatisée de l’énergie, navigation assistée, interfaces connectées… Plus intuitives, plus sécurisées aussi, les embarcations satisfont également de plus en plus une clientèle exigeante, en quête de solutions sur-mesure.