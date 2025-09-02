Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

L’Europe concentre 47% des réservations mondiales de location de bateaux. Derrière la France, l’Italie, la Grèce et la Croatie apparaissent comme des destinations majeures - DepositPhotos.com, mihtiander
Symbole de luxe, le yacht - quand il est à voile - n’en finit pas de faire rêver une grande partie de la population, jeune ou moins jeune.
Il faut dire qu’il cumule les points d’image positifs : liberté, silence, mers et océans, nature, force et détente ; tout en véhiculant des valeurs hautement prisées : l’audace des découvreurs, le courage des navigateurs solitaires, l’esthétique d’embarcations de plus en plus élégantes, la technologie de navires de plus en plus performante.
Et que dire de l’impact des grandes courses à la voile internationales et de leurs héros ?
En revanche, le yacht à moteur, bruyant, encombrant, rompant le calme de la mer, déchaînant ses vagues et surtout source de pollution, ne jouit pas des mêmes faveurs de l’opinion.
Ressenti comme un perturbateur, appartenant qui plus est, à une élite classée parmi les très hauts revenus (même quand il est de petite taille), il n’est pas le bon élève d’une industrie qui, pourtant, semble aller plutôt bien. En particulier en France. Mais change peu à peu.
La France, leader en Europe, compte 4 millions de réguliers
Alors que les USA dominent le marché mondial et que le marché asiatique est en pleine évolution, tant sur les paquebots que sur les yachts de croisière, la France n’est pas en reste.
Avec 12 millions de plaisanciers occasionnels et 4 millions de réguliers, elle concentre 500 ports sur le littoral et pas loin de 800 avec les ports fluviaux. Quant aux capacités d’amarrage, elles sont d’environ 250 000 places. Des chiffres à prendre avec prudence, compte tenu des différents modes de calcul.
Ce qui est sûr, c’est qu’après la folie plaisancière des années soixante qui ont vu se créer de nombreux ports, ceux-ci sont devenus insuffisants. Et la place manque pour en construire de nouveaux.
Même les marinas qui enchantaient les imaginaires des Trente Glorieuses (avec un modèle Port Grimaud) ne sont plus aussi prisées qu’autrefois.
Devenues accessibles à une classe moyenne supérieure, elles sont délaissées par les yachts de luxe des stars et des majors de la finance qui se plaisent à rivaliser entre eux pour prouver leur opulence.
Pour pallier le manque de place des ports, c’est à sec qu’une partie des bateaux passent leur année. Ce qui n’est pas toujours très esthétique dans le paysage, mais qui se révèle plus économique pour leurs propriétaires.
Entre un port à sec et un port dans l’eau, les tarifs à l’année sont du simple au triple. Tout dépendant de la taille du bateau et de son emplacement… Mais, notons ce chiffre étonnant : en moyenne, les bateaux en France ne sortent qu’une vingtaine de fois dans l’année !
La location mène la danse
Cela étant, il convient de noter que ce ne sont donc pas les nouvelles immatriculations qui dominent le marché, mais la location.
A la journée ou à la semaine (voire plus), celle-ci bénéficie d’autant plus de popularité qu’elle allège considérablement les soucis et les frais liés à un ancrage portuaire.
De plus, elle permet un tourisme à la fois personnalisé (on navigue où l’on veut), partagé avec des proches, mais surtout loin des foules. Ce qui par nos époques de surtourisme, constitue un atout implacable.
Lire aussi : Yachting : la Région Sud veut montrer l'exemple en Méditerranée
Le saviez-vous ?
- En progression, le marché de la location - qui était de 7,59 milliards USD en 2023 - devrait atteindre 11,65 milliards USD d'ici 2031. Quant à celui du yacht charter, il a pour sa part généré 466,9 millions USD en 2024, avec une projection de croissance à 591,1 millions USD d'ici 2030 !
- Selon le site www.yacht-rent.fr, le prix moyen de location hebdomadaire est d’environ 3 936€, avec un minimum à 3 121€ (22 novembre 2025) et un maximum à 6 111€ (semaine du 9 août 2025). A la journée, on peut trouver des embarcations à partir de quelque 300 euros…
- L’Europe concentre 47% des réservations mondiales de location de bateaux. Derrière la France, l’Italie, la Grèce et la Croatie apparaissent comme des destinations majeures avec un total de 58% des locations européennes. Mais, il faut surtout noter que l’expansion du marché français est estimée à 5,6% et celle de l’Italie à 5,4%. La croissance de l’Allemagne, surtout pour les locations sur lacs et voies navigables intérieures, est estimée à 5,2%.
Le yachting de luxe à Cannes se donne en spectacle
Alors que le salon nautique de Cannes a animé une fois de plus les quais du Port Bel canto, mi-septembre 2025, les visiteurs s'y sont pressés.
Estimés à 55 000 l’an dernier, ils ont sans doute été plus nombreux cette année pour une exposition qui, durant 6 jours, a accueilli quelque 700 bateaux dans toutes les catégories : qu’ils soient à voile, à moteur, monocoque, multicoques, à coque dure ou semi-rigides, il y en a eu pour tous les goûts et tous les budgets.
Mais, à Cannes, ce sont surtout les gros budgets qui sont ciblés. Ceux des super yachts de 24 à 60 mètres qui, en 2023, ont généré un chiffre d’affaires de près de 6 milliards d’euros, dont 90% sont allés dans les caisses des chantiers navals européens.
Vendus autour de 500 millions d’euros, les plus fastueux d’entre eux atteignent 150 mètres de long et constituent une attraction qu’exhibent ensuite les grands ports du monde dont Monaco, Cannes, Saint Tropez, Dubaï, Miami… devant des vacanciers ébahis par les modes de vie de cet entre soi de grandes fortunes qui paradent sous leurs yeux. A quai.
Avec des architectures de plus en plus sophistiquées, ces géants sont également dotés d’innovations technologiques qui leur permettent de se montrer respectueux de l’environnement tout en offrant un confort inégalable.
Ils ne sont heureusement pas les seuls. On observe partout une dynamique autour des bateaux à propulsion hybride ou électrique, avec une vraie montée en puissance de l’utilisation de l’énergie solaire.
Quant à l’intelligence artificielle, elle joue également un rôle important dans cette transformation. On voit arriver des systèmes embarqués de plus en plus intelligents : gestion automatisée de l’énergie, navigation assistée, interfaces connectées… Plus intuitives, plus sécurisées aussi, les embarcations satisfont également de plus en plus une clientèle exigeante, en quête de solutions sur-mesure.
Des expériences personnalisées de plus en plus recherchées
Sur le marché mondial de la location de yachts, la personnalisation des forfaits de location constitue bel et bien une opportunité majeure.
Une tendance que les agences de location de yachts ont bien comprise. Elles y répondent en offrant des forfaits sur-mesure sur toutes les mers du monde et attirent une clientèle de plus en plus large, séduite par des itinéraires personnalisables, des équipements à bord et des services supplémentaires, tels que des expériences gastronomiques ou des événements thématiques et des activités sportives pour tous les âges.
Lire aussi : Ponant Explorations Group lance Ponant Yachting
In fine, pour l'été 2025, selon la Fédération des industries nautiques, « la location maritime tient donc ses promesses, avec une saison globalement positive.
Sur le territoire métropolitain et la Corse, la météo plutôt favorable a favorisé la location. L’activité se maintient également sur les destinations plus lointaines, qui ont un potentiel de développement. Le bon niveau des réservations sur les mois de septembre et octobre permettent enfin d’espérer une belle arrière-saison ».
Mais, il convient de noter que les réservations « last minute » sont en hausse.
Craintes de catastrophes climatiques ? Craintes de conflits ? La mer hélas, ne sera pas épargnée par les tourmentes actuelles, même si son image fera longtemps rêver !
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d'en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l'actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
