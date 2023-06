Yachting : la Région Sud veut montrer l'exemple en Méditerranée

Les enjeux sont à la fois environnementaux (littoral non extensible à protéger, préservation des milieux marins et terrestres, amélioration de la qualité de vie littorale), sociétaux (partage du littoral et acceptabilité du yachting, pérennisation des emplois qualifiés et formation) et économiques au sein des filières technique et touristique, à conforter sur l’innovation, l’excellence, l’exemplarité environnementale, les capacités d’accueil et l’acceptation sociétale)

Elle déploie également des investissements nécessaires pour accompagner les mutations technologiques et énergétiques de la filière

la Région initie le leadership mondial de "West Med Yachting" de Gibraltar à Malte en passant par l’Espagne (Catalogne et Valence), Monaco et l’Italie (Toscane, Ligurie, Sardaigne)

Nous devons incarner le yachting de demain, car c’est en Méditerranée de l’ouest que tout se joue, s’invente et s’implémente

Nous ne pouvons tolérer ni la fuite de ce leadership à l’est, ni l’absence d’exemplarité sur nos côtes. Car interdire dans nos eaux sans accompagner les mutations équivaut à laisser carte blanche pour de mauvaises pratiques. C’est pourquoi la Région sera aux côtés de la filière pour apporter son soutien sans faille

Avec 1,1 milliard d'€ de retombées économiques qui génèrent plus de 10 000 emplois, il est de notre devoir d'accompagner l'industrie du yachting dans sa transition écologique !

