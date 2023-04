Appli mobile TourMaG



Whisper-Yachts : vers un yachting à énergie solaire ? Whisper-Yachts a présenté ses motor-yachts à énergie solaire

Envoyer à un ami Partager cet article

Alors que le marché des catamarans à moteur connaît un intérêt croissant de la part des plaisanciers fortunés, la société française Whisper-Yachts dont les yachts sont de conception française mais fabriqués en Italie, veut intégrer les nouvelles normes en matière d’écologie et d’économie. Lors de l’édition 2023 de l’International Multihull Show de la Grande-Motte, l'entreprise a présenté ses motor-yachts à énergie solaire.

Rédigé par PAULA BOYER le Vendredi 28 Avril 2023

La société française Whisper-Yachts crée des catamarans motorisés utilisant des moteurs électriques au lieu de moteurs thermiques.



Elle entend ainsi accompagner la transformation de cette industrie de plus en plus invitée à effectuer sa transition énergétique notamment en respectant les réglementations internationales visant à ce que le secteur du transport n’émette plus de carbone à l’horizon 2050.



« Le catamaran est une plateforme idéale pour la propulsion électrique, disposant de plus grandes surfaces exposées au soleil, idéales pour intégrer des panneaux solaires, ayant une meilleure pénétration dans l’eau réduisant ainsi son besoin en énergie » , explique



Guy Marchal qui a présenté ses catamarans éco-responsables et autonomes au Salon international du multicoque qui s'est tenu à la mi-avril à La Grande-Motte, mise sur l’innovation à la française pour réduire de 90% l'impact carbone de ses bateaux sur l'environnement et produire de l’énergie renouvelable toute l’année.



Panneaux solaires, douches recyclant et réutilisant 92 % de l’eau en circuit fermé, matériaux recyclables, utilisation de l’hydrogène pour remplacer le diesel des groupes électrogènes, étude de nouvelles formes de propulsion sont des axes de développement pour atteindre des objectifs ambitieux et vertueux.



Les catamarans sont conçus et dessinés en France, avant d’intégrer un chantier naval en Italie. L'objectif est de réconcilier confort de vie à bord, coût de maintenance maîtrisé et responsabilité écologique. Elle entend ainsi accompagner la transformation de cette industrie de plus en plus invitée à effectuer sa transition énergétique notamment en respectant les réglementations internationales visant à ce que, explique Guy Marchal , fondateur et Président de Whisper-Yachts.Guy Marchal qui a présenté ses catamarans éco-responsables et autonomes au Salon international du multicoque qui s'est tenu à la mi-avril à La Grande-Motte, mise sur l’innovation à la française pourpour remplacer le diesel des groupes électrogènes, étude de nouvelles formes de propulsion sont des axes de développement pour atteindre des objectifs ambitieux et vertueux.Les catamarans sont conçus et dessinés en France, avant d’intégrer un chantier naval en Italie. L'objectif est de réconcilier confort de vie à bord, coût de maintenance maîtrisé et responsabilité écologique.



Energie solaire, eau, hydrogène : Whisper-Yachts veut conquérir 8 à 10 % du marché « Avec près de 14% de croissance annuelle, le marché des catamarans à moteur connaît un intérêt croissant de la part des plaisanciers en répondant à de nouvelles normes en matière d’écologie et d’économie , assure Guy Marchal. Avec Whisper-Yachts, nous ambitionnons de conquérir 8% à 10% du marché à horizon 2027. »



Le co-cofondateur qui, depuis plus de 30 ans, observe l’évolution de l’industrie, estime que « la transition écologique du secteur passera autant par la conception des bateaux et le choix dans la technologie de propulsion que par la modification des usages et la transformation plus large de l’écosystème portuaire et marin » .



Chez Whisper-Yachts, dit-il, « nous voulons promouvoir le concept de "slow-cruising" tout en gardant les performances similaires aux bateaux thermiques. De plus, nous avons pour objectif de fournir des bateaux 90 % recyclables à horizon 2030.»



Et de conclure: « Parce que le respect des mers et des océans est notre obsession, nous souhaitons contribuer à construire un écosystème vertueux sur l’ensemble de la chaîne de l’industrie du yachting et visons l’éco-responsabilité marine d’ici 2030 » .



A l’instar de l’automobile et l’adaptation des villes, c’est, selon Guy Marchal, tout un écosystème qui doit être repensé avec le réaménagement des ports pour accueillir des bateaux propres.



Aujourd'hui, la plupart des bateaux amarrés dans les ports ne sortent qu’un ou deux mois par an. Un bateau solaire électrique, avec ses panneaux photovoltaïques, se comporterait pendant le restant de l’année comme une véritable centrale électrique en réinjectant, gratuitement, l’électricité produite par ses panneaux solaires pendant les 10/11 mois d’inutilisation.

Lu 173 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > F. Savoyen (Eluxtravel) : "Les CSP+ cherchent des voyages plus authentiques" Chantilly : l'Auberge du Jeu de Paume rachetée par le Portugais Sana Hotels