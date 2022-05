Le Wonder of the Seas de Royal Caribbean débarque en Méditerranée

Pour rappel, le Wonder of the Seas compte actuellement huit quartiers différents, dont chacun avec un univers particulier.



On retrouve par exemple le quartier Suite Neighborhood réservé aux passagers de la classe Royal et qui met à disposition une piscine à débordement, un bar, plusieurs restaurants et même un cinéma.



Le navire de la classe Oasis possède également le Wonder Playscape, une aire de jeux conçue sur le thème du monde sous-marin, et des attractions comme le FlowRider, le simulateur de surf, des murs d’escalade, le plus grand toboggan en mer, une salle d’arcade, etc.



Enfin, au cours de ces vacances d'été, des spectacles seront joués sur les quatre "scènes" du Wonder of the Seas.