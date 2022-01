Marseille : Royal Caribbean a pris livraison du Wonder of the Seas

Levient de rejoindre officiellement la flotte deAprès deux ans et demi de construction, la cérémonie de changement de pavillon s’est déroulée à Marseille, le 27 janvier 2022, en présence de Richard Fain, Président du Conseil d’Administration, Jason Liberty, Président Directeur Général de Royal Caribbean Group, Michael Bayley, Président Directeur Général de Royal Caribbean International et de Laurent Castaing, Directeur Général de Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire.Le Wonder of the Seas débutera ses croisières àprochain avec des croisières de 7 nuits dans, permettant de découvrir Perfect Day at Cococay, l’ile privée de la compagnie, ainsi que Nassau (Bahamas), Roatan (Honduras) et San Juan (Porto Rico).Puis il rejoindra l’Europe pour des, avec des destinations comme Naples et Florence (Italie), Palma de Majorque (Espagne) et Marseille (France).. Les différentes destinations proposées iront de Perfect Day at CocoCay et Philipsburg, St. Martin à Charlotte Amalie, St. Thomas, et Cozumel, Mexique.