Nice : le workshop France Méditerranée dans les starting-blocks

Puis, les 22 et 23 octobre 2021, deux sessions de workshops sont prévues, suivies de quelque 2 000 rendez-vous programmés entre professionnels français et prescripteurs internationaux.



" Atout France est très heureuse de pouvoir contribuer à la relance de l’activité grâce à ce workshop qui va permettre de valoriser toute les nouveautés de l’offre française ainsi que des expériences innovantes, authentiques et durables ! ", a déclaré Caroline Leboucher, directrice générale d’Atout France dans un communiqué.



" Les 10 pays du bassin méditerranéen accueillis durant ce Workshop France Méditerranée représentent 1,7 million de séjours en 2019 et près de 28% de la fréquentation étrangère de la Côte d’Azur ", a ajouté Claire Behar, Directrice générale du CRT Côte d’Azur France.



Pour rappel, ces 10 marchés du bassin méditerranéen, de proximité et moyen-courriers, représentent en 2019, 20% des clientèles étrangères accueillies en France et 14% des recettes touristiques internationales de la France avec 8 milliards d’euros.