Corse : le luxe se fait une belle place sur l'île de Beauté 🔑

La fréquence des demandes globales pour un séjour haut de gamme complet comprenant hébergement de luxe, villa, hôtel, bateau ou bergerie de luxe, activités privatisées et expériences uniques m'a fait prendre conscience qu'un marché existait, mais que la demande n'était pas forcément satisfaite

"c'est de toute façon un plaisir immense de vendre notre terroir, heureusement encore très sauvage par endroits".

"Jusqu'à 24 mètres, on a tout ce qu'il faut en Corse. Pour des bateaux d'une taille supérieure, je fais appel à des yatch brokers"

C'est dans ce contexte porteur que Anne-Cécile Appietto a créé, il y a tout juste un an, sa proprebasée sur l'île de Beauté. Son nom :, évidemment.Après des études de droit et de tourisme suivies de quinze d'expérience dans le domaine du yachting, cette pétulante quadragénaire avait envie de voler de ses propres ailes. Et comme elle avait eu le temps, dans ses fonctions précédentes,, cette descendante d'une vieille famille corse d'Ajaccio a fait le pari non seulement de mieux faire connaître l'île de Beauté, mais aussi de", insiste-t-elle.Et, poursuit-elle,. LaCe sont pour l'essentielparmi lesquels beaucoup d'Anglais et aussi des Allemands, des Autrichiens, des Belges, des Suisses et bien sûr des Français.Anne-Cécile Appietto ne s'occupe pas de la billetterie. Mais, elle peut organiser pour ses clients, un trajet en avion privé. Et si, une fois en Corse, ils veulent se déplacer en hélicoptère, elle l'organise également.Enfin, s'ils veulent une croisière privée, la patronne de l'agence Corsica Luxury Experience trouvera des bateaux privés basés à Ajaccio.