MSC Croisières commande 4 navires au chantier allemand Meyer

SC Croisières a annoncé aujourd’hui une nouvelle commande majeure portant sur quatre navires de croisière de nouvelle génération, assortie de deux options supplémentaires, auprès du chantier naval MEYER WERFT à Papenbourg. - Photo MSC
Alors que MSC Croisières a annoncé en novembre la construction de deux nouveaux navires World Class aux Chantiers de l'Atlantique, cette fois le groupe s'est tourne vers l'Allemagne.
La compagnie a conclu un accord la commande de quatre navires auprès du chantier naval MEYER WERFT, assortie de deux options supplémentaires.
L’annonce a été faite au ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie à Berlin.
Cet accord stratégique marque le lancement d'une nouvelle plateforme baptisée « New Frontier ». Le Président exécutif de MSC Croisières, Pierfrancesco Vago, a indiqué que la nouvelle classe « New Frontier » doit permettre de « redéfinir l’expérience de la croisière », tout en intégrant « des technologies environnementales de nouvelle génération » et en soutenant l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.
Navires : nouvelle classe New Frontier
La classe « New Frontier » se composera de navires d’environ 180 000 tonneaux de jauge brute, capables d’accueillir jusqu’à 5 400 passagers. Les livraisons sont prévues à un rythme d’une unité par an à partir de 2030.
Le directeur général de MEYER WERFT, le Dr Bernd Eikens a qualifié l’accord d’« étape majeure dans les 230 ans d’histoire de MEYER WERFT », mettant en avant l’arrivée de MSC Croisières comme « nouveau client et partenaire stratégique ».
Cette commande garantira un carnet de commandes complet pour le chantier naval jusqu’à la prochaine décennie, précise un communiqué de presse.
