MSC Croisières commande 4 navires au chantier allemand Meyer

La classe « New Frontier » se composera de navires d’environ 180 000 tonneaux de jauge brute, capables d’accueillir jusqu’à 5 400 passagers. Les livraisons sont prévues à un rythme d’une unité par an à partir de 2030.



Le directeur général de MEYER WERFT, le Dr Bernd Eikens a qualifié l’accord d’« étape majeure dans les 230 ans d’histoire de MEYER WERFT », mettant en avant l’arrivée de MSC Croisières comme « nouveau client et partenaire stratégique ».



Cette commande garantira un carnet de commandes complet pour le chantier naval jusqu’à la prochaine décennie, précise un communiqué de presse.