Catlante Catamarans met les voiles aux Baléares

En complément des Baléares, Catlante Catamarans expérimente de nouvelles offres cet été. Après un test en 2025, la compagnie généralise les mini-croisières de 3 à 5 jours au départ de Marseille et Ajaccio.



Proposées en début et fin de saison, elles doivent permettent d'attirer une nouvelle clientèle qui pourrait être effrayée par une croisière sur un catamaran, afin de lui faire découvrir les charmes du produit.



« C’est également un moyen de rendre la navigation plus accessible, avec des prix à moins de 1 000 €. Nous souhaitons devenir la référence de la croisière en catamaran » explique Hervé Bellaïche.



Dernière nouveauté avec une croisière « découverte des pratiques durables » proposant un maximum de navigation à la voile avec des itinéraires qui peuvent varier selon les conditions de vent, des activités adaptées à bord… Deux départs sont proposés, de Marseille et de Corse.