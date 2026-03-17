Catlante Catamarans met les voiles aux Baléares

Deux ans après avoir racheté Catlante Catamarans, avec l’aide du fonds d’investissement Montefiore, Hervé Bellaïche accélère.
La compagnie spécialisée dans les croisières à la cabine sur catamaran va prendre possession de deux nouveaux voiliers dans les prochaines semaines.
Cette augmentation de la flotte, qui passe de 16 à 18 catamarans, va permettre d’élargir les horizons avec, dès le mois de juin et jusqu’en septembre, le lancement de croisières de huit jours aux Baléares.
Lire aussi : Hervé Bellaïche : "faire entrer Catlante dans le monde du tourisme"
La compagnie spécialisée dans les croisières à la cabine sur catamaran va prendre possession de deux nouveaux voiliers dans les prochaines semaines.
Cette augmentation de la flotte, qui passe de 16 à 18 catamarans, va permettre d’élargir les horizons avec, dès le mois de juin et jusqu’en septembre, le lancement de croisières de huit jours aux Baléares.
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Une navigation entre Majorque et Minorque
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Au départ de Palma, les passagers navigueront sur les côtes de l’est de Majorque, avec mouillage dans des criques tranquilles, avant de mettre le cap sur l’île de Minorque.
Ils pourront choisir entre deux types de bateaux. Première option avec le Catlante 600, un catamaran de 17 m de long (gamme confort) qui peut embarquer jusqu’à quatorze passagers dans six cabines, avec deux membres d’équipage, à partir de 1 990 € par personne.
En version Prestige, la croisière s’effectuera à bord du nouveau catamaran Catlante Neo, long de 20 mètres et plus confortable. Il peut embarquer, lui aussi, jusqu’à quatorze personnes dans six cabines, mais équipées de la climatisation.
Autre plus : la croisière à bord du Catlante Néo est accompagnée par trois membres d’équipage, pour un service amélioré. Les prix démarrent à 2 890 € par personne.
Ils pourront choisir entre deux types de bateaux. Première option avec le Catlante 600, un catamaran de 17 m de long (gamme confort) qui peut embarquer jusqu’à quatorze passagers dans six cabines, avec deux membres d’équipage, à partir de 1 990 € par personne.
En version Prestige, la croisière s’effectuera à bord du nouveau catamaran Catlante Neo, long de 20 mètres et plus confortable. Il peut embarquer, lui aussi, jusqu’à quatorze personnes dans six cabines, mais équipées de la climatisation.
Autre plus : la croisière à bord du Catlante Néo est accompagnée par trois membres d’équipage, pour un service amélioré. Les prix démarrent à 2 890 € par personne.
Trois catamarans supplémentaires en 2027
L’arrivée dans la flotte de trois autres catamarans en 2027 (soit une augmentation de l’offre d’un tiers en deux ans) va permettre à Catlante Catamarans de continuer à diversifier son offre de destinations.
Hervé Bellaïche demeure discret mais « promet une destination paradisiaque ». Pour l’heure, les Caraïbes (en particulier les îles Grenadines) constituent la première destination de la compagnie, avec environ 40% de l’activité.
La Méditerranée assure un autre 40%, notamment la Corse avec des départs depuis Ajaccio, vers la Corse du sud ou la Haute-Corse. Catlante Catamarans navigue également en Provence, Sardaigne ou Toscane.
Enfin, les Seychelles réalisent environ 20% de l’activité. L’arrivée d’un troisième bateau dans les îles de l’Océan Indien, annoncée pour janvier 2027, devrait doper la fréquentation.
Hervé Bellaïche demeure discret mais « promet une destination paradisiaque ». Pour l’heure, les Caraïbes (en particulier les îles Grenadines) constituent la première destination de la compagnie, avec environ 40% de l’activité.
La Méditerranée assure un autre 40%, notamment la Corse avec des départs depuis Ajaccio, vers la Corse du sud ou la Haute-Corse. Catlante Catamarans navigue également en Provence, Sardaigne ou Toscane.
Enfin, les Seychelles réalisent environ 20% de l’activité. L’arrivée d’un troisième bateau dans les îles de l’Océan Indien, annoncée pour janvier 2027, devrait doper la fréquentation.
Des mini-croisières depuis Marseille et la Corse
En complément des Baléares, Catlante Catamarans expérimente de nouvelles offres cet été. Après un test en 2025, la compagnie généralise les mini-croisières de 3 à 5 jours au départ de Marseille et Ajaccio.
Proposées en début et fin de saison, elles doivent permettent d'attirer une nouvelle clientèle qui pourrait être effrayée par une croisière sur un catamaran, afin de lui faire découvrir les charmes du produit.
« C’est également un moyen de rendre la navigation plus accessible, avec des prix à moins de 1 000 €. Nous souhaitons devenir la référence de la croisière en catamaran » explique Hervé Bellaïche.
Dernière nouveauté avec une croisière « découverte des pratiques durables » proposant un maximum de navigation à la voile avec des itinéraires qui peuvent varier selon les conditions de vent, des activités adaptées à bord… Deux départs sont proposés, de Marseille et de Corse.
Proposées en début et fin de saison, elles doivent permettent d'attirer une nouvelle clientèle qui pourrait être effrayée par une croisière sur un catamaran, afin de lui faire découvrir les charmes du produit.
« C’est également un moyen de rendre la navigation plus accessible, avec des prix à moins de 1 000 €. Nous souhaitons devenir la référence de la croisière en catamaran » explique Hervé Bellaïche.
Dernière nouveauté avec une croisière « découverte des pratiques durables » proposant un maximum de navigation à la voile avec des itinéraires qui peuvent varier selon les conditions de vent, des activités adaptées à bord… Deux départs sont proposés, de Marseille et de Corse.
700 agences partenaires
Fort de de ces nouveautés, Catlante Catamarans a organisé une première soirée à Paris la semaine dernière, qui a réuni une centaine de personnes : clients fidèles, prospects mais aussi quelques agences de voyages.
Car si les croisières étaient entièrement commercialisées en direct lorsque Hervé Bellaïche a racheté la compagnie, il compte désormais sur les agences pour accompagner la croissance de l’offre dans les prochaines années.
Catlante Catamarans est notamment référencé par le Cediv, Salaün Holidays/Prêt à Partir et Carrefour Voyages et a signé des accords avec une centaine d’agences individuelles. « Soit environ 700 points de vente qui peuvent nous revendre » précise le directeur général.
Lire aussi : Le Cediv référence Catlante Catamarans
Pour l’heure, elles ne représentent que « quelques pourcents des ventes, mais la proportion a doublé en quelques mois » assure-t-il.
Et d'ajouter que fort de l’augmentation de l’offre et de cette politique commerciale, les prises de commandes de Catlante Catamarans ont progressé de 40% sur les six derniers mois, comparé à l’année précédente.
Car si les croisières étaient entièrement commercialisées en direct lorsque Hervé Bellaïche a racheté la compagnie, il compte désormais sur les agences pour accompagner la croissance de l’offre dans les prochaines années.
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Pour l’heure, elles ne représentent que « quelques pourcents des ventes, mais la proportion a doublé en quelques mois » assure-t-il.
Et d'ajouter que fort de l’augmentation de l’offre et de cette politique commerciale, les prises de commandes de Catlante Catamarans ont progressé de 40% sur les six derniers mois, comparé à l’année précédente.
Publié par Thierry Beaurepère Journaliste
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