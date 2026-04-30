French bee dévoile son programme pour l’été 2026

Nous faisons évoluer notre offre en nous appuyant sur ce qui fonctionne, tout en veillant à préserver l’équilibre de notre réseau

Sur l’Atlantique Nord, French bee maintient un programme dense vers les États-Unis.La stratégie de la compagnie repose sur une offre modulable, articulée autour de deux cabines, Eco Blue et Premium Blue.Les passagers peuvent personnaliser leur voyage grâce à différentes options, bagages, choix du siège, restauration ou services additionnels, en fonction de leurs besoins et de leur budget.", explique Marc-Antoine Blondeau, directeur général de French bee.