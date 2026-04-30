French bee dévoile son programme pour l’été 2026

Un an après son lancement, la liaison entre Paris et Montréal confirme sa dynamique.
Pour l’été 2026, French bee significativement ses capacités sur cette route, avec plus de 9 000 sièges supplémentaires en mai et en juin.
La desserte atteindra jusqu’à sept vols hebdomadaires.
Sur l’océan Indien, la ligne vers La Réunion bénéficiera également d’un renforcement, avec jusqu’à 13 vols par semaine, soit une hausse de 17 % par rapport à 2025.
Cela représente plus de 13 500 sièges additionnels.
Même tendance sur le réseau Pacifique : la liaison vers Tahiti passera de trois à quatre fréquences hebdomadaires, soit plus de 7 500 sièges supplémentaires.
Pour l’été 2026, French bee significativement ses capacités sur cette route, avec plus de 9 000 sièges supplémentaires en mai et en juin.
La desserte atteindra jusqu’à sept vols hebdomadaires.
Sur l’océan Indien, la ligne vers La Réunion bénéficiera également d’un renforcement, avec jusqu’à 13 vols par semaine, soit une hausse de 17 % par rapport à 2025.
Cela représente plus de 13 500 sièges additionnels.
Même tendance sur le réseau Pacifique : la liaison vers Tahiti passera de trois à quatre fréquences hebdomadaires, soit plus de 7 500 sièges supplémentaires.
French bee : une offre stable vers l’Amérique du Nord
Autres articles
-
Transport aérien : mille milliards de dollars et des dossiers à suivre en 2026 ! [ABO]
-
Hiver : French bee renforce La Réunion et l’Atlantique Nord
-
French bee renforce sa ligne vers Montréal
-
French bee : Zemourda Aissaoui nommée directrice commerciale
-
Paul-Henri Dubreuil (French Bee, Air Caraïbes) : "je m’éclate dans ce nouveau challenge" [ABO]
Sur l’Atlantique Nord, French bee maintient un programme dense vers les États-Unis.
La compagnie prévoit jusqu’à sept vols par semaine vers New York, six vers San Francisco, ainsi que trois fréquences hebdomadaires vers Los Angeles et Miami.
Dans ce cadre, la compagnie met en avant des tarifs d’appel à partir de 249 euros TTC l’aller simple vers New York, confirmant ainsi son positionnement sur le segment du long-courrier accessible.
La stratégie de la compagnie repose sur une offre modulable, articulée autour de deux cabines, Eco Blue et Premium Blue.
A lire : Paul-Henri Dubreuil (French Bee, Air Caraïbes) : "je m’éclate dans ce nouveau challenge"
Les passagers peuvent personnaliser leur voyage grâce à différentes options, bagages, choix du siège, restauration ou services additionnels, en fonction de leurs besoins et de leur budget.
"Nous faisons évoluer notre offre en nous appuyant sur ce qui fonctionne, tout en veillant à préserver l’équilibre de notre réseau", explique Marc-Antoine Blondeau, directeur général de French bee.
La compagnie prévoit jusqu’à sept vols par semaine vers New York, six vers San Francisco, ainsi que trois fréquences hebdomadaires vers Los Angeles et Miami.
Dans ce cadre, la compagnie met en avant des tarifs d’appel à partir de 249 euros TTC l’aller simple vers New York, confirmant ainsi son positionnement sur le segment du long-courrier accessible.
La stratégie de la compagnie repose sur une offre modulable, articulée autour de deux cabines, Eco Blue et Premium Blue.
A lire : Paul-Henri Dubreuil (French Bee, Air Caraïbes) : "je m’éclate dans ce nouveau challenge"
Les passagers peuvent personnaliser leur voyage grâce à différentes options, bagages, choix du siège, restauration ou services additionnels, en fonction de leurs besoins et de leur budget.
"Nous faisons évoluer notre offre en nous appuyant sur ce qui fonctionne, tout en veillant à préserver l’équilibre de notre réseau", explique Marc-Antoine Blondeau, directeur général de French bee.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille