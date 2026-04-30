logo AirMaG  
Recherche avancée

French bee dévoile son programme pour l’été 2026

Une montée en puissance sur les lignes stratégiques de French bee


French bee annonce une hausse de ses capacités pour la saison estivale 2026. Au départ de l’aéroport de Paris-Orly, la compagnie consolide ses axes les plus demandés, tout en maintenant une stratégie axée sur l’accessibilité tarifaire.


Rédigé par le Jeudi 30 Avril 2026 à 18:22

French bee dévoile son programme pour l’été 2026
IFTM
Un an après son lancement, la liaison entre Paris et Montréal confirme sa dynamique.

Pour l’été 2026, French bee significativement ses capacités sur cette route, avec plus de 9 000 sièges supplémentaires en mai et en juin.

La desserte atteindra jusqu’à sept vols hebdomadaires.

Sur l’océan Indien, la ligne vers La Réunion bénéficiera également d’un renforcement, avec jusqu’à 13 vols par semaine, soit une hausse de 17 % par rapport à 2025.

Cela représente plus de 13 500 sièges additionnels.

Même tendance sur le réseau Pacifique : la liaison vers Tahiti passera de trois à quatre fréquences hebdomadaires, soit plus de 7 500 sièges supplémentaires.

French bee : une offre stable vers l’Amérique du Nord

Autres articles
Sur l’Atlantique Nord, French bee maintient un programme dense vers les États-Unis.

La compagnie prévoit jusqu’à sept vols par semaine vers New York, six vers San Francisco, ainsi que trois fréquences hebdomadaires vers Los Angeles et Miami.

Dans ce cadre, la compagnie met en avant des tarifs d’appel à partir de 249 euros TTC l’aller simple vers New York, confirmant ainsi son positionnement sur le segment du long-courrier accessible.

La stratégie de la compagnie repose sur une offre modulable, articulée autour de deux cabines, Eco Blue et Premium Blue.

A lire : Paul-Henri Dubreuil (French Bee, Air Caraïbes) : "je m’éclate dans ce nouveau challenge"

Les passagers peuvent personnaliser leur voyage grâce à différentes options, bagages, choix du siège, restauration ou services additionnels, en fonction de leurs besoins et de leur budget.

"Nous faisons évoluer notre offre en nous appuyant sur ce qui fonctionne, tout en veillant à préserver l’équilibre de notre réseau", explique Marc-Antoine Blondeau, directeur général de French bee.


Lu 156 fois

Tags : french bee, paris orly
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Top of Travel

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales

LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales
LATAM Airlines Group consolide sa position de référence de l'aviation internationale en...
Dernière heure

French bee dévoile son programme pour l’été 2026

Mode Voyage, Uber Boat, Accor... Uber met le cap sur le tourisme !

Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo

Coupe du Monde, montagne, Grèce, Cuba... l'actualité touristique de la semaine à ne pas manquer ! [ABO]

Air France-KLM : comment le groupe absorbe une facture carburant en hausse de 35 %

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Brest (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TWINJET - Billettiste compagnie aérienne H/F - CDD - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CORREZE TOURISME - Responsable Commercial Tourisme Groupes H/F - CDI - (Tulle (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !
Distribution

Distribution

Selectour devient fournisseur officiel de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026

Selectour devient fournisseur officiel de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026
Partez en France

Partez en France

Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo

Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Quel est le montant moyen dépensé par les voyageurs hors séjour ?

Quel est le montant moyen dépensé par les voyageurs hors séjour ?
Production

Production

Alma Mundi accélère sa diversification entre B2B et voyages premium

Alma Mundi accélère sa diversification entre B2B et voyages premium
AirMaG

AirMaG

French bee dévoile son programme pour l’été 2026

French bee dévoile son programme pour l’été 2026
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

Mode Voyage, Uber Boat, Accor... Uber met le cap sur le tourisme !

Mode Voyage, Uber Boat, Accor... Uber met le cap sur le tourisme !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Florence : La Villa San Michele, A Belmond Hotel rouvre ses portes

Florence : La Villa San Michele, A Belmond Hotel rouvre ses portes
HotelMaG

Hébergement

Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan

Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan
Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Les Voyages de Sophie privatisent l’ex-Exploris One pour une croisière en 2027

Les Voyages de Sophie privatisent l’ex-Exploris One pour une croisière en 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias