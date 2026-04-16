Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Le forum intégrera également un espace recrutement avec des entretiens individuels, des sessions de speed dating dédiées à la conduite et à la maintenance, ainsi que des rencontres avec les recruteurs et experts métiers de Transilien SNCF Voyageurs.



Un espace information et accompagnement réunira plusieurs acteurs de l’emploi et de la formation, dont Oriane, France Travail, les Missions locales, les Écoles de la 2e Chance et le CFA Ferroviaire. Les visiteurs pourront y obtenir des conseils sur l’orientation, la reconversion, les dispositifs de financement ou encore les parcours de formation en alternance.



Les participants pourront également découvrir les différentes étapes du processus de recrutement de SNCF Voyageurs, incluant tests de sélection et visite médicale.

