Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise, en partenariat avec l’Agence Oriane, un forum régional de recrutement dédié aux métiers du ferroviaire le lundi 20 avril 2026, de 9h à 17h, à Saint-Ouen-sur-Seine.
L’événement s’inscrit dans une dynamique de recrutement ambitieuse, avec 600 postes en CDI à pourvoir en 2026 en Île-de-France.
Ces recrutements concernent principalement les métiers de la conduite et de la maintenance des trains et RER opérés par Transilien SNCF Voyageurs pour le compte d’Île-de-France Mobilités.
Tout au long de la journée, les experts métiers et recruteurs de Transilien SNCF Voyageurs accueilleront des candidats convoqués pour des entretiens d’évaluation, mais également toute personne souhaitant découvrir les métiers du ferroviaire et construire un projet professionnel.
L’événement s’inscrit dans une dynamique de recrutement ambitieuse, avec 600 postes en CDI à pourvoir en 2026 en Île-de-France.
Ces recrutements concernent principalement les métiers de la conduite et de la maintenance des trains et RER opérés par Transilien SNCF Voyageurs pour le compte d’Île-de-France Mobilités.
Tout au long de la journée, les experts métiers et recruteurs de Transilien SNCF Voyageurs accueilleront des candidats convoqués pour des entretiens d’évaluation, mais également toute personne souhaitant découvrir les métiers du ferroviaire et construire un projet professionnel.
Immersion, simulation et découverte des métiers
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Le forum proposera plusieurs espaces immersifs et pédagogiques afin de faire découvrir les métiers du ferroviaire de manière concrète.
Les visiteurs pourront notamment échanger avec des conducteurs de trains et de RER, découvrir les missions des mécaniciens et électrotechniciens, ou encore tester un simulateur de conduite.
Des dispositifs innovants comme la réalité virtuelle permettront également de vivre une expérience immersive, avec une simulation de conduite ou la visite d’un technicentre.
Un MOOC dédié à la conduite sera également présenté afin d’aider les candidats à se familiariser avec le métier et à préparer leur candidature.
L’inscription est obligatoire via un formulaire en ligne.
Les visiteurs pourront notamment échanger avec des conducteurs de trains et de RER, découvrir les missions des mécaniciens et électrotechniciens, ou encore tester un simulateur de conduite.
Des dispositifs innovants comme la réalité virtuelle permettront également de vivre une expérience immersive, avec une simulation de conduite ou la visite d’un technicentre.
Un MOOC dédié à la conduite sera également présenté afin d’aider les candidats à se familiariser avec le métier et à préparer leur candidature.
L’inscription est obligatoire via un formulaire en ligne.
Recrutement, orientation et accompagnement
Le forum intégrera également un espace recrutement avec des entretiens individuels, des sessions de speed dating dédiées à la conduite et à la maintenance, ainsi que des rencontres avec les recruteurs et experts métiers de Transilien SNCF Voyageurs.
Un espace information et accompagnement réunira plusieurs acteurs de l’emploi et de la formation, dont Oriane, France Travail, les Missions locales, les Écoles de la 2e Chance et le CFA Ferroviaire. Les visiteurs pourront y obtenir des conseils sur l’orientation, la reconversion, les dispositifs de financement ou encore les parcours de formation en alternance.
Les participants pourront également découvrir les différentes étapes du processus de recrutement de SNCF Voyageurs, incluant tests de sélection et visite médicale.
Un espace information et accompagnement réunira plusieurs acteurs de l’emploi et de la formation, dont Oriane, France Travail, les Missions locales, les Écoles de la 2e Chance et le CFA Ferroviaire. Les visiteurs pourront y obtenir des conseils sur l’orientation, la reconversion, les dispositifs de financement ou encore les parcours de formation en alternance.
Les participants pourront également découvrir les différentes étapes du processus de recrutement de SNCF Voyageurs, incluant tests de sélection et visite médicale.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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