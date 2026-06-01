Bretagne : comment le pass "Ker Lorient" révolutionne le tourisme durable

Premier dispositif français inspiré du modèle danois "CopenPay"

Entre le 18 mai et le 30 juin 2026, "Ker Lorient" propose une initiative innovante pour repenser la relation entre les visiteurs et le territoire. Cette démarche introduit pour la première fois en France l’idée de tourisme contributif, avec l’ambition d’allier développement économique et protection de l’environnement.

Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 1 Juin 2026 à 14:28

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