Bretagne : comment le pass "Ker Lorient" révolutionne le tourisme durable

Ker [care] Lorient, premier dispositif français inspiré du modèle danois « CopenPay, CLO & CLEM-LBST
b[Du 18 mai au 30 juin 2026, Lorient Bretagne Sud Tourisme innove avec "Ker [care] Lorient," une initiative visant à encourager un tourisme durable et ancré dans le territoire. ]b
Directement inspirée du modèle CopenPay, ancé à Copenhague, la destination devient la première en France à adopter ce concept de "tourisme contributif".
Lancé à l’été 2024 dans la capitale danoise, le dispositif a pour vocation de valoriser les démarches positives pour le climat de la part des touristes.
Ainsi, au cours de leur séjour, les voyageurs peuvent bénéficier d’un déjeuner gratuit, d’une excursion en bateau offerte ou encore d’une location de vélo gratuite, s’ils privilégient le train plutôt que l’avion pour se rendre à Copenhague, ou le vélo plutôt que la voiture une fois sur place.
Revenons en France et à "Ker Lorient".
Sans culpabiliser les visiteurs, le principe consiste à valoriser les actions responsables.
Directement inspirée du modèle CopenPay, ancé à Copenhague, la destination devient la première en France à adopter ce concept de "tourisme contributif".
Lancé à l’été 2024 dans la capitale danoise, le dispositif a pour vocation de valoriser les démarches positives pour le climat de la part des touristes.
Ainsi, au cours de leur séjour, les voyageurs peuvent bénéficier d’un déjeuner gratuit, d’une excursion en bateau offerte ou encore d’une location de vélo gratuite, s’ils privilégient le train plutôt que l’avion pour se rendre à Copenhague, ou le vélo plutôt que la voiture une fois sur place.
Revenons en France et à "Ker Lorient".
Sans culpabiliser les visiteurs, le principe consiste à valoriser les actions responsables.
Ker Lorient : Du concret pour un tourisme à impact positif
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Les vacanciers qui optent pour un rythme plus lent et préservent le territoire sont récompensés par des avantages exclusifs. Une invitation originale à explorer la Bretagne Sud autrement.
Ce pass, offert gratuitement et transmis par courrier électronique après une inscription en ligne, s’adresse aux visiteurs qui séjournent au moins deux nuits à l’hôtel, ou trois nuits en camping ou en chambre d’hôtes, et qui adoptent une approche respectueuse de l’environnement.
Train, vélo, randonnée, bateau-bus ou même journée complète sans voiture : chaque geste compte.
En retour, un réseau de partenaires locaux engagés propose des attentions spécifiques et des réductions.
Les titulaires du pass auront par exemple accès à des réductions sur les visites guidées de la bonneterie Le Minor, à des remises sur les séjours du dimanche à l’hôtel, ou encore à des avantages auprès des acteurs nautiques et des cafés écoresponsables de la région.
Un moyen concret de transformer le visiteur en "résident temporaire" et de soutenir efficacement l’économie locale.
A lire : Slow Village vise l'international et une trentaine de sites d'ici 2030
Ce pass, offert gratuitement et transmis par courrier électronique après une inscription en ligne, s’adresse aux visiteurs qui séjournent au moins deux nuits à l’hôtel, ou trois nuits en camping ou en chambre d’hôtes, et qui adoptent une approche respectueuse de l’environnement.
Train, vélo, randonnée, bateau-bus ou même journée complète sans voiture : chaque geste compte.
En retour, un réseau de partenaires locaux engagés propose des attentions spécifiques et des réductions.
Les titulaires du pass auront par exemple accès à des réductions sur les visites guidées de la bonneterie Le Minor, à des remises sur les séjours du dimanche à l’hôtel, ou encore à des avantages auprès des acteurs nautiques et des cafés écoresponsables de la région.
Un moyen concret de transformer le visiteur en "résident temporaire" et de soutenir efficacement l’économie locale.
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