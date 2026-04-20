La Corse en dernière minute : boostez vos ventes avec les offres et opportunités d’Ollandini Voyages

Ollandini Voyages vous propose de nombreux produits et expériences : des séjours en hôtel, résidence, camping ou villages de vacances mais aussi des autotours, circuits, fly & drive, croisières… Une multitude d’offres variées et sur-mesure, adaptées à tous les budgets pour permettre de satisfaire tout type de voyageurs.
Plus qu’un simple catalogue, cette brochure du voyagiste est un véritable outil stratégique pour les partenaires, en leur permettant de proposer des offres riches et diversifiées.
Sur un marché ou la flexibilité et la réactivité sont essentielles, Ollandini Voyages fait de la Corse en dernière minute une véritable opportunité commerciale pour ses partenaires. Grâce à une fine anticipation des disponibilités, une maitrise parfaite de la destination et un réseau de partenaires locaux solide, le groupe est en mesure de proposer des offres attractives et à forte valeur ajoutée.
Cette approche permet non seulement de cibler une clientèle en recherche immédiate, en répondant efficacement aux demandes spontanées, mais aussi de maximiser les ventes sur des périodes clés en faisant de la dernière minute un levier stratégique. Ce qui offre aux professionnels la possibilité d’allier efficacité, compétitivité et qualité de service.
Découvrez l’ensemble de leurs offres grâce à la brochure 2026 en ligne.
Cette approche permet non seulement de cibler une clientèle en recherche immédiate, en répondant efficacement aux demandes spontanées, mais aussi de maximiser les ventes sur des périodes clés en faisant de la dernière minute un levier stratégique. Ce qui offre aux professionnels la possibilité d’allier efficacité, compétitivité et qualité de service.
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Circuit Isola Bella :
Notre itinéraire le plus complet, alliant nature et culture, propose un parfait équilibre entre exploration de panoramas magnifiques, visites de charmants villages et plongée dans l'héritage historique et culturel corse. Séjour en 7 nuits et 6 arrêts, découvrez le meilleur de la Corse et profitez d'une immersion complète dans l'île de Beauté.
Explorez les villes emblématiques de Corse telles qu'Ajaccio, Calvi, Bastia et Bonifacio. Les impressionnantes calanques de Piana, les ruelles pittoresques de l'Ile Rousse, le désert des Agriates, le Cap Corse...
Le programme offre une soirée de chants corses, une visite panoramique d'Ajaccio et un hébergement tout confort au centre de Calvi et Corte pour profiter pleinement de chaque moment.
à partir de 1245€/pers au lieu de
1445€/pers
pour un circuit de 8J/7N en pension complète du 04/07 au 11/07/2026, en vols vacances au départ de Toulouse. Autres villes de départ possibles
Notre itinéraire le plus complet, alliant nature et culture, propose un parfait équilibre entre exploration de panoramas magnifiques, visites de charmants villages et plongée dans l'héritage historique et culturel corse. Séjour en 7 nuits et 6 arrêts, découvrez le meilleur de la Corse et profitez d'une immersion complète dans l'île de Beauté.
Explorez les villes emblématiques de Corse telles qu'Ajaccio, Calvi, Bastia et Bonifacio. Les impressionnantes calanques de Piana, les ruelles pittoresques de l'Ile Rousse, le désert des Agriates, le Cap Corse...
Le programme offre une soirée de chants corses, une visite panoramique d'Ajaccio et un hébergement tout confort au centre de Calvi et Corte pour profiter pleinement de chaque moment.
à partir de 1245€/pers au lieu de
pour un circuit de 8J/7N en pension complète du 04/07 au 11/07/2026, en vols vacances au départ de Toulouse. Autres villes de départ possibles
Domaine de Santa Giulia :
A l’extrême Sud de la Corse découvrez un domaine unique : Santa Giulia ! Une des plus belle baie d’Europe, plage de sable fin et paysage idyllique ce lieu magique est parfait pour des vacances de rêve !
Au cœur de cette baie découvrez les établissements Résidence Castell’Verde et Hôtel Moby Dick****
Le premier est parfait pour des vacances en famille grâce à ses logements pouvant accueillir de 2 à 6 personnes, sa proximité avec la plage de Santa Giulia, sa piscine et ses courts de tennis.
L’hôtel Moby Dick****, quant à lui, est parfait pour un séjour en couple ! Situé directement sur la plage de Santa Giulia il offre un véritable décor de carte postale. Au programme détente sur les transats de la plage, restaurant avec vue sur le mythique ponton et même des possibilités d’offre Spa.
A l’extrême Sud de la Corse découvrez un domaine unique : Santa Giulia ! Une des plus belle baie d’Europe, plage de sable fin et paysage idyllique ce lieu magique est parfait pour des vacances de rêve !
Au cœur de cette baie découvrez les établissements Résidence Castell’Verde et Hôtel Moby Dick****
Le premier est parfait pour des vacances en famille grâce à ses logements pouvant accueillir de 2 à 6 personnes, sa proximité avec la plage de Santa Giulia, sa piscine et ses courts de tennis.
L’hôtel Moby Dick****, quant à lui, est parfait pour un séjour en couple ! Situé directement sur la plage de Santa Giulia il offre un véritable décor de carte postale. Au programme détente sur les transats de la plage, restaurant avec vue sur le mythique ponton et même des possibilités d’offre Spa.
à partir de 654€/pers au lieu de
692€/pers
pour un séjour en en logement type XA occupé par 4 personnes du 06/06 au 13/06/26, vols réguliers au départ de Paris
à partir de 1131€/pers au lieu de
1205€/pers
pour un séjour en chambre double standard et petit déjeuner du 15/06 au 19/06/26, vols réguliers au départ de Paris
pour un séjour en en logement type XA occupé par 4 personnes du 06/06 au 13/06/26, vols réguliers au départ de Paris
à partir de 1131€/pers au lieu de
pour un séjour en chambre double standard et petit déjeuner du 15/06 au 19/06/26, vols réguliers au départ de Paris
Hôtel Arcu di Sole
Installé à 2 kilomètres du centre-ville de Propriano, face à la grande plage de sable du superbe golfe du Valinco, cet hôtel propose 50 chambres double, triples et quadruples.
Pour les loisirs, une piscine extérieure est à disposition avec solarium, mini-golf, ping-pong, pétanque et une salle polyvalente avec de nombreux jeux.
L’établissement propose un restaurant à la cuisine traditionnelle avec la possibilité de réserver sa demi-pension.
à partir de 913€/pers au lieu de
991€/pers
pour un chambre double standard et petit déjeuner, du 16/05 au 23/05/26, au départ de Paris en vols réguliers. Autres villes de départ possibles.
Installé à 2 kilomètres du centre-ville de Propriano, face à la grande plage de sable du superbe golfe du Valinco, cet hôtel propose 50 chambres double, triples et quadruples.
Pour les loisirs, une piscine extérieure est à disposition avec solarium, mini-golf, ping-pong, pétanque et une salle polyvalente avec de nombreux jeux.
L’établissement propose un restaurant à la cuisine traditionnelle avec la possibilité de réserver sa demi-pension.
à partir de 913€/pers au lieu de
pour un chambre double standard et petit déjeuner, du 16/05 au 23/05/26, au départ de Paris en vols réguliers. Autres villes de départ possibles.
Autotour Corsica Tradizioni
Faites découvrir à vos clients l’authenticité insulaire pour une immersion dans la Corse, la vraie ! Le Corsica Tradizioni vous fera découvrir les plus beaux paysages de l’Ile de Beauté ponctué de haltes en chambres d’hôtes, privilégiant l’accueil chaleureux, le partage et les échanges avec des hôtes profondément attachés à leur terre.
Faites découvrir à vos clients l’authenticité insulaire pour une immersion dans la Corse, la vraie ! Le Corsica Tradizioni vous fera découvrir les plus beaux paysages de l’Ile de Beauté ponctué de haltes en chambres d’hôtes, privilégiant l’accueil chaleureux, le partage et les échanges avec des hôtes profondément attachés à leur terre.
L’Ogliastru et son exploitation révélant un terroir riche en traditions et en saveurs, à l’escapade dans la réserve naturelle de Scandola classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Les voyageurs savoureront une dégustation de charcuterie corse et une visite de la citadelle et du Musée de Corte, véritables symboles de l’histoire et de l’identité insulaire, Porto-Vecchio et Bonifacio, où la nature protégée et les paysages spectaculaires témoignent d’une Corse restée intacte.
Ce voyage invite vos clients à découvrir la Corse dans ce qu’elle a de plus vrai et de plus sincère, loin des circuits standardisés. Avec le Corsica Tradizioni, l’authenticité n’est pas un concept : c’est une expérience vécue.
à partir de 1243€/pers
pour un circuit de 8J/7N, du 26/09 au 03/10/26, au départ de Toulouse en vols vacances. Autres villes de départ possibles
Ce voyage invite vos clients à découvrir la Corse dans ce qu’elle a de plus vrai et de plus sincère, loin des circuits standardisés. Avec le Corsica Tradizioni, l’authenticité n’est pas un concept : c’est une expérience vécue.
à partir de 1243€/pers
pour un circuit de 8J/7N, du 26/09 au 03/10/26, au départ de Toulouse en vols vacances. Autres villes de départ possibles
Le Groupe Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, l’entreprise dirigée par Jean-Marc et Michaël Ollandini compte aujourd’hui de nombreuses activités lui permettant d’assurer sa position de leader du tourisme en Corse.
Service individuels :
resa.indiv@ollandini.fr
04 95 23 92 92
Service groupes :
groupes@ollandini.fr
04 95 23 92 40
Sites web :
www.ollandini.biz
www.ollandini.fr
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resa.indiv@ollandini.fr
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Service groupes :
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04 95 23 92 40
Sites web :
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