La Corse en dernière minute : boostez vos ventes avec les offres et opportunités d’Ollandini Voyages

Domaine de Santa Giulia :



A l’extrême Sud de la Corse découvrez un domaine unique : Santa Giulia ! Une des plus belle baie d’Europe, plage de sable fin et paysage idyllique ce lieu magique est parfait pour des vacances de rêve !



Au cœur de cette baie découvrez les établissements Résidence Castell’Verde et Hôtel Moby Dick****



Le premier est parfait pour des vacances en famille grâce à ses logements pouvant accueillir de 2 à 6 personnes, sa proximité avec la plage de Santa Giulia, sa piscine et ses courts de tennis.



L’hôtel Moby Dick****, quant à lui, est parfait pour un séjour en couple ! Situé directement sur la plage de Santa Giulia il offre un véritable décor de carte postale. Au programme détente sur les transats de la plage, restaurant avec vue sur le mythique ponton et même des possibilités d’offre Spa.