La Corse à moins de 599€ : des offres pour ouvrir l’île à tous les budgets !

Ollandini Voyages vous propose une multitude d'expériences : séjours dans des hôtels ou des résidences, circuits, autotours, croisières ou encore de courtes escapades… Dans la brochure 2026 du voyagiste vous retrouverez une collection « La Corse à 599€ », véritable essence de séjour à petit prix !
Cependant, le tour-opérateur corse met un point d’honneur à préserver la qualité des prestations proposées dans cette collection. Les voyageurs bénéficient de vols opérés par des compagnies reconnues ainsi que de séjours dans des établissements soigneusement sélectionnés pour leur confort, leur situation privilégiée et la qualité de leur accueil.
Cependant, le tour-opérateur corse met un point d’honneur à préserver la qualité des prestations proposées dans cette collection. Les voyageurs bénéficient de vols opérés par des compagnies reconnues ainsi que de séjours dans des établissements soigneusement sélectionnés pour leur confort, leur situation privilégiée et la qualité de leur accueil.
Fidèle à son savoir-faire historique sur la destination, Ollandini Voyages démontre qu’il est possible de découvrir l’Île de Beauté sans compromis entre budget et expérience. Hébergements bien situés, formules adaptées à tous les profils de voyageurs et accompagnement par des équipes expertes de la destination : chaque séjour est pensé pour offrir le meilleur rapport qualité-prix possible.
Une approche qui illustre parfaitement la philosophie du spécialiste corse : rendre la destination accessible au plus grand nombre tout en garantissant des vacances réussies au cœur des plus beaux paysages de l’île
[Découvrez l’intégralité de nos produits grâce à notre brochure 2026 en ligne]mail:https://www.brochuresenligne.com/docs/brochures/ollandini-2026.html]mail:https://www.brochuresenligne.com/docs/brochures/ollandini-2026.html
Une approche qui illustre parfaitement la philosophie du spécialiste corse : rendre la destination accessible au plus grand nombre tout en garantissant des vacances réussies au cœur des plus beaux paysages de l’île
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Club-Marina Viva :
La résidence Marina Viva est située à Porticcio, dans un domaine arboré de 10 hectares entre mer et montagne. Elle se compose de 120 appartements de plain-pied climatisés et insonorisés tous équipés ainsi que d’un balcon offrant une splendide vue sur le domaine.
Côté restauration, la résidence propose un petit déjeuner servi sous forme de grand buffet, ainsi que des buffets à thème en front de mer pour le restaurant principal. Le bar, quant à lui, offre tout au long de la journée et en soirée de délicieux cocktails et glaces pour se rafraîchir.
Pour les enfants et adolescents, des activités ludiques et adaptées sont proposées et encadrées par des animateurs de 3 à 17 ans. De quoi faire plaisir à tout le monde !
à partir de 584€/pers
base 4 personnes en logement seul type A4 et vol vacances au départ de Paris du 12/09 au 19/09/2026
Côté restauration, la résidence propose un petit déjeuner servi sous forme de grand buffet, ainsi que des buffets à thème en front de mer pour le restaurant principal. Le bar, quant à lui, offre tout au long de la journée et en soirée de délicieux cocktails et glaces pour se rafraîchir.
Pour les enfants et adolescents, des activités ludiques et adaptées sont proposées et encadrées par des animateurs de 3 à 17 ans. De quoi faire plaisir à tout le monde !
à partir de 584€/pers
base 4 personnes en logement seul type A4 et vol vacances au départ de Paris du 12/09 au 19/09/2026
Résidence Dicieppo :
Près du village de Cuttoli-Corticchiato, au cœur d’un environnement naturel préservé, la résidence Dicieppo offre un cadre idéal pour un séjour placé sous le signe de la détente et de la convivialité.
La résidence se compose de 14 logements confortables, entièrement climatisés et soigneusement équipés afin d’offrir tout le nécessaire pour un séjour agréable. Chaque appartement a été pensé pour garantir confort et autonomie, que ce soit pour un court séjour ou pour des vacances prolongées.
Côté loisirs, la résidence propose des espaces de détente, des barbecues, une cuisine d’été commune ainsi qu’une piscine équipée d’un solarium pour se rafraîchir et se relaxer sous le soleil corse. De quoi bien profiter de ses vacances !
à partir de 565€/pers
base 4 personnes en logement seul type A4 et vol vacances au départ de Paris du 12/09 au 19/09/2026
La résidence se compose de 14 logements confortables, entièrement climatisés et soigneusement équipés afin d’offrir tout le nécessaire pour un séjour agréable. Chaque appartement a été pensé pour garantir confort et autonomie, que ce soit pour un court séjour ou pour des vacances prolongées.
Côté loisirs, la résidence propose des espaces de détente, des barbecues, une cuisine d’été commune ainsi qu’une piscine équipée d’un solarium pour se rafraîchir et se relaxer sous le soleil corse. De quoi bien profiter de ses vacances !
à partir de 565€/pers
base 4 personnes en logement seul type A4 et vol vacances au départ de Paris du 12/09 au 19/09/2026
Les Balcons de la Chiusa :
Situé à l’entrée du village de Vico, les Balcons de la Chiusa bénéficient d’un emplacement privilégié au cœur d’un environnement naturel. Idéal pour les voyageurs en quête de calme, de nature et de dépaysement. La résidence se compose de 9 mini-villas jumelées entièrement équipées, pensées pour offrir confort, fonctionnalité et indépendance à leurs occupants.
Le véritable atout des Balcons de la Chiusa réside dans son panorama exceptionnel : les logements offrent une magnifique vue sur les montagnes corses, permettant d’admirer les paysages sauvages et préservés qui font la beauté de l’île.
à partir de 583€/pers
base 4 personnes en logement seul type V4 et vol vacances au départ de Paris du 12/09 au 19/09/2026
Le véritable atout des Balcons de la Chiusa réside dans son panorama exceptionnel : les logements offrent une magnifique vue sur les montagnes corses, permettant d’admirer les paysages sauvages et préservés qui font la beauté de l’île.
à partir de 583€/pers
base 4 personnes en logement seul type V4 et vol vacances au départ de Paris du 12/09 au 19/09/2026
Résidence Maïna** :
Près du village de Cargèse, connu pour ses panoramas sur les sublimes Calanche de Piana classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La résidence Maïna propose 14 appartements climatisés conçus pour offrir confort et tranquillité aux vacanciers. Chaque logement est entièrement équipé afin de garantir un séjour agréable, que ce soit pour un week-end Les appartements disposent tous d’un balcon ou d’une terrasse aménagée, permettant de profiter pleinement du climat méditerranéen.
Depuis ces espaces extérieurs, les résidents peuvent admirer une superbe vue sur la mer, idéale pour savourer un petit-déjeuner en plein air, se détendre au soleil ou contempler les magnifiques couchers de soleil.
à partir de 519€/pers
base 4 personnes en logement seul type A4 et vol vacances au départ de Paris du 12/09 au 19/09/2026
La résidence Maïna propose 14 appartements climatisés conçus pour offrir confort et tranquillité aux vacanciers. Chaque logement est entièrement équipé afin de garantir un séjour agréable, que ce soit pour un week-end Les appartements disposent tous d’un balcon ou d’une terrasse aménagée, permettant de profiter pleinement du climat méditerranéen.
Depuis ces espaces extérieurs, les résidents peuvent admirer une superbe vue sur la mer, idéale pour savourer un petit-déjeuner en plein air, se détendre au soleil ou contempler les magnifiques couchers de soleil.
à partir de 519€/pers
base 4 personnes en logement seul type A4 et vol vacances au départ de Paris du 12/09 au 19/09/2026
Camping Tikiti*** :
Situé près du centre de Propriano, le camping permet de profiter pleinement du cadre typique de la Corse du sud tout en restant proche des commodités et des plages. Le camping possède 39 chalets et 44 mobil-home offrant une vue face à la mer ou sur les montagnes environnantes, permettant aux vacanciers de profiter de panoramas variés de la région.
Sur place, les vacanciers peuvent prendre leur petit-déjeuner ou se restaurer au snack du camping. Un bar situé au cœur du site permet également de se rafraîchir et de partager un moment de détente après une journée de plage ou de découverte.
Côté loisirs, les résidents peuvent profiter d’une piscine, d’une pataugeoire, d’un baby-foot et d’une aire de jeu pour les enfants. Des appareils de musculations en extérieur sont disponible pour faire du sport en plein air tout en profitant de l’environnement naturel !
à partir de 556€/pers
base 4 personnes en logement seul type chalet B5 et vol vacances au départ de Paris du 12/09 au 19/09/2026
Sur place, les vacanciers peuvent prendre leur petit-déjeuner ou se restaurer au snack du camping. Un bar situé au cœur du site permet également de se rafraîchir et de partager un moment de détente après une journée de plage ou de découverte.
Côté loisirs, les résidents peuvent profiter d’une piscine, d’une pataugeoire, d’un baby-foot et d’une aire de jeu pour les enfants. Des appareils de musculations en extérieur sont disponible pour faire du sport en plein air tout en profitant de l’environnement naturel !
à partir de 556€/pers
base 4 personnes en logement seul type chalet B5 et vol vacances au départ de Paris du 12/09 au 19/09/2026
Résidence Le Télémaque** :
A seulement quelques mètres de la plage et 25km de Porto-Vecchio, la résidence se situe sur la Côte des Nacres, dans un domaine de 2 hectares et constitue un point de départ idéal pour profiter des plaisirs de la mer tout en découvrant les paysages et villages typiques de la région. Elle propose un ensemble de 32 appartements tous vue mer, climatisés et équipés.
Les hébergements sont confortables et fonctionnels, pensés pour accueillir couples, familles ou groupes d’amis souhaitant passer un séjour agréable à proximité immédiate du littoral. Chaque logement est aménagé pour offrir l’essentiel du confort nécessaire à des vacances en toute autonomie.
à partir de 599€/pers
base 4 personnes en logement seul type A6 et vol vacances au départ de Paris du 14/09 au 21/09/2026
Les hébergements sont confortables et fonctionnels, pensés pour accueillir couples, familles ou groupes d’amis souhaitant passer un séjour agréable à proximité immédiate du littoral. Chaque logement est aménagé pour offrir l’essentiel du confort nécessaire à des vacances en toute autonomie.
à partir de 599€/pers
base 4 personnes en logement seul type A6 et vol vacances au départ de Paris du 14/09 au 21/09/2026
Résidence Tramariccia** :
Située à Calvi, la résidence offre un véritable cadre paisible et convivial. La résidence se compose de 38 bungalows en bois mitoyens, harmonieusement intégrés au cœur d’une pinède de 2 hectares. Cet environnement naturel procure une agréable sensation de fraîcheur et de tranquillité, tout en permettant de rejoindre facilement le bord de mer pour profiter des plages et du littoral.
Côté loisirs, les vacanciers peuvent profiter d’une piscine avec solarium, idéale pour se rafraîchir et se détendre sous le soleil corse. Une aire de jeux est également disponible pour les enfants, leur permettant de s’amuser en toute sécurité.
à partir de 599€/pers
base 4 personnes en logement seul type bungalow et vol vacances au départ de Paris du 12/09 au 19/09/2026
Côté loisirs, les vacanciers peuvent profiter d’une piscine avec solarium, idéale pour se rafraîchir et se détendre sous le soleil corse. Une aire de jeux est également disponible pour les enfants, leur permettant de s’amuser en toute sécurité.
à partir de 599€/pers
base 4 personnes en logement seul type bungalow et vol vacances au départ de Paris du 12/09 au 19/09/2026
Le Groupe Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, l’entreprise dirigée par Jean-Marc et Michaël Ollandini compte aujourd’hui de nombreuses activités lui permettant d’assurer sa position de leader du tourisme en Corse.
Service individuels :
resa.indiv@ollandini.fr
04 95 23 92 92
Service groupes :
groupes@ollandini.fr
04 95 23 92 40
Sites web :
www.ollandini.biz
www.ollandini.fr
Service individuels :
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Service groupes :
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04 95 23 92 40
Sites web :
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