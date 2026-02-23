La Corse à moins de 599€ : des offres pour ouvrir l’île à tous les budgets !

Situé près du centre de Propriano, le camping permet de profiter pleinement du cadre typique de la Corse du sud tout en restant proche des commodités et des plages. Le camping possède 39 chalets et 44 mobil-home offrant une vue face à la mer ou sur les montagnes environnantes, permettant aux vacanciers de profiter de panoramas variés de la région.



Sur place, les vacanciers peuvent prendre leur petit-déjeuner ou se restaurer au snack du camping. Un bar situé au cœur du site permet également de se rafraîchir et de partager un moment de détente après une journée de plage ou de découverte.



Côté loisirs, les résidents peuvent profiter d’une piscine, d’une pataugeoire, d’un baby-foot et d’une aire de jeu pour les enfants. Des appareils de musculations en extérieur sont disponible pour faire du sport en plein air tout en profitant de l’environnement naturel !



à partir de 556€/pers

base 4 personnes en logement seul type chalet B5 et vol vacances au départ de Paris du 12/09 au 19/09/2026

