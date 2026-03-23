Corsicatours fait évoluer son offre pour faciliter la vente de la Corse

Corsicatours s’appuie sur le Groupe Ettori, premier groupe hôtelier en Corse, dirigé par M. Jean-Marc Ettori, également à la tête de Corsicatours.



Cette organisation permet de structurer l’offre de manière lisible.



Zone Ajaccio :

● Club Marina Viva 3* et sa résidence, référence pour les familles

● Club Paese di Lava 3* et sa résidence, dans un environnement naturel face à la mer

● Campo dell’Oro 4*, idéal pour des séjours en étoile



Zone Porto-Vecchio :

● Roi Théodore 4* Restaurant & Spa, positionné sur une clientèle en recherche de confort

● Résidences Campo di Mare 3* et Royal Palm 3*, reconnues pour leur excellent rapport qualité/prix



Cette structuration par zones facilite la compréhension de l’offre et permet d’adapter les séjours aux attentes des clients.