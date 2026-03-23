Corsicatours fait évoluer son offre pour faciliter la vente de la Corse

Une production construite à partir des attentes clients
Les envies de départ restent bien présentes, mais les clients prennent davantage le temps de choisir. Ils attendent des offres claires, immédiatement compréhensibles, avec des prix lisibles et des disponibilités réelles.
Dans ce contexte, Corsicatours analyse les comportements clients et les demandes entrantes afin d’identifier les produits les plus pertinents.
Cette lecture du marché permet de proposer une sélection de séjours et d’autotours directement réservables en ligne, conçus pour répondre aux attentes concrètes des voyageurs, tout en facilitant le travail des agences.
L’objectif est simple : proposer des offres efficaces, adaptées et immédiatement commercialisables.
Dans ce contexte, Corsicatours analyse les comportements clients et les demandes entrantes afin d’identifier les produits les plus pertinents.
Cette lecture du marché permet de proposer une sélection de séjours et d’autotours directement réservables en ligne, conçus pour répondre aux attentes concrètes des voyageurs, tout en facilitant le travail des agences.
L’objectif est simple : proposer des offres efficaces, adaptées et immédiatement commercialisables.
Des itinérances et expériences pour enrichir la découverte
Au cœur de cette production, les itinérances occupent une place importante.
Avec des programmes comme « Au fil des rails », Corsicatours propose une découverte de la Corse en train, plus douce et immersive.
Les autotours viennent compléter cette approche avec des thématiques fortes : œnologie, gastronomie, rencontres locales ou expériences nature.
L’offre comprend également des séjours plus actifs, avec des programmes de randonnée, deux séjours à cheval, ou encore des itinérances en vélo électrique dans le Cap Corse, pour découvrir l’île autrement.
Ces itinéraires sont disponibles à la réservation en ligne, ce qui permet d’y accéder facilement, tout en conservant un bon niveau d’accompagnement.
Avec des programmes comme « Au fil des rails », Corsicatours propose une découverte de la Corse en train, plus douce et immersive.
Les autotours viennent compléter cette approche avec des thématiques fortes : œnologie, gastronomie, rencontres locales ou expériences nature.
L’offre comprend également des séjours plus actifs, avec des programmes de randonnée, deux séjours à cheval, ou encore des itinérances en vélo électrique dans le Cap Corse, pour découvrir l’île autrement.
Ces itinéraires sont disponibles à la réservation en ligne, ce qui permet d’y accéder facilement, tout en conservant un bon niveau d’accompagnement.
Une offre complète pour répondre à toutes les clientèles
Corsicatours propose une offre large, permettant de s’adapter à tous les profils et à tous les budgets
● résidences avec un excellent rapport qualité/prix,
● campings classés 3*, 4* et 5*, dont certains en bord de mer,
● hôtels 3*, 4* et 5*,
● fermes-auberges et chambres d’hôtes,
● clubs et établissements adaptés aux familles,
● séjours premium et expériences sur mesure.
Cette diversité permet de construire des propositions cohérentes, du séjour accessible aux projets plus personnalisés et haut de gamme.
● résidences avec un excellent rapport qualité/prix,
● campings classés 3*, 4* et 5*, dont certains en bord de mer,
● hôtels 3*, 4* et 5*,
● fermes-auberges et chambres d’hôtes,
● clubs et établissements adaptés aux familles,
● séjours premium et expériences sur mesure.
Cette diversité permet de construire des propositions cohérentes, du séjour accessible aux projets plus personnalisés et haut de gamme.
Le Groupe Ettori : une organisation claire par zones
Corsicatours s’appuie sur le Groupe Ettori, premier groupe hôtelier en Corse, dirigé par M. Jean-Marc Ettori, également à la tête de Corsicatours.
Cette organisation permet de structurer l’offre de manière lisible.
Zone Ajaccio :
● Club Marina Viva 3* et sa résidence, référence pour les familles
● Club Paese di Lava 3* et sa résidence, dans un environnement naturel face à la mer
● Campo dell’Oro 4*, idéal pour des séjours en étoile
Zone Porto-Vecchio :
● Roi Théodore 4* Restaurant & Spa, positionné sur une clientèle en recherche de confort
● Résidences Campo di Mare 3* et Royal Palm 3*, reconnues pour leur excellent rapport qualité/prix
Cette structuration par zones facilite la compréhension de l’offre et permet d’adapter les séjours aux attentes des clients.
Cette organisation permet de structurer l’offre de manière lisible.
Zone Ajaccio :
● Club Marina Viva 3* et sa résidence, référence pour les familles
● Club Paese di Lava 3* et sa résidence, dans un environnement naturel face à la mer
● Campo dell’Oro 4*, idéal pour des séjours en étoile
Zone Porto-Vecchio :
● Roi Théodore 4* Restaurant & Spa, positionné sur une clientèle en recherche de confort
● Résidences Campo di Mare 3* et Royal Palm 3*, reconnues pour leur excellent rapport qualité/prix
Cette structuration par zones facilite la compréhension de l’offre et permet d’adapter les séjours aux attentes des clients.
Des leviers concrets pour faciliter la décision
Dans un marché plus attentiste, certains leviers restent déterminants.
Corsicatours met en avant :
● des offres familles, avec le 1er enfant offert au Marina Viva et au Roi Théodore (sous conditions),
● des arrivées possibles au quotidien, permettant d’optimiser les tarifs,
● une flexibilité sur les transports, avec des combinaisons aériennes ou maritimes selon les départs.
Des éléments simples et concrets, qui facilitent la projection et la prise de décision.
Corsicatours met en avant :
● des offres familles, avec le 1er enfant offert au Marina Viva et au Roi Théodore (sous conditions),
● des arrivées possibles au quotidien, permettant d’optimiser les tarifs,
● une flexibilité sur les transports, avec des combinaisons aériennes ou maritimes selon les départs.
Des éléments simples et concrets, qui facilitent la projection et la prise de décision.
Un catalogue d’activités pour enrichir chaque séjour
Corsicatours propose également un catalogue complet d’activités et d’excursions : sorties en mer, journées en 4x4, rencontres avec des producteurs, expériences nature.
Ces prestations permettent de personnaliser les séjours et d’apporter de la valeur, tout en restant simples à intégrer dans la vente.
Ces prestations permettent de personnaliser les séjours et d’apporter de la valeur, tout en restant simples à intégrer dans la vente.
Une approche ancrée dans le territoire et responsable
Corsicatours s’inscrit dans une démarche de valorisation du territoire, notamment à travers des itinéraires inspirés de la Route des Sens, portée par l’ODARC.
Cette approche met en lumière les savoir-faire, les producteurs et les rencontres qui font la richesse de la destination.
Elle se prolonge à travers :
● un Guide de l’éco-voyageur,
● une charte d’engagement,
● et un outil développé par l’ADEME permettant de mesurer l’empreinte des trajets et d’orienter les choix vers des solutions plus durables
Cette approche met en lumière les savoir-faire, les producteurs et les rencontres qui font la richesse de la destination.
Elle se prolonge à travers :
● un Guide de l’éco-voyageur,
● une charte d’engagement,
● et un outil développé par l’ADEME permettant de mesurer l’empreinte des trajets et d’orienter les choix vers des solutions plus durables
Contacter Corsicatours
La société Corsicatours créée en 1999 est dirigée par M. Jean Marc ETTORI, PDG du 1er groupe hôtelier en Corse « Groupe ETTORI ».
► Vidéos des établissements
► Brochure en ligne
Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 et le samedi de 10h à 17h
Service individuels :
resa@corsicatours.com
04 95 20 20 20
Service groupes & Service MICE
groupes@corsicatours.com
04 95 70 96 62
www.corsicatours.com
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