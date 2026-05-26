République dominicaine, Maldives : Air France redéploie ses avions pour l'hiver prochain

Ce n’est pas la seule destination estampillée « loisirs » à faire son retour dans le réseau d’Air France pour la prochaine saison hivernale.



Suspendue fin 2023, la liaison vers les Maldives avait déjà été relancée durant trois semaines, du 20 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Cette fois, son retour s’inscrira dans la durée.



Nous apprenons ainsi la reprise de Malé au départ de Paris du 18 décembre 2026 au 7 mars 2027.



La route se opérée en Airbus 350-900 flambant neuf deux fois par semaine.



A noter que dans le cadre d'un code share, l'archipel sera desservi quotidiennement avec Indigo. Ainsi les passagers iront jusqu'à Mumbai, dans un avion Air France, puis pour se rendre à Malé, ils monteront à bord d'un avion de la compagnie low cost.



La compagnie indienne est connue pour ses petits prix et possède une flotte de près de 440 appareils, principalement des A320 et A321.



Air France entend sans doute profiter de la désaffection des voyageurs français et européens pour les transporteurs du Golfe, pour relancer quelques lignes loisirs vers l'Asie.