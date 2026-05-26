République dominicaine, Maldives : Air France redéploie ses avions pour l'hiver prochain - Depositphotos.com gordzam@gmail.com
La guerre au Moyen-Orient devait connaître un dénouement plus favorable le week-end dernier, mais cela ne s’est finalement pas produit.
Malgré les déclarations répétées de Donald Trump affirmant qu’un accord de paix était sur le point d’être trouvé, les heures ont passé et, ce lundi 26 mai au matin, les États-Unis ont de nouveau frappé l’Iran, après plusieurs semaines de cessez-le-feu.
Le secrétaire d’État américain a toutefois affirmé qu’un accord avec l’Iran restait possible. Reste désormais à savoir comment le régime des mollahs réagira à cette reprise des hostilités.
Alors orienté à la baisse depuis un mois, le cours du Brent a retrouvé une tendance haussière ce mardi 26 mai 2026. Nul ne connaît l’issue de ce conflit, mais ses conséquences pourraient s’inscrire dans la durée, notamment sur l’économie mondiale et plus particulièrement sur le secteur aérien.
Les compagnies doivent composer à la fois avec des espaces aériens fermés et un baril de pétrole dont le prix avait quasiment doublé avant de refluer légèrement à la faveur du cessez-le-feu.
Dans ce contexte, les opérateurs s’organisent, à commencer par Air France qui ajuste son programme hivernal. La compagnie anticipe une fermeture prolongée d’une partie de l’espace aérien du Moyen-Orient, mais aussi une réticence croissante des voyageurs à transiter par les hubs de la région pour rejoindre l’Asie.
Air France a ainsi décidé de reprogrammer une ligne long-courrier loisirs qu’elle avait abandonnée depuis trois ans.
Malgré les déclarations répétées de Donald Trump affirmant qu’un accord de paix était sur le point d’être trouvé, les heures ont passé et, ce lundi 26 mai au matin, les États-Unis ont de nouveau frappé l’Iran, après plusieurs semaines de cessez-le-feu.
Le secrétaire d’État américain a toutefois affirmé qu’un accord avec l’Iran restait possible. Reste désormais à savoir comment le régime des mollahs réagira à cette reprise des hostilités.
Alors orienté à la baisse depuis un mois, le cours du Brent a retrouvé une tendance haussière ce mardi 26 mai 2026. Nul ne connaît l’issue de ce conflit, mais ses conséquences pourraient s’inscrire dans la durée, notamment sur l’économie mondiale et plus particulièrement sur le secteur aérien.
Les compagnies doivent composer à la fois avec des espaces aériens fermés et un baril de pétrole dont le prix avait quasiment doublé avant de refluer légèrement à la faveur du cessez-le-feu.
Dans ce contexte, les opérateurs s’organisent, à commencer par Air France qui ajuste son programme hivernal. La compagnie anticipe une fermeture prolongée d’une partie de l’espace aérien du Moyen-Orient, mais aussi une réticence croissante des voyageurs à transiter par les hubs de la région pour rejoindre l’Asie.
Air France a ainsi décidé de reprogrammer une ligne long-courrier loisirs qu’elle avait abandonnée depuis trois ans.
Air France : Punta Cana reprend le 30 novembre 2026
En mars 2023, nous vous révélions qu'Air France avait pris la décision d'arrêter sa ligne vers la République dominicaine.
À l’époque, ce choix s’expliquait notamment par l’instauration, par le gouvernement local, de taxes sur le carburant utilisées par les compagnies aériennes, jugées « parmi les plus chères au monde » par le dirigeant d’un transporteur.
À la sortie de la crise sanitaire, Ben Smith et ses équipes avaient sabré dans les lignes loisirs, jugées insuffisamment rentables au regard des nouveaux standards du groupe, qui vise une marge opérationnelle supérieure à 8 % à l’horizon 2028.
Après trois ans d'absence, une tentative de reprise des vols entre Paris et Punta Cana a été amorcée cet hiver, pendant deux mois seulement. De mi-janvier 2026 à mi-mars 2026, Air France a reprogrammé la destination.
D'après nos informations et même ci ce redémarrage n'a pas été à la hauteur des espérances, la dérive tricolore va se poser à nouveau en République Dominicaine pour une durée plus longue l'hiver prochain.
En effet, nous apprenons, la reprise de la ligne dès le 30 novembre 2026 jusqu'au 27 mars 2027. La desserte sera assurée en Boeing 777 au rythme de 3 vols par semaine.
Les jours d'opération pourraient fluctuer en fonction, en cours de saison. Une bonne nouvelle pour la République dominicaine et pour les tour-opérateurs qui verront donc l'offre augmenter durant la haute saison, alors que seulement Air Caraïbes desservait la destination.
À l’époque, ce choix s’expliquait notamment par l’instauration, par le gouvernement local, de taxes sur le carburant utilisées par les compagnies aériennes, jugées « parmi les plus chères au monde » par le dirigeant d’un transporteur.
À la sortie de la crise sanitaire, Ben Smith et ses équipes avaient sabré dans les lignes loisirs, jugées insuffisamment rentables au regard des nouveaux standards du groupe, qui vise une marge opérationnelle supérieure à 8 % à l’horizon 2028.
Après trois ans d'absence, une tentative de reprise des vols entre Paris et Punta Cana a été amorcée cet hiver, pendant deux mois seulement. De mi-janvier 2026 à mi-mars 2026, Air France a reprogrammé la destination.
D'après nos informations et même ci ce redémarrage n'a pas été à la hauteur des espérances, la dérive tricolore va se poser à nouveau en République Dominicaine pour une durée plus longue l'hiver prochain.
En effet, nous apprenons, la reprise de la ligne dès le 30 novembre 2026 jusqu'au 27 mars 2027. La desserte sera assurée en Boeing 777 au rythme de 3 vols par semaine.
Les jours d'opération pourraient fluctuer en fonction, en cours de saison. Une bonne nouvelle pour la République dominicaine et pour les tour-opérateurs qui verront donc l'offre augmenter durant la haute saison, alors que seulement Air Caraïbes desservait la destination.
Air France : les Maldives de nouveau au programme
Ce n’est pas la seule destination estampillée « loisirs » à faire son retour dans le réseau d’Air France pour la prochaine saison hivernale.
Suspendue fin 2023, la liaison vers les Maldives avait déjà été relancée durant trois semaines, du 20 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Cette fois, son retour s’inscrira dans la durée.
Nous apprenons ainsi la reprise de Malé au départ de Paris du 18 décembre 2026 au 7 mars 2027.
La route se opérée en Airbus 350-900 flambant neuf deux fois par semaine.
A noter que dans le cadre d'un code share, l'archipel sera desservi quotidiennement avec Indigo. Ainsi les passagers iront jusqu'à Mumbai, dans un avion Air France, puis pour se rendre à Malé, ils monteront à bord d'un avion de la compagnie low cost.
La compagnie indienne est connue pour ses petits prix et possède une flotte de près de 440 appareils, principalement des A320 et A321.
Air France entend sans doute profiter de la désaffection des voyageurs français et européens pour les transporteurs du Golfe, pour relancer quelques lignes loisirs vers l'Asie.
Suspendue fin 2023, la liaison vers les Maldives avait déjà été relancée durant trois semaines, du 20 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Cette fois, son retour s’inscrira dans la durée.
Nous apprenons ainsi la reprise de Malé au départ de Paris du 18 décembre 2026 au 7 mars 2027.
La route se opérée en Airbus 350-900 flambant neuf deux fois par semaine.
A noter que dans le cadre d'un code share, l'archipel sera desservi quotidiennement avec Indigo. Ainsi les passagers iront jusqu'à Mumbai, dans un avion Air France, puis pour se rendre à Malé, ils monteront à bord d'un avion de la compagnie low cost.
La compagnie indienne est connue pour ses petits prix et possède une flotte de près de 440 appareils, principalement des A320 et A321.
Air France entend sans doute profiter de la désaffection des voyageurs français et européens pour les transporteurs du Golfe, pour relancer quelques lignes loisirs vers l'Asie.
Air France suspend La Havane jusqu'en 2027 et aussi...
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A noter cependant que le Sri Lanka et sa capitale, Colombo ne feront pas leur retour dans le réseau d'Air France.
Tout comme la Havane. Dans la continuité de la décision prise en février dernier, Air France prolonge la suspension de la ligne vers Cuba jusqu’en 2027, sans apporter plus de précision quand à une date de fin ou de reprise.
Il faut dire que la Havane connait une période très difficile, depuis l'élection de Donald Trump. L'île subit un blocus sévère des Etats-Unis, dont l'administration souhaite faire tomber le régime communiste.
Air France a également annoncé qu'elle prolonge la suspension de ses vols : de et vers Riyadh jusqu’au 27 mai 2026 inclus ; de et vers Beyrouth et Dubaï jusqu’au 10 juin 2026 inclus (soit jusqu’au 11 juin 2026, pour les vols au départ de Dubaï) et de et vers Tel Aviv jusqu’au 7 juin 2026 inclus.
Tout comme la Havane. Dans la continuité de la décision prise en février dernier, Air France prolonge la suspension de la ligne vers Cuba jusqu’en 2027, sans apporter plus de précision quand à une date de fin ou de reprise.
Il faut dire que la Havane connait une période très difficile, depuis l'élection de Donald Trump. L'île subit un blocus sévère des Etats-Unis, dont l'administration souhaite faire tomber le régime communiste.
Air France a également annoncé qu'elle prolonge la suspension de ses vols : de et vers Riyadh jusqu’au 27 mai 2026 inclus ; de et vers Beyrouth et Dubaï jusqu’au 10 juin 2026 inclus (soit jusqu’au 11 juin 2026, pour les vols au départ de Dubaï) et de et vers Tel Aviv jusqu’au 7 juin 2026 inclus.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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