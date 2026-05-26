Hiver : Air Transat annualise Paris - Toronto et muscle son offre au départ des régions

Ces bonifications visent à mieux répondre aux besoins des voyageuses et voyageurs qui souhaitent rendre visite à des proches ou planifier des séjours en dehors de la haute saison

Air Transat a annoncé intensifier son programme hivernal au départ de la France enJusqu'ici réservée à la saison estivale,Les régions ne sont pas en reste.et proposera jusqu'à deux vols directs hebdomadaires pour l'hiver.En parallèle, la compagnie aérienne muscle son offre vers la Capitale-Nationale avec l'ajout d'un vol direct hebdomadaire entreCe renforcement temporaire permet à Air Transat de répondre à la forte demande des vacances de Noël.S'ajoute à cela des vols en partance de Marseille et de Lyon ayant pour destination Montréal, avec près de 3 vols directs par semaines pour chacun de ces deux vols.Selon le chef de la direction des revenus chez Air Transat, Sébastien Ponce : "".