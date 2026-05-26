Hiver : Air Transat annualise Paris - Toronto et muscle son offre au départ des régions

Air Transat renforce son programme de vol entre la France et le Canada - Depositphotos.comPhoto by Mirage3
Air Transat a annoncé intensifier son programme hivernal au départ de la France en annualisant deux de ses liaisons phares vers le Canada.
Jusqu'ici réservée à la saison estivale, la ligne Paris–Toronto sera désormais maintenue tout l'hiver à raison de quatre vols par semaine.
Les régions ne sont pas en reste. La liaison Bordeaux–Montréal, qui avait été prolongée l'an dernier, devient officiellement permanente et proposera jusqu'à deux vols directs hebdomadaires pour l'hiver.
A lire aussi : Cyril Cousin (Air Transat) : une saison été bien orientée, portée par le Canada (Vidéo)
En parallèle, la compagnie aérienne muscle son offre vers la Capitale-Nationale avec l'ajout d'un vol direct hebdomadaire entre Nantes et Québec durant la période des fêtes de fin d'année.
Ce renforcement temporaire permet à Air Transat de répondre à la forte demande des vacances de Noël.
S'ajoute à cela des vols en partance de Marseille et de Lyon ayant pour destination Montréal, avec près de 3 vols directs par semaines pour chacun de ces deux vols.
Selon le chef de la direction des revenus chez Air Transat, Sébastien Ponce : "Ces bonifications visent à mieux répondre aux besoins des voyageuses et voyageurs qui souhaitent rendre visite à des proches ou planifier des séjours en dehors de la haute saison".
Jusqu'ici réservée à la saison estivale, la ligne Paris–Toronto sera désormais maintenue tout l'hiver à raison de quatre vols par semaine.
Les régions ne sont pas en reste. La liaison Bordeaux–Montréal, qui avait été prolongée l'an dernier, devient officiellement permanente et proposera jusqu'à deux vols directs hebdomadaires pour l'hiver.
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En parallèle, la compagnie aérienne muscle son offre vers la Capitale-Nationale avec l'ajout d'un vol direct hebdomadaire entre Nantes et Québec durant la période des fêtes de fin d'année.
Ce renforcement temporaire permet à Air Transat de répondre à la forte demande des vacances de Noël.
S'ajoute à cela des vols en partance de Marseille et de Lyon ayant pour destination Montréal, avec près de 3 vols directs par semaines pour chacun de ces deux vols.
Selon le chef de la direction des revenus chez Air Transat, Sébastien Ponce : "Ces bonifications visent à mieux répondre aux besoins des voyageuses et voyageurs qui souhaitent rendre visite à des proches ou planifier des séjours en dehors de la haute saison".
Rappel du programme de vols hiver 2026/2027, incluant ces dernières nouveautés
|Liaison
|Fréquence
|Paris (CDG) – Montréal (YUL)
|Jusqu'à 2 vols directs / jour
|Paris (CDG) – Québec (YYZ)
|Jusqu'à 4 vols directs / semaine
|Paris (CDG) – Toronto (YYZ)
|Jusqu'à 4 vols directs / semaine
|Nantes (NTE) – Québec (YQB)
|1 vol direct / semaine, du 17 décembre au 13 janvier 2027
|Nantes (NTE) – Montréal (YUL)
|Jusqu'à 2 vols directs / semaine
|Bordeaux (BOD) – Montréal (YUL)
|Jusqu'à 2 vols directs / semaine
|Marseille (MRS) – Montréal (YUL)
|Jusqu'à 3 vols directs / semaine
|Lyon (LYS) – Montréal (YUL)
|Jusqu'à 3 vols directs / semaine
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