Air Transat ouvre Marseille–Québec et Londres–Ottawa

La compagnie renforce son réseau transatlantique pour 2026


Air Transat renforce sa présence en Europe, notamment sur Marseille et dans les Amériques avec de nouvelles routes vers Québec et Ottawa, tout en pérennisant plusieurs dessertes Sud au départ du Canada.


Mercredi 8 Octobre 2025

Air Transat ouvre Marseille–Québec et Londres–Ottawa - Depositphotos.com Auteur egunes_
Air Transat a dévoilé un plan d’expansion pour l’été 2026, avec le lancement de nouvelles liaisons transatlantiques et l’annualisation de plusieurs routes.

La compagnie canadienne inaugurera notamment des vols Marseille–Québec et Londres-Gatwick–Ottawa, en plus de renforcer ses dessertes au départ de Montréal, Québec et Toronto vers les Caraïbes et l’Amérique latine.

À partir du 22 mai 2026, Air Transat opérera un vol hebdomadaire sans escale entre Marseille et Québec, chaque vendredi, jusqu’au 9 octobre 2026. Cette nouvelle ligne complète la liaison déjà existante entre Paris et Québec.

La compagnie prolongera également pendant l'été la desserte Fort-de-France en Martinique à Québec, inaugurée le 14 décembre 2025, avec un vol hebdomadaire le lundi.

De nouveaux vols Air Transat de Marseille et Londres

Le transporteur ouvrira également une première liaison transatlantique depuis Ottawa, reliant la capitale canadienne à Londres-Gatwick dès le 15 mai 2026. Le vol sera opéré trois fois par semaine – les vendredis, dimanches et mardis. En complément, une nouvelle liaison Ottawa–Montréal sera proposée du 5 mai au 23 octobre 2026, "facilitant les correspondances avec le reste du réseau Air Transat."

Ce développement s’appuie sur le partenariat avec Porter Airlines, précise la compagnie.

« Notre été 2026 s’annonce déjà exceptionnel. Nous accélérons notre croissance à Québec, ouvrons une première liaison transatlantique depuis Ottawa et multiplions les connexions vers l’international », a déclaré Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat.

Pour l’été 2026, Air Transat transformera plusieurs routes saisonnières en dessertes permanentes au départ de Montréal et Toronto. Parmi elles, la liaison Montréal–Carthagène (YUL–CTG) deviendra annuelle et sera prolongée jusqu’à Medellín (MDE). Ce modèle sera également appliqué à la future route Toronto–Carthagène–Medellín, dont le lancement est prévu le 2 novembre 2025, avant sa pérennisation

