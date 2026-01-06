Congrès EDV 2026 : Jean Castex, nouveau P-DG de la SNCF, sera de la partie

Après le Maroc en 2025, je me tiens à l’idée d’organiser notre congrès en France une année sur deux. J’espère que de nombreux adhérents feront le déplacement depuis la province

Pas de discours cette année, mais juste l’envie de partager le verre de l’amitié, entre deux petits fours et une part de galette des rois.de l’association.Pour sa part, Valérie Boned s’est contentée d’annoncerqui se déroulera à Disneyland Paris, du 4 au 6 mai prochain.» a-t-elle seulement précisé.300 à 350 personnes sont attendues, qui seront logées pour l’essentiel dans le Disney Newport Bay Club du resort.Entre deux séances de travail, elles pourront découvrir le