Congrès EDV 2026 : Jean Castex, nouveau P-DG de la SNCF, sera de la partie

Ni le froid piquant, ni la neige, ne peuvent venir à bout des vœux de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) et des Entreprises du Voyage (EdV).
Pas même le déploiement massif des forces de l’ordre autour de l’hôtel Bristol, témoignant de la présence voisine, à l’Elysée, de personnalités politiques de la « coalition des volontaires » invitées par Emmanuel Macron, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Le 6 janvier dernier, c’est donc dans un salon feutré du palace parisien que les présidents des deux organismes - respectivement Mumtaz Teker et Valérie Boned - ont enterré une année 2025 pour le moins éprouvante et souhaité une année 2026 qui pourrait l’être encore davantage, à la bonne centaine de patrons du tourisme réunis pour l’occasion.
300 à 350 personnes attendues pour le prochain congrès
Pas de discours cette année, mais juste l’envie de partager le verre de l’amitié, entre deux petits fours et une part de galette des rois.
Mumtaz Teker a préféré réserver ses annonces pour la prochaine assemblée générale de l’association.
Pour sa part, Valérie Boned s’est contentée d’annoncer l’ouverture officielle des inscriptions, le jeudi 8 janvier, pour le prochain congrès des EDV qui se déroulera à Disneyland Paris, du 4 au 6 mai prochain.
« Après le Maroc en 2025, je me tiens à l’idée d’organiser notre congrès en France une année sur deux. J’espère que de nombreux adhérents feront le déplacement depuis la province » a-t-elle seulement précisé.
300 à 350 personnes sont attendues, qui seront logées pour l’essentiel dans le Disney Newport Bay Club du resort.
Entre deux séances de travail, elles pourront découvrir le nouveau land dédié à la Reine des Neiges, qui ouvre ses portes au public le 29 mars.
Lire aussi : les articles consacrés au congrès 2025 des EdV
Evoquer le rôle social et sociétal de l’entreprise
Si les intervenants et sujets restent à affiner, « l’entreprise a un rôle social et sociétal de plus en plus important à jouer. Il est important que nous évoquions cette évolution » nous a confié Valérie Boned en aparté.
A ce titre, la présidente souhaite une approche métier, complétée par des réflexions sur les enjeux géopolitiques. Ainsi, des ateliers seront organisés sur des sujets professionnels.
Notamment la facturation électronique qui devient obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA, à compter du 1er septembre. Les opportunités de progrès offertes par l’Intelligence Artificielle seront également évoquées.
En complément, la présence de Jean Castex, ancien Premier Ministre et nouveau P-DG de la SNCF, sera l’occasion d’échanger sur les relations - parfois tumultueuses - entre le transporteur ferroviaire et les professionnels du tourisme.
Lire aussi : Quand la SNCF fait dérailler la distribution B2B
La directive européenne sur les voyages à forfait en ligne de mire
Valérie Boned, qui a rencontré Serge Papin, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, juste avant la trêve de Noël, dans le cadre de la Confédération des Acteurs du Tourisme, devrait également évoquer la future directive européenne sur les voyages à forfait durant ce congrès.
Officialisée dans le courant de ce mois de janvier, elle va occuper le syndicat toute l’année 2026 et au-delà.
Les EDV entendent être pleinement associées à sa transposition dans le droit français, en veillant à ce qu’elle ne soit pas surtransposée comme ce fut le cas par le passé, pour d’autres textes.
« Il m’a été confirmé par le ministre et la Direction Générale des Entreprises que nous serons associés dès le départ à ce travail » termine Valérie Boned. Il devrait durer 18 mois, pour une application du texte qui n’interviendra pas avant 2028.
