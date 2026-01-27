Jeune, féminin et en CDI : le portrait-robot du salarié du tourisme (Infographie)

Le panorama de branche 2025 des EDV consacre, pour la première fois, un chapitre spécifique à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - DepositPhotos.com, Wavebreakmedia
Comme chaque année, les Entreprises du Voyage (EDV) et OPCO Mobilités publient leur "Panorama de Branche".
L'édition 2025 donne une photographie des 4 332 entreprises qui structurent le secteur du tourisme.
"Il éclaire les évolutions économiques, les transformations de l’emploi, la montée en compétences de nos collaborateurs, mais aussi les grandes mutations qui traversent nos marchés.
À travers lui, nous affirmons la vitalité et la résilience de nos entreprises, leur capacité d’adaptation et leur rôle stratégique dans la mobilité et le tourisme", souligne Valérie Boned, la présidente des EDV dans un communiqué.
Cette résilience se traduit par le redémarrage de l'activité après la pandémie, avec des effectifs qui sont repartis à la hausse de manière significative. En effet, entre 2021 et 2022, le nombre de salariés dans la branche a grimpé de plus de 13%, atteignant 29 095 collaborateurs (dont 22 000 en équivalent temps plein - ETP).
Le rapport pointe également que près de la moitié des salariés de la branche appartenait alors à une entreprise de 50 salariés et plus. Les grandes entreprises (300 salariés et plus) incorporaient près du quart des effectifs (23%). Des données stables depuis 2020.
On y apprend également que le secteur génère désormais un volume d'affaires de 28 milliards d’euros et une marge brute de 2,6 milliards d'euros.
L'édition 2025 donne une photographie des 4 332 entreprises qui structurent le secteur du tourisme.
"Il éclaire les évolutions économiques, les transformations de l’emploi, la montée en compétences de nos collaborateurs, mais aussi les grandes mutations qui traversent nos marchés.
À travers lui, nous affirmons la vitalité et la résilience de nos entreprises, leur capacité d’adaptation et leur rôle stratégique dans la mobilité et le tourisme", souligne Valérie Boned, la présidente des EDV dans un communiqué.
Cette résilience se traduit par le redémarrage de l'activité après la pandémie, avec des effectifs qui sont repartis à la hausse de manière significative. En effet, entre 2021 et 2022, le nombre de salariés dans la branche a grimpé de plus de 13%, atteignant 29 095 collaborateurs (dont 22 000 en équivalent temps plein - ETP).
Le rapport pointe également que près de la moitié des salariés de la branche appartenait alors à une entreprise de 50 salariés et plus. Les grandes entreprises (300 salariés et plus) incorporaient près du quart des effectifs (23%). Des données stables depuis 2020.
On y apprend également que le secteur génère désormais un volume d'affaires de 28 milliards d’euros et une marge brute de 2,6 milliards d'euros.
Un secteur jeune et féminin, mais fidèle
Autres articles
-
Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?
-
Arnaud Fontanille (EDV) : "le paiement hebdo du BSP sera le dossier à suivre en 2026"
-
Valérie Boned veut faire des « Entreprises du Voyage » la tour de contrôle de la profession
-
Baromètre EDV - Orchestra : en 2025, le nombre de clients s'érode, le panier moyen progresse
-
Congrès EDV 2026 : Jean Castex, nouveau P-DG de la SNCF, sera de la partie
Par ailleurs, le panorama de branche 2025 consacre, pour la première fois, un chapitre spécifique à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il faut dire que la main-d'œuvre dans le secteur est très majoritairement féminine : 73% des effectifs (soit près de 3 salariés sur 4).
Malgré cela, les femmes restent majoritairement employées (près de 50% d’entre elles contre 36% des hommes) alors que seul 22% sont cadres. Les hommes sont au contraire presque autant cadres qu’employés (40% sont cadres face à 36% employés).
De même, la masse salariale par ETP est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, quelle que soit la catégorie sociale.
Pour les cadres, elle est de 70K€ chez les hommes et de 55K€ pour les femmes, soit un écart de 22%.
L’écart est moins important pour les professions intermédiaires, avec une différence de 12% entre les salaires moyens des hommes et des femmes. Le salaire moyen d’un homme de profession intermédiaire est de 41K€ contre 36K€ pour une femme.
Les employés révèlent l’écart de revenu le plus faible entre hommes et femmes. En effet, le salaire moyen d’un homme est de 32K€ tandis qu’il est de 30K€ pour une femme, soit un écart total de 6 % entre les deux.
"Cette nouvelle section met en lumière, avec précision et transparence, la place des femmes dans nos entreprises, leurs parcours, leurs responsabilités et les perspectives encore à conquérir. Ce choix n’est pas anodin : il traduit notre volonté de faire de la parité un levier de dynamisme, d’attractivité et de modernité pour toute notre profession", a ajouté Valérie Boned.
Lire aussi : Tourisme : une femme sur deux gagne moins de 2500 € brut par mois
Il faut dire que la main-d'œuvre dans le secteur est très majoritairement féminine : 73% des effectifs (soit près de 3 salariés sur 4).
Malgré cela, les femmes restent majoritairement employées (près de 50% d’entre elles contre 36% des hommes) alors que seul 22% sont cadres. Les hommes sont au contraire presque autant cadres qu’employés (40% sont cadres face à 36% employés).
De même, la masse salariale par ETP est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, quelle que soit la catégorie sociale.
Pour les cadres, elle est de 70K€ chez les hommes et de 55K€ pour les femmes, soit un écart de 22%.
L’écart est moins important pour les professions intermédiaires, avec une différence de 12% entre les salaires moyens des hommes et des femmes. Le salaire moyen d’un homme de profession intermédiaire est de 41K€ contre 36K€ pour une femme.
Les employés révèlent l’écart de revenu le plus faible entre hommes et femmes. En effet, le salaire moyen d’un homme est de 32K€ tandis qu’il est de 30K€ pour une femme, soit un écart total de 6 % entre les deux.
"Cette nouvelle section met en lumière, avec précision et transparence, la place des femmes dans nos entreprises, leurs parcours, leurs responsabilités et les perspectives encore à conquérir. Ce choix n’est pas anodin : il traduit notre volonté de faire de la parité un levier de dynamisme, d’attractivité et de modernité pour toute notre profession", a ajouté Valérie Boned.
Lire aussi : Tourisme : une femme sur deux gagne moins de 2500 € brut par mois
Le CDI reste la norme
Cette main-d'œuvre est aussi jeune : 23% des salariés ont moins de 30 ans, une proportion supérieure à la moyenne nationale (22%).
Malgré un turnover naturel chez les plus jeunes (43% ont moins de 5 ans d'ancienneté), le secteur fidélise ses talents : 37% des salariés sont en poste depuis plus de 10 ans dans la même entreprise.
"Cette dynamique positive s’accompagne toutefois d’un enjeu de renouvellement des compétences, avec de nombreux départs à la retraite attendus dans les années à venir (plus de 4 000 salariés dans les 10 prochaines années)", commentent les EDV.
Autre chiffre à retenir : malgré la saisonnalité de certaines activités, 85% des salariés sont en CDI, tandis que le recours au temps partiel est très faible (8% contre 17% en moyenne nationale).
De plus, le panorama met en exergue la concentration géographique des opérateurs de voyages en Île-de-France, 44% des salariés travaillant au sein d'une entreprise dont le siège est basé dans cette région, notamment ceux des grandes entreprises (plus de 300 salariés).
Loin derrière, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA captent chacune environ 11% des emplois.
Enfin, le rapport met en lumière la montée en puissance de l’apprentissage. "Ce panorama confirme que les opérateurs de voyages sont en pleine mutation et investissent dans leurs talents.
La formation est un levier stratégique pour accompagner cette transformation, et OPCO Mobilités continuera à soutenir cette dynamique de professionnalisation", a souligné Isabelle Maimbourg, directrice générale d’OPCO Mobilités.
Malgré un turnover naturel chez les plus jeunes (43% ont moins de 5 ans d'ancienneté), le secteur fidélise ses talents : 37% des salariés sont en poste depuis plus de 10 ans dans la même entreprise.
"Cette dynamique positive s’accompagne toutefois d’un enjeu de renouvellement des compétences, avec de nombreux départs à la retraite attendus dans les années à venir (plus de 4 000 salariés dans les 10 prochaines années)", commentent les EDV.
Autre chiffre à retenir : malgré la saisonnalité de certaines activités, 85% des salariés sont en CDI, tandis que le recours au temps partiel est très faible (8% contre 17% en moyenne nationale).
De plus, le panorama met en exergue la concentration géographique des opérateurs de voyages en Île-de-France, 44% des salariés travaillant au sein d'une entreprise dont le siège est basé dans cette région, notamment ceux des grandes entreprises (plus de 300 salariés).
Loin derrière, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA captent chacune environ 11% des emplois.
Enfin, le rapport met en lumière la montée en puissance de l’apprentissage. "Ce panorama confirme que les opérateurs de voyages sont en pleine mutation et investissent dans leurs talents.
La formation est un levier stratégique pour accompagner cette transformation, et OPCO Mobilités continuera à soutenir cette dynamique de professionnalisation", a souligné Isabelle Maimbourg, directrice générale d’OPCO Mobilités.
PANORAMA 2025
Opérateurs de Voyages en France
4 332
Entreprises
29 000
Salariés
28 Md€
Volume d'affaires
2,6 Md€
Marge brute
📊 Structure des Effectifs
Répartition par âge
Moins de 30 ans 23%
30-49 ans 51%
50 ans et plus 26%
Catégorie professionnelle
Employés 46%
Cadres 27%
Professions intermédiaires 26%
👥 Part des femmes
73%
des effectifs totaux
🎓 Femmes cadres
59%
des cadres
💰 Rémunération des Salariés
Salaire Brut Moyen par ETP
41 353 €
Masse salariale brute par ETP selon la catégorie sociale et le sexe
Cadres
70 353 €
Hommes
54 726 €
Femmes
Écart : -22%
Professions
Intermédiaires
Intermédiaires
40 679 €
Hommes
35 606 €
Femmes
Écart : -12%
Employés
32 247 €
Hommes
30 210 €
Femmes
Écart : -6%
📊 Note : La masse salariale par ETP est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, quelle que soit la catégorie sociale. L'écart le plus important concerne les cadres (-22%), suivi des professions intermédiaires (-12%) et des employés (-6%).
📈 Évolution des Immatriculations
Agents de voyages et apparentés
+266
Nouvelles
immatriculations 2024
immatriculations 2024
-234
Radiations
2024
2024
-9%
Variation
2019-2024
2019-2024
💡 Impact COVID-19 : Après une baisse significative entre 2019 et 2022 (-425 opérateurs), le secteur amorce une reprise progressive depuis 2023.
📚 Formation & Apprentissage
5 314
Stagiaires formés
en 2023
2 038
Contrats d'apprentissage
+14% vs 2022
40%
Formations
Animation & Tourisme
🏢 Structure des Entreprises
Moins de 11 salariés 87%
11-49 salariés 10%
50-299 salariés 2%
300+ salariés 0,4%
Concentration géographique
44%
des salariés en Île-de-France
Source : Rapport Économique et Social de la Branche des Opérateurs de Voyages - Édition 2025
Données 2022-2023 • OPCO Mobilités & Les Entreprises du Voyage