Jeune, féminin et en CDI : le portrait-robot du salarié du tourisme (Infographie)

Cette nouvelle section met en lumière, avec précision et transparence, la place des femmes dans nos entreprises, leurs parcours, leurs responsabilités et les perspectives encore à conquérir. Ce choix n’est pas anodin : il traduit notre volonté de faire de la parité un levier de dynamisme, d’attractivité et de modernité pour toute notre profession

Par ailleurs, le panorama de branche 2025 consacre, pour la première fois, un chapitre spécifique àIl faut dire que la main-d'œuvre dans le secteur est très majoritairement féminine :(soit près de 3 salariés sur 4).Malgré cela,Les hommes sont au contraire presque autant cadres qu’employés (40% sont cadres face à 36% employés).De même, la masse salariale par ETP est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, quelle que soit la catégorie sociale.Pour, elle est de 70K€ chez les hommes et de 55K€ pour les femmes, soit un écart de 22%.L’écart est moins important pour, avec une différence de 12% entre les salaires moyens des hommes et des femmes. Le salaire moyen d’un homme de profession intermédiaire est de 41K€ contre 36K€ pour une femme.révèlent l’écart de revenu le plus faible entre hommes et femmes. En effet, le salaire moyen d’un homme est de 32K€ tandis qu’il est de 30K€ pour une femme, soit un écart total de 6 % entre les deux.", a ajouté Valérie Boned.