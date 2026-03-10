Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo

Chaque antenne disposera d’un local situé à proximité de la gare, d’une flotte de plus de 80 vélos et d’une équipe locale composée de trois personnes afin d’assurer l’activité tout au long de l’année.



Ces ouvertures interviennent dans un contexte de forte croissance du cyclotourisme en France. Selon les données du secteur, la pratique représente plus de 9 millions de séjours par an et génère près de 4,6 milliards d’euros de retombées économiques.



En 2025, DolceVia indique avoir triplé son chiffre d’affaires et accompagné 4 500 voyageurs.



L’entreprise estime également que ses offres ont permis d’éviter environ 120 tonnes de CO₂ équivalent par rapport à des trajets réalisés en voiture.