Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo

Pour développer le voyage à vélo


DolceVia poursuit son développement dans l’Hexagone. Spécialisée dans le voyage à vélo et la location en aller-simple, elle ouvrira en avril 2026 deux antennes régionales à Annecy et Saint-Malo, afin de simplifier l’organisation des itinéraires cyclotouristiques.


Rédigé par le Jeudi 12 Mars 2026 à 13:14

DolceVia ouvre deux antennes régionales pour simplifier le voyage à vélo en France - Depositphotos.com, PhanuwatNandee
La start-up parisienne DolceVia poursuit son développement sur le territoire français.

Fondée en 2023, l’entreprise spécialisée dans le voyage à vélo ouvrira en avril 2026 deux antennes régionales à Annecy et Saint-Malo, afin de faciliter l’organisation des itinéraires cyclotouristiques et encourager la mobilité douce.

Ces nouvelles implantations doivent permettre à la start-up de renforcer son offre de location de vélos en aller-simple et de voyages à vélo clés en main.

L’objectif est de simplifier les parcours itinérants et les retours en train, souvent considérés comme l’un des principaux freins au cyclotourisme.

Deux destinations du cyclotourisme

Pour son déploiement régional, l’entreprise a choisi deux territoires emblématiques et complémentaires du tourisme à vélo.

À Annecy, au cœur des Alpes, la ville constitue un carrefour stratégique pour plusieurs véloroutes comme ViaRhôna, Belle Via ou encore la Route des Grandes Alpes.

Le territoire offre également un accès privilégié aux lacs environnants, plus de cinquante cols emblématiques et près d’une cinquantaine d’itinéraires balisés.

À Saint-Malo, sur le littoral breton, l’antenne s’implantera dans une destination dotée de plus de 2 700 kilomètres d’itinéraires cyclables.

La ville est notamment traversée par La Vélomaritime (EuroVelo 4) ainsi que par la Voie 2 Bretagne (V42), deux axes majeurs pour les voyages à vélo le long de la côte.

Un marché en forte croissance

Chaque antenne disposera d’un local situé à proximité de la gare, d’une flotte de plus de 80 vélos et d’une équipe locale composée de trois personnes afin d’assurer l’activité tout au long de l’année.

Ces ouvertures interviennent dans un contexte de forte croissance du cyclotourisme en France. Selon les données du secteur, la pratique représente plus de 9 millions de séjours par an et génère près de 4,6 milliards d’euros de retombées économiques.

En 2025, DolceVia indique avoir triplé son chiffre d’affaires et accompagné 4 500 voyageurs.

L’entreprise estime également que ses offres ont permis d’éviter environ 120 tonnes de CO₂ équivalent par rapport à des trajets réalisés en voiture.


