TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Corrèze : le tourisme génère près de 400 M€ de retombées économiques en 2025

Corrèze Tourisme mise sur les créateurs de contenus


La Corrèze a enregistré plus de 7 millions de nuitées et 1,1 million de séjours l'an dernier. Désormais, Corrèze Tourisme s'appuie sur une nouvelle campagne d'influence pour poursuivre sa stratégie de visibilité du 20 mai au 24 juin 2026.


Rédigé par le Mercredi 10 Juin 2026 à 11:07

Quatre créateurs de contenus et cinq offices de tourisme participent à l'opération lancée par Corrèze Tourisme - Depositphotos.com, milosk50
Quatre créateurs de contenus et cinq offices de tourisme participent à l'opération lancée par Corrèze Tourisme - Depositphotos.com, milosk50
Dream Yacht
La Corrèze poursuit sa stratégie de promotion touristique avec le lancement d'une nouvelle campagne d'influence déployée du 20 mai au 24 juin 2026.

Cette opération intervient dans un contexte favorable pour la destination, qui a enregistré en 2025 plus de 7 millions de nuitées, 1,1 million de séjours et près de 400 millions d'euros de retombées économiques.

Après le succès de la campagne "Rien à voir" lancée en 2025, Corrèze Tourisme s'est associé pour la première fois à cinq offices de tourisme du département (Terres de Corrèze, Brive-la-Gaillarde, Haute-Corrèze, Ventadour-Égletons-Monédières et Vallée de la Dordogne), pour mettre en avant les différents atouts du territoire à travers des contenus diffusés sur les réseaux sociaux.

Quatre influenceurs mobilisés

Autres articles
La campagne réunit les créateurs de contenus "Aurore Bay", "HelloLaroux", "bonjour_darling" et "Lao_and_theo", accompagnés de Jérôme, personnage de la campagne "Rien à voir" et "ambassadeur décalé" de la Corrèze.

Les différents contenus mettent en avant les activités de pleine nature, le patrimoine, la gastronomie, les hébergements insolites ainsi que les rencontres locales.

Les publications sont diffusées chaque mercredi du mois de juin.

A lire aussi : La Corrèze casse les codes du tourisme avec une campagne décalée

Lu 143 fois

Tags : correze
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Dernière heure

L'Hôtel Palais de la Méditerranée à Nice rejoint The Unbound Collection by Hyatt

Corrèze : le tourisme génère près de 400 M€ de retombées économiques en 2025

Ector : son offre Premium séduit déjà un client sur cinq

SKY express accélère sur le marché français

Hôtellerie, infrastructures, luxe : les chantiers pharaoniques de l’Égypte

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles
L'été approche, et avec lui l'envie irrésistible de prendre le large. CroisiEurope, leader européen...
Les annonces

LOIRE OCEAN VOYAGES - Conseiller Voyages H/F - CDI - (La Roche sur Yon (85))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Sérignan (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Aurillac (15))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer
Distribution

Distribution

États-Unis, Canada, Mexique : la Coupe du Monde 2026 peine à séduire les voyageurs français

États-Unis, Canada, Mexique : la Coupe du Monde 2026 peine à séduire les voyageurs français
Partez en France

Partez en France

Corrèze : le tourisme génère près de 400 M€ de retombées économiques en 2025

Corrèze : le tourisme génère près de 400 M€ de retombées économiques en 2025
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Hôtellerie, infrastructures, luxe : les chantiers pharaoniques de l’Égypte

Hôtellerie, infrastructures, luxe : les chantiers pharaoniques de l’Égypte
Production

Production

TUI France s'installe à Saïdia : deux clubs de vacances sur la Méditerranée marocaine

TUI France s'installe à Saïdia : deux clubs de vacances sur la Méditerranée marocaine
AirMaG

AirMaG

SKY express accélère sur le marché français

SKY express accélère sur le marché français
Transport

Transport

Grève SNCF du 10 juin : des perturbations à prévoir sur les lignes à grande vitesse

Grève SNCF du 10 juin : des perturbations à prévoir sur les lignes à grande vitesse
La Travel Tech

La Travel Tech

Ector : son offre Premium séduit déjà un client sur cinq

Ector : son offre Premium séduit déjà un client sur cinq
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

L'Hôtel Palais de la Méditerranée à Nice rejoint The Unbound Collection by Hyatt

L'Hôtel Palais de la Méditerranée à Nice rejoint The Unbound Collection by Hyatt
HotelMaG

Hébergement

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique
Futuroscopie

Futuroscopie

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone
CruiseMaG

CruiseMaG

Marseille : La Méridionale transforme l'un de ses ferries en podium de mode

Marseille : La Méridionale transforme l'un de ses ferries en podium de mode
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias