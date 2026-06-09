Corrèze : le tourisme génère près de 400 M€ de retombées économiques en 2025

Quatre créateurs de contenus et cinq offices de tourisme participent à l'opération lancée par Corrèze Tourisme - Depositphotos.com, milosk50
La Corrèze poursuit sa stratégie de promotion touristique avec le lancement d'une nouvelle campagne d'influence déployée du 20 mai au 24 juin 2026.
Cette opération intervient dans un contexte favorable pour la destination, qui a enregistré en 2025 plus de 7 millions de nuitées, 1,1 million de séjours et près de 400 millions d'euros de retombées économiques.
Après le succès de la campagne "Rien à voir" lancée en 2025, Corrèze Tourisme s'est associé pour la première fois à cinq offices de tourisme du département (Terres de Corrèze, Brive-la-Gaillarde, Haute-Corrèze, Ventadour-Égletons-Monédières et Vallée de la Dordogne), pour mettre en avant les différents atouts du territoire à travers des contenus diffusés sur les réseaux sociaux.
Cette opération intervient dans un contexte favorable pour la destination, qui a enregistré en 2025 plus de 7 millions de nuitées, 1,1 million de séjours et près de 400 millions d'euros de retombées économiques.
Après le succès de la campagne "Rien à voir" lancée en 2025, Corrèze Tourisme s'est associé pour la première fois à cinq offices de tourisme du département (Terres de Corrèze, Brive-la-Gaillarde, Haute-Corrèze, Ventadour-Égletons-Monédières et Vallée de la Dordogne), pour mettre en avant les différents atouts du territoire à travers des contenus diffusés sur les réseaux sociaux.
Quatre influenceurs mobilisés
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La campagne réunit les créateurs de contenus "Aurore Bay", "HelloLaroux", "bonjour_darling" et "Lao_and_theo", accompagnés de Jérôme, personnage de la campagne "Rien à voir" et "ambassadeur décalé" de la Corrèze.
Les différents contenus mettent en avant les activités de pleine nature, le patrimoine, la gastronomie, les hébergements insolites ainsi que les rencontres locales.
Les publications sont diffusées chaque mercredi du mois de juin.
A lire aussi : La Corrèze casse les codes du tourisme avec une campagne décalée
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