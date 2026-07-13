Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

IFTM 2026, révéler ensemble ce qui crée de l'impact
Après deux années centrées sur le tourisme durable puis sur la mobilisation collective de la filière, IFTM veut désormais donner des résultats tangibles. C'est le sens du nouveau fil rouge pour cette 48ème édition, « La valeur du voyage - Révélons ensemble ce qui crée de l'impact », qui invite l'ensemble des professionnels à mesurer concrètement ce que produit leur activité.
Avec près de 1 700 marques exposantes, dont plus d'une dizaine de nouvelles destinations, réunissant tour-opérateurs, prestataires technologiques ou institutionnels, assureurs, réceptifs etc… l'événement s'impose une nouvelle fois comme un terrain d'échanges à grande échelle pour l'ensemble de la filière.
6 bonnes raisons de se rendre à IFTM 2026
En tant qu’agent de voyages, venir à IFTM permet de :
● Développer son carnet d'adresses professionnel, en croisant sur trois jours des interlocuteurs qu'il faudrait sinon des mois pour rencontrer séparément, entre exposants, pairs et futurs partenaires. Le dispositif Colleqt, reconduit cette année, simplifie l'échange de coordonnées sur les stands via un simple scan de QR code, sans application à télécharger.
● Explorer une offre particulièrement large, avec près de 1 700 marques exposantes et plus d'une dizaine de nouvelles destinations, réparties sur 9 zones marché (Afrique, Caraïbes, Europe & Méditerranée, Moyen-Orient, Asie & Pacifique, Amériques, Océan Indien) et 13 villages thématiques couvrant l'ensemble des segments du marché.
● Suivre l'actualité récente du secteur sans y consacrer sa journée, grâce à des formats de conférences courts : baromètres sectoriels, sessions « Quoi de neuf ? » en format flash, ou face-à-face de vingt minutes pour creuser un sujet précis.
● Monter en compétence sur des sujets ciblés, via des sessions de micro-formations consacrées à la vente des offres Destination France, ou des ateliers d'intelligence collective organisés sur plusieurs espaces du salon.
● Contribuer aux réflexions du secteur au sein des villages thématiques, notamment via les ateliers d'intelligence collective ou le format « Stand Up for the Planet », pensés pour co-construire des solutions concrètes. Le Village des Réseaux & le Lounge AGV sont un point de ralliement pour les agents de voyages et leurs fédérations professionnelles. Ce dernier permet également de se rafraîchir et de travailler entre deux rendez-vous.
● Se mesurer directement à ses pairs et mettre en valeur le métier en participant à la Travel Agents Cup, qui désigne chaque année le meilleur agent de voyages de France. La finale se tient le jeudi 17 septembre en salle Arena by Ouzbékistan, avec des candidatures ouvertes jusqu'au 31 juillet 2026 sur le site d'IFTM.
● Développer son carnet d'adresses professionnel, en croisant sur trois jours des interlocuteurs qu'il faudrait sinon des mois pour rencontrer séparément, entre exposants, pairs et futurs partenaires. Le dispositif Colleqt, reconduit cette année, simplifie l'échange de coordonnées sur les stands via un simple scan de QR code, sans application à télécharger.
● Explorer une offre particulièrement large, avec près de 1 700 marques exposantes et plus d'une dizaine de nouvelles destinations, réparties sur 9 zones marché (Afrique, Caraïbes, Europe & Méditerranée, Moyen-Orient, Asie & Pacifique, Amériques, Océan Indien) et 13 villages thématiques couvrant l'ensemble des segments du marché.
● Suivre l'actualité récente du secteur sans y consacrer sa journée, grâce à des formats de conférences courts : baromètres sectoriels, sessions « Quoi de neuf ? » en format flash, ou face-à-face de vingt minutes pour creuser un sujet précis.
● Monter en compétence sur des sujets ciblés, via des sessions de micro-formations consacrées à la vente des offres Destination France, ou des ateliers d'intelligence collective organisés sur plusieurs espaces du salon.
● Contribuer aux réflexions du secteur au sein des villages thématiques, notamment via les ateliers d'intelligence collective ou le format « Stand Up for the Planet », pensés pour co-construire des solutions concrètes. Le Village des Réseaux & le Lounge AGV sont un point de ralliement pour les agents de voyages et leurs fédérations professionnelles. Ce dernier permet également de se rafraîchir et de travailler entre deux rendez-vous.
● Se mesurer directement à ses pairs et mettre en valeur le métier en participant à la Travel Agents Cup, qui désigne chaque année le meilleur agent de voyages de France. La finale se tient le jeudi 17 septembre en salle Arena by Ouzbékistan, avec des candidatures ouvertes jusqu'au 31 juillet 2026 sur le site d'IFTM.
Les Nouveautés de l’édition 2026
Plusieurs nouveautés concrètes viennent enrichir le parcours des visiteurs et des exposants pour cette édition 2026 :
Parmi les nouveautés de l’édition 2026 :
● L'Ouzbékistan, destination à l'honneur. Le pays met en avant cette année ses villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO (Samarcande, Boukhara, Khiva), ses savoir-faire artisanaux ainsi que sa gastronomie. Un programme d'animations dédié accompagnera les trois jours du salon.
● Le Club Affaires, nouvelle implantation et nouveau matchmaking. L'espace change d'emplacement et lance, pour la première fois, un programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés entre exposants et acheteurs corporate, organisés le jeudi 17 septembre de 8h30 à 10h30.
● La TechZone, un nouveau parcours immersif. En trois étapes, ce parcours met notamment en scène une agence de voyage en réalité virtuelle installée en galerie commerçante, pour la réservation directe de séjours croisière.
● Le Village des Initiatives Durables by mN'O, une 2e édition étoffée. Parcours de visite personnalisés animés par des étudiants, ouverture à de nouvelles entreprises engagées, et retour de la Plume Verte by IFTM x ADONET, enrichie d'un nouveau Prix Spécial Destinations ADONET.
● La soirée de clôture : soirée IFTM x TourMaG Party change de cadre cette année.
IFTM 2026 - Informations pratiques
● Du mardi 15 septembre au jeudi 17 septembre 2026
● De 9h30 à 19h00 (fermeture à 18h30 le jeudi 17)
● Parc des Expositions de la Porte de Versailles Hall 1.1, Place de la Porte de Versailles, 75015 PARIS
Parmi les nouveautés de l’édition 2026 :
● L'Ouzbékistan, destination à l'honneur. Le pays met en avant cette année ses villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO (Samarcande, Boukhara, Khiva), ses savoir-faire artisanaux ainsi que sa gastronomie. Un programme d'animations dédié accompagnera les trois jours du salon.
● Le Club Affaires, nouvelle implantation et nouveau matchmaking. L'espace change d'emplacement et lance, pour la première fois, un programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés entre exposants et acheteurs corporate, organisés le jeudi 17 septembre de 8h30 à 10h30.
● La TechZone, un nouveau parcours immersif. En trois étapes, ce parcours met notamment en scène une agence de voyage en réalité virtuelle installée en galerie commerçante, pour la réservation directe de séjours croisière.
● Le Village des Initiatives Durables by mN'O, une 2e édition étoffée. Parcours de visite personnalisés animés par des étudiants, ouverture à de nouvelles entreprises engagées, et retour de la Plume Verte by IFTM x ADONET, enrichie d'un nouveau Prix Spécial Destinations ADONET.
● La soirée de clôture : soirée IFTM x TourMaG Party change de cadre cette année.
IFTM 2026 - Informations pratiques
● Du mardi 15 septembre au jeudi 17 septembre 2026
● De 9h30 à 19h00 (fermeture à 18h30 le jeudi 17)
● Parc des Expositions de la Porte de Versailles Hall 1.1, Place de la Porte de Versailles, 75015 PARIS
L’équipe IFTM se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 15 au 17 septembre 2026
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