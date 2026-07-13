Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

En tant qu’agent de voyages, venir à IFTM permet de :

● Développer son carnet d'adresses professionnel, en croisant sur trois jours des interlocuteurs qu'il faudrait sinon des mois pour rencontrer séparément, entre exposants, pairs et futurs partenaires. Le dispositif Colleqt, reconduit cette année, simplifie l'échange de coordonnées sur les stands via un simple scan de QR code, sans application à télécharger.



● Explorer une offre particulièrement large, avec près de 1 700 marques exposantes et plus d'une dizaine de nouvelles destinations, réparties sur 9 zones marché (Afrique, Caraïbes, Europe & Méditerranée, Moyen-Orient, Asie & Pacifique, Amériques, Océan Indien) et 13 villages thématiques couvrant l'ensemble des segments du marché.



● Suivre l'actualité récente du secteur sans y consacrer sa journée, grâce à des formats de conférences courts : baromètres sectoriels, sessions « Quoi de neuf ? » en format flash, ou face-à-face de vingt minutes pour creuser un sujet précis.



● Monter en compétence sur des sujets ciblés, via des sessions de micro-formations consacrées à la vente des offres Destination France, ou des ateliers d'intelligence collective organisés sur plusieurs espaces du salon.



● Contribuer aux réflexions du secteur au sein des villages thématiques, notamment via les ateliers d'intelligence collective ou le format « Stand Up for the Planet », pensés pour co-construire des solutions concrètes. Le Village des Réseaux & le Lounge AGV sont un point de ralliement pour les agents de voyages et leurs fédérations professionnelles. Ce dernier permet également de se rafraîchir et de travailler entre deux rendez-vous.



● Se mesurer directement à ses pairs et mettre en valeur le métier en participant à la Travel Agents Cup, qui désigne chaque année le meilleur agent de voyages de France. La finale se tient le jeudi 17 septembre en salle Arena by Ouzbékistan, avec des candidatures ouvertes jusqu'au 31 juillet 2026 sur le site d'IFTM.