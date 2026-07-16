Croisières de luxe : une nouvelle clientèle suit les marques hôtelières jusqu'en mer

D'après les dernières données publiées par Global Travel Collection (GTC), les croisières opérées sous des marques hôtelières représentent désormais 5 % des réservations à venir réalisées par son réseau de conseillers en voyages de luxe.
Un segment encore limité en volume, mais qui affiche un positionnement très haut de gamme, avec un prix moyen de 40 000 dollars par réservation.
Pour les professionnels français, Global Travel Collection (GTC) reste un acteur relativement peu connu. Filiale du groupe américain Internova Travel Group, il s'agit pourtant de l'un des plus importants réseaux mondiaux de conseillers spécialisés dans le voyage de luxe. L'entreprise fédère plus de 1 500 conseillers qui accompagnent une clientèle haut de gamme.
A lire aussi : La croisière de luxe, un nouveau relais de croissance pour l'hôtellerie
Un segment encore limité en volume, mais qui affiche un positionnement très haut de gamme, avec un prix moyen de 40 000 dollars par réservation.
Pour les professionnels français, Global Travel Collection (GTC) reste un acteur relativement peu connu. Filiale du groupe américain Internova Travel Group, il s'agit pourtant de l'un des plus importants réseaux mondiaux de conseillers spécialisés dans le voyage de luxe. L'entreprise fédère plus de 1 500 conseillers qui accompagnent une clientèle haut de gamme.
A lire aussi : La croisière de luxe, un nouveau relais de croissance pour l'hôtellerie
"Un client fidèle à une marque hôtelière depuis quinze ans embarque désormais sur le navire de cette même marque"
Autres articles
-
Le MSC World Europa insuffle un nouvel élan pour les agences antillaises
-
Oceania Cruises récompense les agents de voyages avec une croisière offerte
-
HX embarque 350 conseillers en voyages pour faire découvrir la croisière d’expédition
-
Le Groupe Vidanta lance sa première croisière en Méditerranée
-
Branchement électrique : avec 4 ans d’avance, Marseille connecte 3 navires de croisière à quai !
L'un des principaux enseignements de cette étude concerne le profil des voyageurs. Selon GTC, cette nouvelle clientèle n'est pas constituée de croisiéristes expérimentés montant en gamme, mais de clients fidèles à des enseignes hôtelières de prestige qui effectuent leur première croisière.
« Il s'agit de créer une catégorie, et non d'en changer », explique Angie Licea, présidente de Global Travel Collection, dans le communiqué.
« Un client fidèle à une marque hôtelière depuis quinze ans embarque désormais sur le navire de cette même marque, avec les mêmes attentes qu'à terre. Il ne compare pas les offres avec d'autres croisières. Il retrouve l'expérience familière et rassurante dans un nouvel environnement », poursuit-elle.
Le prix moyen de ces croisières atteint 40 000 dollars, soit environ quatre fois le tarif moyen d'une croisière océanique traditionnelle, selon GTC.
« Il s'agit de créer une catégorie, et non d'en changer », explique Angie Licea, présidente de Global Travel Collection, dans le communiqué.
« Un client fidèle à une marque hôtelière depuis quinze ans embarque désormais sur le navire de cette même marque, avec les mêmes attentes qu'à terre. Il ne compare pas les offres avec d'autres croisières. Il retrouve l'expérience familière et rassurante dans un nouvel environnement », poursuit-elle.
Le prix moyen de ces croisières atteint 40 000 dollars, soit environ quatre fois le tarif moyen d'une croisière océanique traditionnelle, selon GTC.
Le marché américain des croisières devrait poursuivre sa croissance en 2026
Au-delà des croisières de marque, GTC observe une forte progression du segment des yachts. Les ventes auraient augmenté d'environ 3 millions de dollars sur un an.
Selon les données communiquées, le marché américain des croisières devrait poursuivre sa croissance en 2026, avec : une progression globale de 5 % ; 25 % de croissance pour les croisières fluviales ; 40 % pour les croisières en yacht.
De son côté, Global Travel Collection affirme enregistrer une hausse de 14 % de ses ventes sur l'ensemble des segments croisière, soit près de trois fois la progression attendue du marché.
« Le secteur des croisières a perdu son ancienne réputation plus rapidement que presque toutes les autres catégories que nous suivons. Le plafond des dépenses des voyageurs de luxe en mer a considérablement augmenté, et les marques qui investissent ce marché en sont la principale raison », conclut Angie Licea.
A lire aussi : Comment l’hôtellerie et les croisières de luxe redéfinissent le voyage haut de gamme
Selon les données communiquées, le marché américain des croisières devrait poursuivre sa croissance en 2026, avec : une progression globale de 5 % ; 25 % de croissance pour les croisières fluviales ; 40 % pour les croisières en yacht.
De son côté, Global Travel Collection affirme enregistrer une hausse de 14 % de ses ventes sur l'ensemble des segments croisière, soit près de trois fois la progression attendue du marché.
« Le secteur des croisières a perdu son ancienne réputation plus rapidement que presque toutes les autres catégories que nous suivons. Le plafond des dépenses des voyageurs de luxe en mer a considérablement augmenté, et les marques qui investissent ce marché en sont la principale raison », conclut Angie Licea.
A lire aussi : Comment l’hôtellerie et les croisières de luxe redéfinissent le voyage haut de gamme