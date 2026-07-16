Croisières de luxe : une nouvelle clientèle suit les marques hôtelières jusqu'en mer

Le secteur des croisières a perdu son ancienne réputation plus rapidement que presque toutes les autres catégories que nous suivons. Le plafond des dépenses des voyageurs de luxe en mer a considérablement augmenté, et les marques qui investissent ce marché en sont la principale raison

Au-delà des croisières de marque, GTC observe une forte progression du segment des yachts. Les ventes auraient augmentéSelon les données communiquées, le marché américain des croisières devrait poursuivre sa croissance en 2026, avec : une progression globale de 5 % ; 25 % de croissance pour les croisières fluviales ; 40 % pour les croisières en yacht.De son côté, Global Travel Collection affirme enregistrer une hausse de 14 % de ses ventes sur l'ensemble des segments croisière, soit près de trois fois la progression attendue du marché.», conclut Angie Licea.