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Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat

signé le 7 juillet dernier à Paris


Le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) poursuit le renforcement de ses liens avec les transporteurs aériens. Après Air Austral en mars dernier, le syndicat a signé, le 7 juillet à Paris, une charte de partenariat avec Corsair.


Rédigé par le Mercredi 15 Juillet 2026 à 18:05

Les équipes du SETO et de Corsair lors de la signature de la charte - photo LinkedIn
Les équipes du SETO et de Corsair lors de la signature de la charte - photo LinkedIn
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L'accord a été officialisé par Patrice Caradec, président du SETO, et Pascal de Izaguirre, président-directeur général de Corsair. Il vise à structurer davantage les relations entre la compagnie aérienne et les tour-opérateurs membres du syndicat.

Cette charte s'articule autour de quatre priorités : le partage d'informations en temps réel en cas de crise, le soutien à la distribution via les tour-opérateurs, la diffusion de la politique commerciale de Corsair et l'amélioration continue de la qualité de service.

L'objectif est de fluidifier les échanges entre la compagnie et les voyagistes. Cette nouvelle signature s'inscrit dans une démarche initiée par le SETO dès 2004 avec Air France, afin de définir un socle commun d'engagements entre les compagnies aériennes et les tour-opérateurs.

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Depuis, le syndicat a progressivement élargi cette stratégie. En 2024, Transavia est devenue la première compagnie low cost à signer une telle charte. Plus récemment, Air Austral a rejoint le dispositif en mars 2026.

Le SETO indique également poursuivre des discussions avec d'autres transporteurs, parmi lesquels Air Caraïbes et Air Mauritius.

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Tags : air france, corsair, seto
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