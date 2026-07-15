Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat

L'accord a été officialisé par Patrice Caradec, président du SETO, et Pascal de Izaguirre, président-directeur général de Corsair. Il vise à structurer davantage les relations entre la compagnie aérienne et les tour-opérateurs membres du syndicat.
Cette charte s'articule autour de quatre priorités : le partage d'informations en temps réel en cas de crise, le soutien à la distribution via les tour-opérateurs, la diffusion de la politique commerciale de Corsair et l'amélioration continue de la qualité de service.
L'objectif est de fluidifier les échanges entre la compagnie et les voyagistes. Cette nouvelle signature s'inscrit dans une démarche initiée par le SETO dès 2004 avec Air France, afin de définir un socle commun d'engagements entre les compagnies aériennes et les tour-opérateurs.
Cette charte s'articule autour de quatre priorités : le partage d'informations en temps réel en cas de crise, le soutien à la distribution via les tour-opérateurs, la diffusion de la politique commerciale de Corsair et l'amélioration continue de la qualité de service.
L'objectif est de fluidifier les échanges entre la compagnie et les voyagistes. Cette nouvelle signature s'inscrit dans une démarche initiée par le SETO dès 2004 avec Air France, afin de définir un socle commun d'engagements entre les compagnies aériennes et les tour-opérateurs.
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Depuis, le syndicat a progressivement élargi cette stratégie. En 2024, Transavia est devenue la première compagnie low cost à signer une telle charte. Plus récemment, Air Austral a rejoint le dispositif en mars 2026.
Le SETO indique également poursuivre des discussions avec d'autres transporteurs, parmi lesquels Air Caraïbes et Air Mauritius.
Le SETO indique également poursuivre des discussions avec d'autres transporteurs, parmi lesquels Air Caraïbes et Air Mauritius.