Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat

signé le 7 juillet dernier à Paris

Le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) poursuit le renforcement de ses liens avec les transporteurs aériens. Après Air Austral en mars dernier, le syndicat a signé, le 7 juillet à Paris, une charte de partenariat avec Corsair.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 15 Juillet 2026 à 18:05

Lu 160 fois