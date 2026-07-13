Trip.com Group et Seat Unique Group s'associent pour lancer une offre d'événements premium, photo by Trip.com group
Trip.com Group et Seat Unique Group ont conclu un partenariat mondial pour proposer des formules d'hospitalité officielles et des expériences VIP à des millions de voyageurs internationaux.
Cette collaboration répond à l'augmentation des déplacements touristiques liés aux événements musicaux et sportifs, les données de Trip.com Group indiquant d'ailleurs que 66 % des voyageurs de la région Asie-Pacifique ont déjà planifié des vacances à l'étranger pour assister à un concert.
L'accord permet désormais d'intégrer de manière fluide des billets VIP pour de grands concerts, des matchs de football ou des Grands Prix de Formule 1 directement sur la plateforme de réservation.
Robin Sherry, PDG de Seat Unique Group, souligne l'importance stratégique de cette alliance : « La façon dont les gens voyagent évolue. De plus en plus, l’important n’est plus seulement la destination, mais les expériences vécues sur place. En nous associant à Trip.com Group, nous offrons à des millions de voyageurs l’accès à des expériences premium officielles lors de certains des plus grands événements sportifs, musicaux et de divertissement au monde, via une plateforme qu’ils connaissent déjà et en laquelle ils ont confiance. »
Cette collaboration permet aux voyageurs de réserver des prestations d'hospitalité issues directement d'un réseau de plus de 140 détenteurs de droits officiels.
Pour ces partenaires (clubs de football, organisateurs et salles de spectacle), l'accord ouvre un canal de distribution direct auprès d'une très large audience internationale planifiant déjà des séjours vers le Royaume-Uni et l'Europe.
Cette collaboration répond à l'augmentation des déplacements touristiques liés aux événements musicaux et sportifs, les données de Trip.com Group indiquant d'ailleurs que 66 % des voyageurs de la région Asie-Pacifique ont déjà planifié des vacances à l'étranger pour assister à un concert.
L'accord permet désormais d'intégrer de manière fluide des billets VIP pour de grands concerts, des matchs de football ou des Grands Prix de Formule 1 directement sur la plateforme de réservation.
Robin Sherry, PDG de Seat Unique Group, souligne l'importance stratégique de cette alliance : « La façon dont les gens voyagent évolue. De plus en plus, l’important n’est plus seulement la destination, mais les expériences vécues sur place. En nous associant à Trip.com Group, nous offrons à des millions de voyageurs l’accès à des expériences premium officielles lors de certains des plus grands événements sportifs, musicaux et de divertissement au monde, via une plateforme qu’ils connaissent déjà et en laquelle ils ont confiance. »
Cette collaboration permet aux voyageurs de réserver des prestations d'hospitalité issues directement d'un réseau de plus de 140 détenteurs de droits officiels.
Pour ces partenaires (clubs de football, organisateurs et salles de spectacle), l'accord ouvre un canal de distribution direct auprès d'une très large audience internationale planifiant déjà des séjours vers le Royaume-Uni et l'Europe.
Un canal de distribution direct connecté aux grands acteurs du sport et du spectacle
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L'offre premium qui sera déployée sur Trip.com dans les prochains mois s'appuie sur des relations directes avec des entités de premier plan telles que l'Arsenal FC, le Real Madrid, l'AC Milan, l'Everton FC, Co-op Live, KMJ Entertainment ainsi que la majorité des Grands Prix de Formule 1.
De plus, Seat Unique Group bénéficie du soutien de figures du sport et du divertissement via des structures comme The Players’ Fund et The Artists’ Collective. Parmi ces soutiens figurent notamment Harry Kane, Ben Stokes, Dame Jessica Ennis-Hill ou encore Jack Whitehall.
M. Bo Sun, directeur marketing de Trip.com Group, résume cette ambition : « Le voyage axé sur l’expérience redéfinit la manière dont les gens planifient leurs séjours. Les voyageurs organisent de plus en plus leurs excursions autour des moments qui comptent le plus pour eux. Les événements en direct illustrent parfaitement cette évolution. Grâce à ce partenariat, nous permettons aux fans de se rapprocher de certaines des expériences les plus passionnantes au monde dans les domaines du sport, de la musique et du divertissement. »
De plus, Seat Unique Group bénéficie du soutien de figures du sport et du divertissement via des structures comme The Players’ Fund et The Artists’ Collective. Parmi ces soutiens figurent notamment Harry Kane, Ben Stokes, Dame Jessica Ennis-Hill ou encore Jack Whitehall.
M. Bo Sun, directeur marketing de Trip.com Group, résume cette ambition : « Le voyage axé sur l’expérience redéfinit la manière dont les gens planifient leurs séjours. Les voyageurs organisent de plus en plus leurs excursions autour des moments qui comptent le plus pour eux. Les événements en direct illustrent parfaitement cette évolution. Grâce à ce partenariat, nous permettons aux fans de se rapprocher de certaines des expériences les plus passionnantes au monde dans les domaines du sport, de la musique et du divertissement. »