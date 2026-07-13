Trip.com Group et Seat Unique Group s'associent pour lancer une offre d'événements premium

Le voyage axé sur l’expérience redéfinit la manière dont les gens planifient leurs séjours. Les voyageurs organisent de plus en plus leurs excursions autour des moments qui comptent le plus pour eux. Les événements en direct illustrent parfaitement cette évolution. Grâce à ce partenariat, nous permettons aux fans de se rapprocher de certaines des expériences les plus passionnantes au monde dans les domaines du sport, de la musique et du divertissement.

L'offre premium qui sera déployée sur Trip.com dans les prochains mois s'appuie sur des relations directes avec des entités de premier plan telles queDe plus, Seat Unique Group bénéficie du soutien de figures du sport et du divertissement via des structures comme The Players’ Fund et The Artists’ Collective. Parmi ces soutiens figurent notamment Harry Kane, Ben Stokes, Dame Jessica Ennis-Hill ou encore Jack Whitehall. M. Bo Sun, directeur marketing de Trip.com Group, résume cette ambition : «