logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Trip.com Group et Seat Unique Group s'associent pour lancer une offre d'événements premium

Un partenariat mondial pour intégrer l'hospitalité VIP et le tourisme d'expérience


Le géant du voyage Trip.com Group s'associe à la plateforme Seat Unique Group (qui inclut P1 Travel) pour proposer plus de 500 000 formules d'hospitalité officielles et VIP à ses utilisateurs. Cet accord permet d'intégrer des offres de divertissement haut de gamme (Formule 1, Premier League, concerts) directement sur les plateformes de réservation du groupe, marquant ainsi la première expansion d'envergure de Seat Unique en Asie-Pacifique.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 15 Juillet 2026 à 14:42

Trip.com Group et Seat Unique Group s'associent pour lancer une offre d'événements premium, photo by Trip.com group
Trip.com Group et Seat Unique Group s'associent pour lancer une offre d'événements premium, photo by Trip.com group
IFTM TourMaG Party
Trip.com Group et Seat Unique Group ont conclu un partenariat mondial pour proposer des formules d'hospitalité officielles et des expériences VIP à des millions de voyageurs internationaux.

Cette collaboration répond à l'augmentation des déplacements touristiques liés aux événements musicaux et sportifs, les données de Trip.com Group indiquant d'ailleurs que 66 % des voyageurs de la région Asie-Pacifique ont déjà planifié des vacances à l'étranger pour assister à un concert.

L'accord permet désormais d'intégrer de manière fluide des billets VIP pour de grands concerts, des matchs de football ou des Grands Prix de Formule 1 directement sur la plateforme de réservation.

Robin Sherry, PDG de Seat Unique Group, souligne l'importance stratégique de cette alliance : « La façon dont les gens voyagent évolue. De plus en plus, l’important n’est plus seulement la destination, mais les expériences vécues sur place. En nous associant à Trip.com Group, nous offrons à des millions de voyageurs l’accès à des expériences premium officielles lors de certains des plus grands événements sportifs, musicaux et de divertissement au monde, via une plateforme qu’ils connaissent déjà et en laquelle ils ont confiance. »

Cette collaboration permet aux voyageurs de réserver des prestations d'hospitalité issues directement d'un réseau de plus de 140 détenteurs de droits officiels.

Pour ces partenaires (clubs de football, organisateurs et salles de spectacle), l'accord ouvre un canal de distribution direct auprès d'une très large audience internationale planifiant déjà des séjours vers le Royaume-Uni et l'Europe.

Un canal de distribution direct connecté aux grands acteurs du sport et du spectacle

Autres articles
L'offre premium qui sera déployée sur Trip.com dans les prochains mois s'appuie sur des relations directes avec des entités de premier plan telles que l'Arsenal FC, le Real Madrid, l'AC Milan, l'Everton FC, Co-op Live, KMJ Entertainment ainsi que la majorité des Grands Prix de Formule 1.

De plus, Seat Unique Group bénéficie du soutien de figures du sport et du divertissement via des structures comme The Players’ Fund et The Artists’ Collective. Parmi ces soutiens figurent notamment Harry Kane, Ben Stokes, Dame Jessica Ennis-Hill ou encore Jack Whitehall.

M. Bo Sun, directeur marketing de Trip.com Group, résume cette ambition : « Le voyage axé sur l’expérience redéfinit la manière dont les gens planifient leurs séjours. Les voyageurs organisent de plus en plus leurs excursions autour des moments qui comptent le plus pour eux. Les événements en direct illustrent parfaitement cette évolution. Grâce à ce partenariat, nous permettons aux fans de se rapprocher de certaines des expériences les plus passionnantes au monde dans les domaines du sport, de la musique et du divertissement. »

Lu 133 fois

Tags : trip
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 13 Juillet 2026 - 14:54 Booking Holdings réorganise son activité B2B

Vendredi 10 Juillet 2026 - 18:21 Travel Compositor intègre AskIA à AI Trips pour simplifier la réservation de voyages

IFTM

Brand News La Travel Tech

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand F054 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand F054 !
Du 15 au 17 septembre 2026, à Paris Porte de Versailles (Hall 1), DIGITRIPS participera à une...
Dernière heure

Perk lance le premier connecteur MCP pour unifier voyages, dépenses et factures

MGallery Collection s'installe à Rhodes !

Trip.com Group et Seat Unique Group s'associent pour lancer une offre d'événements premium

FRAM lance Selfcare pour automatiser la gestion des annulations de vols des agences

United Airlines : de nouveaux sièges en Economy Plus avec plus d'espace latéral

Brand News

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !
L’événement de clôture du salon IFTM, la IFTM TourMaG Party, revient pour une édition 2026 placée...
Les annonces

L'OFFICE DU TOURISME DE MALTE - Chargé(e) des Réseaux Sociaux et de la Communication Digitale - (France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

INTERMEDES - Chargé(e) des ventes Senior H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients
Distribution

Distribution

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap
Partez en France

Partez en France

Tourisme : les Bouches-du-Rhône abordent l'été avec confiance

Tourisme : les Bouches-du-Rhône abordent l'été avec confiance
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

MGallery Collection s'installe à Rhodes !

MGallery Collection s'installe à Rhodes !
Production

Production

FRAM lance Selfcare pour automatiser la gestion des annulations de vols des agences

FRAM lance Selfcare pour automatiser la gestion des annulations de vols des agences
AirMaG

AirMaG

United Airlines : de nouveaux sièges en Economy Plus avec plus d'espace latéral

United Airlines : de nouveaux sièges en Economy Plus avec plus d'espace latéral
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

Trip.com Group et Seat Unique Group s'associent pour lancer une offre d'événements premium

Trip.com Group et Seat Unique Group s'associent pour lancer une offre d'événements premium
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Borgo Monchiero : Atmosphere Core signe son entrée en Europe

Borgo Monchiero : Atmosphere Core signe son entrée en Europe
HotelMaG

Hébergement

Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans

Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans
Futuroscopie

Futuroscopie

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"
CruiseMaG

CruiseMaG

Monaco Yacht Show 2026 : plus de 560 exposants attendus en septembre

Monaco Yacht Show 2026 : plus de 560 exposants attendus en septembre
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Perk lance le premier connecteur MCP pour unifier voyages, dépenses et factures

Perk lance le premier connecteur MCP pour unifier voyages, dépenses et factures
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias