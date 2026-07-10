logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Travel Compositor intègre AskIA à AI Trips pour simplifier la réservation de voyages

Une réservation en trois clics


Travel Compositor poursuit le développement de son offre basée sur l'intelligence artificielle. L'entreprise annonce l'intégration d'AskIA à l'interface de son moteur AI Trips, avec l'objectif de simplifier et d'accélérer la conception ainsi que la réservation de voyages.


Rédigé par le Vendredi 10 Juillet 2026 à 18:21

Travel Compositor poursuit le développement de son offre basée sur l'intelligence artificielle - Depositphotos.com, toppercussion
Travel Compositor poursuit le développement de son offre basée sur l'intelligence artificielle - Depositphotos.com, toppercussion
IFTM
Travel Compositor, éditeur espagnol de solutions de moteurs de réservation pour les distributeurs de voyages loisirs en ligne et filiale du groupe Travelsoft, annonce une nouvelle évolution de sa plateforme AI Trips.

Baptisée AskIA, cette fonctionnalité introduit une interface conversationnelle permettant aux utilisateurs de concevoir, chiffrer et réserver un itinéraire complet à partir d'une simple description de leur projet de voyage.

L'entreprise explique que cette évolution vise à limiter les étapes du parcours de réservation, en réduisant le nombre de clics et en simplifiant le choix parmi les différentes offres disponibles.

Une réservation pilotée par une conversation

Autres articles
Contrairement à un moteur de recherche traditionnel, AskIA repose sur une approche conversationnelle.

Les utilisateurs décrivent le voyage souhaité, par exemple un circuit de plusieurs semaines ou un séjour répondant à des préférences spécifiques, et l'intelligence artificielle génère automatiquement une proposition personnalisée.

La solution sélectionne les différents services nécessaires au voyage et permet ensuite de finaliser la réservation en quelques étapes. Selon Travel Compositor, l'ensemble du processus peut être réalisé en trois clics.

L'outil est capable d'assembler différents produits touristiques au sein d'une même réservation, notamment les vols, les hébergements, les transferts, les activités, les assurances, la location de voiture, les trajets ferroviaires ou encore les billets pour diverses prestations.

Un déploiement réservé aux clients Premium Innovator

Cette nouveauté sera dans un premier temps proposée sans coût supplémentaire aux clients participant au programme Premium Innovator. Ces derniers bénéficieront d'un accès anticipé à cette fonctionnalité dans le cadre de son lancement.

Pour Travel Compositor, cette intégration constitue une nouvelle étape de sa stratégie d'innovation autour de l'intelligence artificielle appliquée à la réservation de voyages.

Parallèlement à l'arrivée d'AskIA, Travel Compositor dévoile également Smart Filter, une fonctionnalité destinée à améliorer l'affichage des résultats de recherche des hôtels et des transports.

Ce filtre intelligent doit permettre aux voyageurs d'identifier plus rapidement les options jugées les plus pertinentes, avec l'objectif de fluidifier les recherches et d'améliorer l'expérience utilisateur sur les différents moteurs de réservation de l'entreprise.


Lu 154 fois

Tags : ia, travelsoft
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 10 Juillet 2026 - 10:46 De nouvelles fonctionnalités estivales pour l'application mobile Cartes IGN

Jeudi 9 Juillet 2026 - 10:32 Atout France a été piratée...

Brand News La Travel Tech

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Dernière heure

Le Groupe Télégramme s'offre l'hôtel 4 étoiles « Le Grand Bé » à Saint-Malo

Le premier A350-900 d'Aircalin prend forme à Toulouse avant une livraison fin 2026

PortAventura World dévoile deux nouveautés dédiées aux familles pour l'été

Travel Compositor intègre AskIA à AI Trips pour simplifier la réservation de voyages

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

L'OFFICE DU TOURISME DE MALTE - Chargé(e) des Réseaux Sociaux et de la Communication Digitale - (France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

INTERMEDES - Chargé(e) des ventes Senior H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil
Distribution

Distribution

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"
Partez en France

Partez en France

Bordeaux mise sur les savoir-faire locaux pour séduire les visiteurs

Bordeaux mise sur les savoir-faire locaux pour séduire les visiteurs
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

PortAventura World dévoile deux nouveautés dédiées aux familles pour l'été

PortAventura World dévoile deux nouveautés dédiées aux familles pour l'été
Production

Production

TUI France : les réservations de dernière minute progressent de 20 % cet été

TUI France : les réservations de dernière minute progressent de 20 % cet été
AirMaG

AirMaG

Le premier A350-900 d'Aircalin prend forme à Toulouse avant une livraison fin 2026

Le premier A350-900 d'Aircalin prend forme à Toulouse avant une livraison fin 2026
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

Travel Compositor intègre AskIA à AI Trips pour simplifier la réservation de voyages

Travel Compositor intègre AskIA à AI Trips pour simplifier la réservation de voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Marriott International lancera son premier resort The Luxury Collection à Marseillan

Marriott International lancera son premier resort The Luxury Collection à Marseillan
HotelMaG

Hébergement

Le Groupe Télégramme s'offre l'hôtel 4 étoiles « Le Grand Bé » à Saint-Malo

Le Groupe Télégramme s'offre l'hôtel 4 étoiles « Le Grand Bé » à Saint-Malo
Futuroscopie

Futuroscopie

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières : Marseille veut mieux maîtriser les flux de passagers

Croisières : Marseille veut mieux maîtriser les flux de passagers
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias