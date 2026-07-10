Travel Compositor intègre AskIA à AI Trips pour simplifier la réservation de voyages

Cette nouveauté sera dans un premier temps proposée sans coût supplémentaire aux clients participant au programme Premium Innovator. Ces derniers bénéficieront d'un accès anticipé à cette fonctionnalité dans le cadre de son lancement.



Pour Travel Compositor, cette intégration constitue une nouvelle étape de sa stratégie d'innovation autour de l'intelligence artificielle appliquée à la réservation de voyages.



Parallèlement à l'arrivée d'AskIA, Travel Compositor dévoile également Smart Filter, une fonctionnalité destinée à améliorer l'affichage des résultats de recherche des hôtels et des transports.



Ce filtre intelligent doit permettre aux voyageurs d'identifier plus rapidement les options jugées les plus pertinentes, avec l'objectif de fluidifier les recherches et d'améliorer l'expérience utilisateur sur les différents moteurs de réservation de l'entreprise.