Travel Compositor intègre AskIA à AI Trips pour simplifier la réservation de voyages

Travel Compositor poursuit le développement de son offre basée sur l'intelligence artificielle - Depositphotos.com, toppercussion
Travel Compositor, éditeur espagnol de solutions de moteurs de réservation pour les distributeurs de voyages loisirs en ligne et filiale du groupe Travelsoft, annonce une nouvelle évolution de sa plateforme AI Trips.
Baptisée AskIA, cette fonctionnalité introduit une interface conversationnelle permettant aux utilisateurs de concevoir, chiffrer et réserver un itinéraire complet à partir d'une simple description de leur projet de voyage.
L'entreprise explique que cette évolution vise à limiter les étapes du parcours de réservation, en réduisant le nombre de clics et en simplifiant le choix parmi les différentes offres disponibles.
Baptisée AskIA, cette fonctionnalité introduit une interface conversationnelle permettant aux utilisateurs de concevoir, chiffrer et réserver un itinéraire complet à partir d'une simple description de leur projet de voyage.
L'entreprise explique que cette évolution vise à limiter les étapes du parcours de réservation, en réduisant le nombre de clics et en simplifiant le choix parmi les différentes offres disponibles.
Une réservation pilotée par une conversation
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Contrairement à un moteur de recherche traditionnel, AskIA repose sur une approche conversationnelle.
Les utilisateurs décrivent le voyage souhaité, par exemple un circuit de plusieurs semaines ou un séjour répondant à des préférences spécifiques, et l'intelligence artificielle génère automatiquement une proposition personnalisée.
La solution sélectionne les différents services nécessaires au voyage et permet ensuite de finaliser la réservation en quelques étapes. Selon Travel Compositor, l'ensemble du processus peut être réalisé en trois clics.
L'outil est capable d'assembler différents produits touristiques au sein d'une même réservation, notamment les vols, les hébergements, les transferts, les activités, les assurances, la location de voiture, les trajets ferroviaires ou encore les billets pour diverses prestations.
Les utilisateurs décrivent le voyage souhaité, par exemple un circuit de plusieurs semaines ou un séjour répondant à des préférences spécifiques, et l'intelligence artificielle génère automatiquement une proposition personnalisée.
La solution sélectionne les différents services nécessaires au voyage et permet ensuite de finaliser la réservation en quelques étapes. Selon Travel Compositor, l'ensemble du processus peut être réalisé en trois clics.
L'outil est capable d'assembler différents produits touristiques au sein d'une même réservation, notamment les vols, les hébergements, les transferts, les activités, les assurances, la location de voiture, les trajets ferroviaires ou encore les billets pour diverses prestations.
Un déploiement réservé aux clients Premium Innovator
Cette nouveauté sera dans un premier temps proposée sans coût supplémentaire aux clients participant au programme Premium Innovator. Ces derniers bénéficieront d'un accès anticipé à cette fonctionnalité dans le cadre de son lancement.
Pour Travel Compositor, cette intégration constitue une nouvelle étape de sa stratégie d'innovation autour de l'intelligence artificielle appliquée à la réservation de voyages.
Parallèlement à l'arrivée d'AskIA, Travel Compositor dévoile également Smart Filter, une fonctionnalité destinée à améliorer l'affichage des résultats de recherche des hôtels et des transports.
Ce filtre intelligent doit permettre aux voyageurs d'identifier plus rapidement les options jugées les plus pertinentes, avec l'objectif de fluidifier les recherches et d'améliorer l'expérience utilisateur sur les différents moteurs de réservation de l'entreprise.
Pour Travel Compositor, cette intégration constitue une nouvelle étape de sa stratégie d'innovation autour de l'intelligence artificielle appliquée à la réservation de voyages.
Parallèlement à l'arrivée d'AskIA, Travel Compositor dévoile également Smart Filter, une fonctionnalité destinée à améliorer l'affichage des résultats de recherche des hôtels et des transports.
Ce filtre intelligent doit permettre aux voyageurs d'identifier plus rapidement les options jugées les plus pertinentes, avec l'objectif de fluidifier les recherches et d'améliorer l'expérience utilisateur sur les différents moteurs de réservation de l'entreprise.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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