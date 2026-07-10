Le premier A350-900 d'Aircalin prend forme à Toulouse avant une livraison fin 2026

La dérive du premier A350-900 d’Aircalin, peinte aux nouvelles couleurs de la compagnie à la station 40 de la FAL Airbus à Toulouse-Blagnac - Photo : Airbus/Aircalin
Le premier des deux Airbus A350-900 commandés par Aircalin est désormais entré en ligne d'assemblage final (Final Assembly Line - FAL) sur le site d'Airbus à Toulouse-Blagnac.
Premier élément visible de cette avancée industrielle, la dérive verticale de l'appareil arbore déjà la nouvelle identité visuelle de la compagnie, avec un hibiscus revisité qui devient le nouvel emblème d'Aircalin.
La livraison de cet appareil est programmée pour décembre 2026, avant une mise en service progressive sur les lignes du réseau. Selon Georges Selefen, président-directeur général d'Aircalin, l'arrivée de cet A350-900 constitue une étape stratégique pour la compagnie et pour la Nouvelle-Calédonie.
"Aujourd'hui considéré comme la référence mondiale du transport aérien long-courrier, l'A350 est l'un des avions les plus recherchés par les compagnies aériennes", souligne-t-il, estimant que la possibilité de recevoir un appareil dès cette année représente "une opportunité stratégique exceptionnelle".
L'A350-900 viendra compléter une flotte aujourd'hui composée de deux Airbus A330neo et de deux A320neo. Il sera principalement destiné à l'exploitation de la liaison Nouméa-Paris, tout en offrant davantage de flexibilité sur les vols long-courriers, notamment via Bangkok.
Premier élément visible de cette avancée industrielle, la dérive verticale de l'appareil arbore déjà la nouvelle identité visuelle de la compagnie, avec un hibiscus revisité qui devient le nouvel emblème d'Aircalin.
La livraison de cet appareil est programmée pour décembre 2026, avant une mise en service progressive sur les lignes du réseau. Selon Georges Selefen, président-directeur général d'Aircalin, l'arrivée de cet A350-900 constitue une étape stratégique pour la compagnie et pour la Nouvelle-Calédonie.
"Aujourd'hui considéré comme la référence mondiale du transport aérien long-courrier, l'A350 est l'un des avions les plus recherchés par les compagnies aériennes", souligne-t-il, estimant que la possibilité de recevoir un appareil dès cette année représente "une opportunité stratégique exceptionnelle".
L'A350-900 viendra compléter une flotte aujourd'hui composée de deux Airbus A330neo et de deux A320neo. Il sera principalement destiné à l'exploitation de la liaison Nouméa-Paris, tout en offrant davantage de flexibilité sur les vols long-courriers, notamment via Bangkok.
Une livraison prévue en décembre 2026
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L'appareil suit désormais les différentes étapes de production chez Airbus. Après l'assemblage de l'empennage et des ailes réalisé en juin, les travaux se poursuivent avec l'aménagement de la cabine et les essais au sol durant l'été.
La mise en peinture complète ainsi que l'installation des moteurs sont prévues en août, avant les premiers essais en vol à partir de septembre. Les campagnes d'essais se poursuivront en octobre, avec une livraison annoncée pour décembre 2026.
Au-delà du renouvellement de la flotte, Aircalin met en avant les performances opérationnelles du nouvel appareil.
L'A350-900 doit permettre d'augmenter de 12% la capacité passagers et de 15% les capacités de fret par rapport aux appareils actuellement exploités sur certaines liaisons.
La compagnie souligne également une consommation de carburant réduite grâce à l'utilisation de matériaux composites, à une aérodynamique optimisée et à des moteurs de nouvelle génération.
Le nouvel appareil doit aussi offrir un meilleur confort à bord avec une cabine plus silencieuse, une qualité de l'air améliorée ainsi qu'un cockpit entièrement digitalisé destiné à faciliter le travail des équipages.
La mise en peinture complète ainsi que l'installation des moteurs sont prévues en août, avant les premiers essais en vol à partir de septembre. Les campagnes d'essais se poursuivront en octobre, avec une livraison annoncée pour décembre 2026.
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L'A350-900 doit permettre d'augmenter de 12% la capacité passagers et de 15% les capacités de fret par rapport aux appareils actuellement exploités sur certaines liaisons.
La compagnie souligne également une consommation de carburant réduite grâce à l'utilisation de matériaux composites, à une aérodynamique optimisée et à des moteurs de nouvelle génération.
Le nouvel appareil doit aussi offrir un meilleur confort à bord avec une cabine plus silencieuse, une qualité de l'air améliorée ainsi qu'un cockpit entièrement digitalisé destiné à faciliter le travail des équipages.
Un projet présenté comme un levier économique
Aircalin présente également ce programme comme un investissement destiné à soutenir l'économie calédonienne.
La compagnie précise que l'acquisition du premier A350-900 est réalisée sans recours au budget de la Nouvelle-Calédonie, ni sous forme de subvention, de garantie ou de caution publique.
Selon ses estimations, le projet devrait contribuer à la création de 150 emplois locaux d'ici 2028, auxquels s'ajouteront les retombées économiques liées aux fournisseurs mobilisés dans la chaîne de valeur.
L'introduction d'un nouvel appareil implique également une importante phase de préparation opérationnelle. Depuis 2025, Aircalin forme progressivement ses pilotes, personnels navigants commerciaux et équipes de maintenance aux spécificités de l'A350-900.
La compagnie s'appuie notamment sur des séances en simulateur et sur un partenariat avec French Bee pour la formation des équipages.
En parallèle, ses outils d'exploitation et de gestion de flotte sont adaptés afin d'intégrer ce nouvel avion, tandis que les futures cabines et les services à bord sont repensés pour accompagner l'arrivée de ce nouvel appareil sur les lignes long-courriers.
La compagnie précise que l'acquisition du premier A350-900 est réalisée sans recours au budget de la Nouvelle-Calédonie, ni sous forme de subvention, de garantie ou de caution publique.
Selon ses estimations, le projet devrait contribuer à la création de 150 emplois locaux d'ici 2028, auxquels s'ajouteront les retombées économiques liées aux fournisseurs mobilisés dans la chaîne de valeur.
L'introduction d'un nouvel appareil implique également une importante phase de préparation opérationnelle. Depuis 2025, Aircalin forme progressivement ses pilotes, personnels navigants commerciaux et équipes de maintenance aux spécificités de l'A350-900.
La compagnie s'appuie notamment sur des séances en simulateur et sur un partenariat avec French Bee pour la formation des équipages.
En parallèle, ses outils d'exploitation et de gestion de flotte sont adaptés afin d'intégrer ce nouvel avion, tandis que les futures cabines et les services à bord sont repensés pour accompagner l'arrivée de ce nouvel appareil sur les lignes long-courriers.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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