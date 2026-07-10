Le premier A350-900 d'Aircalin prend forme à Toulouse avant une livraison fin 2026

Aircalin présente également ce programme comme un investissement destiné à soutenir l'économie calédonienne.



La compagnie précise que l'acquisition du premier A350-900 est réalisée sans recours au budget de la Nouvelle-Calédonie, ni sous forme de subvention, de garantie ou de caution publique.



Selon ses estimations, le projet devrait contribuer à la création de 150 emplois locaux d'ici 2028, auxquels s'ajouteront les retombées économiques liées aux fournisseurs mobilisés dans la chaîne de valeur.



L'introduction d'un nouvel appareil implique également une importante phase de préparation opérationnelle. Depuis 2025, Aircalin forme progressivement ses pilotes, personnels navigants commerciaux et équipes de maintenance aux spécificités de l'A350-900.



La compagnie s'appuie notamment sur des séances en simulateur et sur un partenariat avec French Bee pour la formation des équipages.



En parallèle, ses outils d'exploitation et de gestion de flotte sont adaptés afin d'intégrer ce nouvel avion, tandis que les futures cabines et les services à bord sont repensés pour accompagner l'arrivée de ce nouvel appareil sur les lignes long-courriers.