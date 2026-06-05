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Aircalin rejoint le label "Féminisons"

Une annonce faite lors de la 5ᵉ Rencontre "Féminisons" au Bourget


Aircalin a officialisé son adhésion au label "Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial" lors de la 5ᵉ Rencontre organisée au Bourget par Aérométiers. Une démarche qui s’inscrit dans la volonté de la compagnie de Nouvelle-Calédonie de renforcer la mixité dans les métiers de l’aérien.


Rédigé par le Lundi 8 Juin 2026 à 09:22

Isabelle Coupey, secrétaire générale d'Aircalin, accompagnée de Mélodie Dalle, pilote Aircalin, Anne Martin, cheffe de cabine - Photo : Aircalin
Isabelle Coupey, secrétaire générale d'Aircalin, accompagnée de Mélodie Dalle, pilote Aircalin, Anne Martin, cheffe de cabine - Photo : Aircalin
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À l’occasion de la 5ᵉ édition de la Rencontre "Féminisons", organisée jeudi 4 juin au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, Aircalin a officialisé son adhésion au label "Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial", porté par l’association Aérométiers.

Une initiative visant à encourager davantage de jeunes femmes à s’orienter vers les carrières scientifiques, techniques et opérationnelles du secteur aérien.

À travers cette démarche, la compagnie internationale de Nouvelle-Calédonie entend renforcer la visibilité des métiers de l’aéronautique auprès des jeunes générations, et plus particulièrement des femmes encore sous-représentées dans les fonctions techniques, de pilotage ou d’ingénierie.

Personnel navigant, maintenance, exploitation, opérations aériennes, ingénierie, relation client, logistique ou fonctions support : Aircalin rappelle la diversité des compétences mobilisées au sein de l’industrie aérienne et la variété des parcours professionnels possibles.

Un engagement porté au plus haut niveau de la compagnie

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"Les métiers de l’aérien offrent des carrières passionnantes, exigeantes et profondément humaines. Chez Aircalin, nous sommes convaincus qu’il est essentiel de mieux valoriser cette diversité de parcours pour faire évoluer les stéréotypes encore trop présents dans le secteur", a déclaré Isabelle Coupey, secrétaire générale d’Aircalin, présente lors de l’événement.

Elle ajoute vouloir inscrire cette dynamique dans une logique de transmission : "La démarche portée par les équipes du label est essentielle et nous souhaitons aujourd’hui exporter ces bonnes pratiques et ces projets vers la Nouvelle-Calédonie afin que la jeunesse calédonienne puisse en bénéficier à son tour."

Si les femmes représentent aujourd’hui 54,4 % des 570 collaborateurs d’Aircalin, certains métiers restent fortement masculinisés. C’est notamment le cas du pilotage, où la compagnie ne compte que 5 femmes sur 52 pilotes.

Dans ce contexte, Aircalin affirme vouloir contribuer à faire évoluer ces équilibres, notamment à travers ses recrutements récents et l’arrivée de nouveaux personnels navigants prévue dès le mois de juin.

Un engagement intégré à une stratégie de transformation plus large

Cette adhésion s’inscrit dans la continuité de la dynamique de transformation engagée par la compagnie ces derniers mois, marquée notamment par le renforcement de sa liaison Paris–Nouméa via Bangkok et l’annonce de l’acquisition de deux Airbus A350 fin 2024.

Au-delà de ses enjeux opérationnels, Aircalin entend ainsi renforcer son rôle d’acteur territorial, en Nouvelle-Calédonie comme à l’international, en matière d’emploi, de formation et d’inspiration des jeunes générations. La compagnie souhaite également intensifier ses actions de sensibilisation auprès des établissements scolaires et valoriser les parcours de ses collaboratrices afin de favoriser une meilleure représentation des femmes dans l’aérien.


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Tags : aircalin, bourget
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