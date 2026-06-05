Aircalin rejoint le label "Féminisons"

"Les métiers de l’aérien offrent des carrières passionnantes, exigeantes et profondément humaines. Chez Aircalin, nous sommes convaincus qu’il est essentiel de mieux valoriser cette diversité de parcours pour faire évoluer les stéréotypes encore trop présents dans le secteur

La démarche portée par les équipes du label est essentielle et nous souhaitons aujourd’hui exporter ces bonnes pratiques et ces projets vers la Nouvelle-Calédonie afin que la jeunesse calédonienne puisse en bénéficier à son tour.