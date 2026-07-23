SNCF Connect lance une carte interactive pour trouver une escapade de dernière minute

La carte propose des idées d’escapades en fonction des places encore disponibles - Photo : SNCF Connect
À la recherche d’une escapade de dernière minute pour cet été ?
SNCF Connect propose désormais une carte interactive permettant de choisir sa destination en fonction des places encore disponibles dans les trains.
Accessible dès maintenant et pendant toute la saison estivale, cette carte a été pensée comme un outil d’inspiration pour les voyageurs qui souhaitent partir sans avoir encore arrêté leur destination.
Les suggestions sont réparties autour de quatre grandes thématiques : la mer, la montagne, les city-breaks et les escapades au-delà des frontières françaises.
Les destinations mises en avant évoluent régulièrement en fonction des disponibilités dans les trains, mais aussi des points d’intérêt à découvrir sur place.
SNCF Connect propose désormais une carte interactive permettant de choisir sa destination en fonction des places encore disponibles dans les trains.
Accessible dès maintenant et pendant toute la saison estivale, cette carte a été pensée comme un outil d’inspiration pour les voyageurs qui souhaitent partir sans avoir encore arrêté leur destination.
Les suggestions sont réparties autour de quatre grandes thématiques : la mer, la montagne, les city-breaks et les escapades au-delà des frontières françaises.
Les destinations mises en avant évoluent régulièrement en fonction des disponibilités dans les trains, mais aussi des points d’intérêt à découvrir sur place.
Une carte interactive en fonction des disponibilités
Autres articles
-
SNCF Connect intègre Google Pay à ses modes de paiement
-
Les voyageurs arbitrent entre budget, confort et flexibilité
-
SNCF Connect & Tech lance une application sur ChatGPT
-
Trainline tire la sonnette d’alarme sur un possible monopole de SNCF Connect [ABO]
-
SNCF Connect intègre PayPal pour simplifier le paiement des billets de train
L’objectif est de simplifier la recherche d’un séjour de dernière minute.
Plutôt que de multiplier les recherches en fonction des disponibilités, les voyageurs peuvent directement explorer des idées de destinations et choisir leur prochaine escapade parmi les options encore accessibles en train.
La carte permet ainsi de découvrir des destinations auxquelles les voyageurs n’auraient pas nécessairement pensé, tout en tenant compte des possibilités de départ encore disponibles.
Plutôt que de multiplier les recherches en fonction des disponibilités, les voyageurs peuvent directement explorer des idées de destinations et choisir leur prochaine escapade parmi les options encore accessibles en train.
La carte permet ainsi de découvrir des destinations auxquelles les voyageurs n’auraient pas nécessairement pensé, tout en tenant compte des possibilités de départ encore disponibles.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille