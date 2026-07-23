SNCF Connect lance une carte interactive pour trouver une escapade de dernière minute

Accessible tout au long de l’été

SNCF Connect propose une nouvelle carte interactive pour aider les voyageurs à trouver une destination de dernière minute cet été, en fonction des places encore disponibles dans les trains.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 24 Juillet 2026 à 10:06

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