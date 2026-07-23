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SNCF Connect lance une carte interactive pour trouver une escapade de dernière minute

Accessible tout au long de l’été


SNCF Connect propose une nouvelle carte interactive pour aider les voyageurs à trouver une destination de dernière minute cet été, en fonction des places encore disponibles dans les trains.


Rédigé par le Vendredi 24 Juillet 2026 à 10:06

La carte propose des idées d’escapades en fonction des places encore disponibles - Photo : SNCF Connect
La carte propose des idées d’escapades en fonction des places encore disponibles - Photo : SNCF Connect
CroisiEurope
À la recherche d’une escapade de dernière minute pour cet été ?

SNCF Connect propose désormais une carte interactive permettant de choisir sa destination en fonction des places encore disponibles dans les trains.

Accessible dès maintenant et pendant toute la saison estivale, cette carte a été pensée comme un outil d’inspiration pour les voyageurs qui souhaitent partir sans avoir encore arrêté leur destination.

Les suggestions sont réparties autour de quatre grandes thématiques : la mer, la montagne, les city-breaks et les escapades au-delà des frontières françaises.

Les destinations mises en avant évoluent régulièrement en fonction des disponibilités dans les trains, mais aussi des points d’intérêt à découvrir sur place.

Une carte interactive en fonction des disponibilités

Autres articles
L’objectif est de simplifier la recherche d’un séjour de dernière minute.

Plutôt que de multiplier les recherches en fonction des disponibilités, les voyageurs peuvent directement explorer des idées de destinations et choisir leur prochaine escapade parmi les options encore accessibles en train.

La carte permet ainsi de découvrir des destinations auxquelles les voyageurs n’auraient pas nécessairement pensé, tout en tenant compte des possibilités de départ encore disponibles.


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Tags : last minute, sncf connect
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