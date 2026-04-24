SNCF Connect & Tech lance une application sur ChatGPT

SNCF Connect annonce le lancement d’une application accessible depuis ChatGPT.



Cette première version permet, selon un communiqué de presse, aux utilisateurs de préparer leurs déplacements en train via une interface conversationnelle. Concrètement, les voyageurs peuvent rechercher un trajet en langage naturel pour un passager en aller simple, consulter différentes options (trajets directs, les plus rapides ou les moins chers) et accéder à des informations détaillées sur les itinéraires, les tarifs ou encore les cartes commerciales.



Si la recherche et la consultation d’informations s’effectuent dans l’interface conversationnelle, « la transaction finale reste opérée dans l’écosystème SNCF Connect », précise le groupe.