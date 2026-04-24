SNCF Connect & Tech lance une application sur ChatGPT

SNCF Connect annonce le lancement d’une application accessible depuis ChatGPT.
Cette première version permet, selon un communiqué de presse, aux utilisateurs de préparer leurs déplacements en train via une interface conversationnelle. Concrètement, les voyageurs peuvent rechercher un trajet en langage naturel pour un passager en aller simple, consulter différentes options (trajets directs, les plus rapides ou les moins chers) et accéder à des informations détaillées sur les itinéraires, les tarifs ou encore les cartes commerciales.
Si la recherche et la consultation d’informations s’effectuent dans l’interface conversationnelle, « la transaction finale reste opérée dans l’écosystème SNCF Connect », précise le groupe.
Cette première version permet, selon un communiqué de presse, aux utilisateurs de préparer leurs déplacements en train via une interface conversationnelle. Concrètement, les voyageurs peuvent rechercher un trajet en langage naturel pour un passager en aller simple, consulter différentes options (trajets directs, les plus rapides ou les moins chers) et accéder à des informations détaillées sur les itinéraires, les tarifs ou encore les cartes commerciales.
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Pour SNCF Connect & Tech, cette initiative constitue « une première étape » destinée à tester les usages et mesurer l’intérêt de ce type d’interface dans la préparation des voyages. L’objectif est également de mieux comprendre la place que pourraient occuper ces outils à l’avenir, avant d’envisager d’éventuelles évolutions.
D'autres grands noms de la travel tech ont d'ores et déjà lancé leur application dans ChatGPT, notamment Accor, Booking ou encore Expedia.
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