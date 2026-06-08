Philippines : un aéroport international fermé après un puissant séisme

Ce lundi 8 juin 2026 au matin, un puissant séisme a frappé les Philippines.



Il s’est déclenché en mer, au sud de l’archipel, à proximité de l’île de Mindanao, la deuxième plus importante île du pays, qui compte plus de 26 millions d’habitants. Il était alors 7h37.



Les dégâts sont nombreux, avec plusieurs bâtiments effondrés. Un décompte officiel fait état de 15 morts et de plusieurs blessés.



De plus, une alerte tsunami a été déclenchée. Des vagues pourraient toucher les côtes des Philippines, de l’Indonésie, de Taïwan, et aller même jusqu’au Japon.



Le président philippin a appelé la population à se réfugier sur les hauteurs de l’île. En Indonésie, un message d’évacuation a été relayé dans plusieurs zones des Célèbes.