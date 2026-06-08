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Philippines : un aéroport international fermé après un puissant séisme

Un séisme d’une magnitude de 7,8 a frappé les Philippines


Un puissant séisme s’est déclaré en mer, au sud des Philippines. D’une magnitude de 7,8, le tremblement de terre semble avoir causé de nombreux dégâts. Des bâtiments se sont effondrés et des répliques dépassant une magnitude de 6 ont été recensées. L’aéroport international de General Santos, situé sur l’île de Mindanao, a fermé ses portes.


Rédigé par le Lundi 8 Juin 2026 à 10:37

L’aéroport international de General Santos fermé jusqu’à nouvel ordre - Depositphotos @BogdanSerban
L’aéroport international de General Santos fermé jusqu’à nouvel ordre - Depositphotos @BogdanSerban
Dream Yacht
Ce lundi 8 juin 2026 au matin, un puissant séisme a frappé les Philippines.

Il s’est déclenché en mer, au sud de l’archipel, à proximité de l’île de Mindanao, la deuxième plus importante île du pays, qui compte plus de 26 millions d’habitants. Il était alors 7h37.

Les dégâts sont nombreux, avec plusieurs bâtiments effondrés. Un décompte officiel fait état de 15 morts et de plusieurs blessés.

De plus, une alerte tsunami a été déclenchée. Des vagues pourraient toucher les côtes des Philippines, de l’Indonésie, de Taïwan, et aller même jusqu’au Japon.

Le président philippin a appelé la population à se réfugier sur les hauteurs de l’île. En Indonésie, un message d’évacuation a été relayé dans plusieurs zones des Célèbes.

L’aéroport international de General Santos fermé jusqu’à nouvel ordre

Autres articles
France Diplomatie a actualisé ses conseils aux voyageurs et appelle les ressortissants français à la vigilance.

Le Quai d’Orsay recommande notamment de vérifier que leurs lieux d’hébergement ne présentent aucun dégât susceptible de compromettre leur sécurité.

De plus, à la suite de l’alerte tsunami, il est vivement recommandé d’évacuer les zones côtières de l’archipel. Les voyageurs sont appelés à suivre strictement les consignes des autorités locales et les bulletins délivrés par le Philippine Institute of Volcanology and Seismology.

Rappelons que l’aéroport international de General Santos, situé sur l’île de Mindanao, est fermé jusqu’à nouvel ordre. Jusque-là, 17 vols ont été annulés.

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Tags : philippines
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