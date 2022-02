Voyage Philippines : la réouverture des frontières est proche !

Si les Philippines rouvrent, cela ne se fera pas n'importe comment, à l'image des décisions prises par les autorités de la région.Ainsi, les voyageurs français devront présenter le résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé moins de 48 heures avant le départ.De plus, il sera indispensable de se doter de "l'International Vaccination Certificate" (ICV) délivré par l’OMS, mais aussi d’un certificat philippin de vaccination ou d’un certificat de vaccination électronique reconnu par les autorités philippines.La vaccination est obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus. Pour information, le pass vaccinal français est reconnu par le gouvernement philippin.Il sera indispensable de souscrire à une assurance de voyage couvrant la Covid-19, de posséder un billet aller-retour vers son pays d’origine et d'un passeport d’une validité d’au moins six mois.Il y a aussi l'obligation d’effectuer une autosurveillance de symptômes jusqu’au 7ème jour suivant l’arrivée. Pour l'heure toutes les arrivées se font à l’aéroport de Manille.