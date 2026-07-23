Manawa rachetée par l'autrichien Checkyeti, pour créer un géant européen des activités outdoor

Manawa a été rachetée par Checkyeti, marketplace autrichienne dédiée aux expériences de plein air et de nature - DepositPhotos.com, lightpoet
Manawa change d'échelle.
La plateforme française spécialisée dans la réservation d'activités outdoor rejoint Checkyeti, marketplace autrichienne dédiée aux expériences de plein air et de nature.
Le nouvel ensemble donne accès à plus de 27 000 activités proposées par plus de 8 000 prestataires à travers l'Europe.
L'opération marque une nouvelle étape dans la consolidation du marché européen des activités outdoor.
"Plutôt que de simplement ajouter de la taille, la transaction combine des forces géographiques, des portefeuilles de produits, des technologies et des relations historiques avec les prestataires", expliquent les deux entreprises dans leur communiqué.
Pour Manawa, cette opération doit notamment apporter "la taille, la technologie et les ressources nécessaires" pour accélérer son développement. "Ensemble, nous partageons l'ambition de construire la première plateforme européenne dédiée aux expériences outdoor et nature", déclare Timothée de Roux, son directeur général.
La plateforme française spécialisée dans la réservation d'activités outdoor rejoint Checkyeti, marketplace autrichienne dédiée aux expériences de plein air et de nature.
Le nouvel ensemble donne accès à plus de 27 000 activités proposées par plus de 8 000 prestataires à travers l'Europe.
L'opération marque une nouvelle étape dans la consolidation du marché européen des activités outdoor.
"Plutôt que de simplement ajouter de la taille, la transaction combine des forces géographiques, des portefeuilles de produits, des technologies et des relations historiques avec les prestataires", expliquent les deux entreprises dans leur communiqué.
Pour Manawa, cette opération doit notamment apporter "la taille, la technologie et les ressources nécessaires" pour accélérer son développement. "Ensemble, nous partageons l'ambition de construire la première plateforme européenne dédiée aux expériences outdoor et nature", déclare Timothée de Roux, son directeur général.
Un projet lancé avec le soutien de la Banque des Territoires
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Derrière cette opération se trouve un projet lancé en pleine crise sanitaire.
En 2021, Alentour est officiellement créée dans le cadre du plan de relance du tourisme, avec le soutien de la Banque des Territoires, et en partenariat avec Amadeus et Dawex.
L'objectif est alors de digitaliser l'offre d'activités de loisirs en France et de mieux connecter les prestataires locaux aux hébergeurs et aux institutionnels du tourisme.
Hôtels, campings, offices de tourisme et autres acteurs peuvent ainsi proposer à leurs clients des activités locales réservables en ligne. La plateforme doit également permettre aux petites et moyennes entreprises du secteur de gagner en visibilité et d'accéder à un nouveau canal de distribution.
Au lancement, Alentour propose plus de 2 500 activités réservables dans près de 200 hôtels, principalement sur la Côte d'Azur.
Le projet doit ensuite être progressivement déployé dans d'autres territoires.
En 2021, Alentour est officiellement créée dans le cadre du plan de relance du tourisme, avec le soutien de la Banque des Territoires, et en partenariat avec Amadeus et Dawex.
L'objectif est alors de digitaliser l'offre d'activités de loisirs en France et de mieux connecter les prestataires locaux aux hébergeurs et aux institutionnels du tourisme.
Hôtels, campings, offices de tourisme et autres acteurs peuvent ainsi proposer à leurs clients des activités locales réservables en ligne. La plateforme doit également permettre aux petites et moyennes entreprises du secteur de gagner en visibilité et d'accéder à un nouveau canal de distribution.
Au lancement, Alentour propose plus de 2 500 activités réservables dans près de 200 hôtels, principalement sur la Côte d'Azur.
Le projet doit ensuite être progressivement déployé dans d'autres territoires.
Le virage vers l'outdoor
La stratégie évolue en 2022 avec l'acquisition de Manawa.com, une plateforme spécialisée dans les activités de plein air et d'aventure. En 2024, Alentour adopte finalement le nom de Manawa et concentre son développement sur ce marché.
Canyoning, parapente, plongée, canoë-kayak, sorties en bateau, activités de montagne ou encore expériences insolites viennent progressivement enrichir le catalogue.
L'entreprise affiche alors de fortes ambitions. Elle vise plus de 10 000 activités connectées à la fin de 2024 et un volume d'affaires de 100 millions d'euros à l'horizon 2027-2028.
La croissance est bien au rendez-vous. Le chiffre d'affaires passe de 10 000 euros en 2022 à 81 000 euros en 2023, puis à 2,28 millions d'euros en 2024. Mais les comptes restent déficitaires. Le résultat net s'établit à -9,56 millions d'euros en 2022, -4,07 millions en 2023 et -3,79 millions en 2024. L'EBITDA reste également négatif en 2024, à -2,92 millions d'euros.
La tendance s'améliore donc nettement, mais l'entreprise n'a, à ce stade, pas encore dégagé de bénéfice.
La forte progression de l'activité s'accompagne toujours de pertes importantes, alors que Manawa poursuit ses investissements et son développement.
Canyoning, parapente, plongée, canoë-kayak, sorties en bateau, activités de montagne ou encore expériences insolites viennent progressivement enrichir le catalogue.
L'entreprise affiche alors de fortes ambitions. Elle vise plus de 10 000 activités connectées à la fin de 2024 et un volume d'affaires de 100 millions d'euros à l'horizon 2027-2028.
La croissance est bien au rendez-vous. Le chiffre d'affaires passe de 10 000 euros en 2022 à 81 000 euros en 2023, puis à 2,28 millions d'euros en 2024. Mais les comptes restent déficitaires. Le résultat net s'établit à -9,56 millions d'euros en 2022, -4,07 millions en 2023 et -3,79 millions en 2024. L'EBITDA reste également négatif en 2024, à -2,92 millions d'euros.
La tendance s'améliore donc nettement, mais l'entreprise n'a, à ce stade, pas encore dégagé de bénéfice.
La forte progression de l'activité s'accompagne toujours de pertes importantes, alors que Manawa poursuit ses investissements et son développement.
"Une nouvelle étape" pour la Banque des Territoires
Avec l'opération Checkyeti, Manawa entre dans une nouvelle phase de son développement.
Alentour SAS devient une société opérationnelle du groupe Checkyeti, tandis que la marque Manawa est conservée et continue d'être dirigée par son équipe actuelle.
La Banque des Territoires reste par ailleurs actionnaire minoritaire du nouvel ensemble.
Pour Camille Rives, responsable du tourisme à la Banque des Territoires, cette opération constitue "une nouvelle étape dans le développement de l'entreprise". "En restant actionnaire, nous continuons à soutenir sa croissance à long terme et l'émergence d'une plateforme européenne de premier plan dédiée aux expériences de plein air et de nature", ajoute-t-elle.
Le nouvel ensemble entend désormais accélérer ses investissements dans la distribution numérique, l'intelligence artificielle et l'automatisation. L'objectif affiché est de mieux accompagner les milliers de prestataires indépendants du secteur, encore largement sous-digitalisé.
Alentour SAS devient une société opérationnelle du groupe Checkyeti, tandis que la marque Manawa est conservée et continue d'être dirigée par son équipe actuelle.
La Banque des Territoires reste par ailleurs actionnaire minoritaire du nouvel ensemble.
Pour Camille Rives, responsable du tourisme à la Banque des Territoires, cette opération constitue "une nouvelle étape dans le développement de l'entreprise". "En restant actionnaire, nous continuons à soutenir sa croissance à long terme et l'émergence d'une plateforme européenne de premier plan dédiée aux expériences de plein air et de nature", ajoute-t-elle.
Le nouvel ensemble entend désormais accélérer ses investissements dans la distribution numérique, l'intelligence artificielle et l'automatisation. L'objectif affiché est de mieux accompagner les milliers de prestataires indépendants du secteur, encore largement sous-digitalisé.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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