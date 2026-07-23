SNCF Connect intègre Google Pay à ses modes de paiement

SNCF Connect intègre Google Pay pour simplifier le paiement des trajets - Depositphotos.com @rss.vladimir@gmail.com
SNCF Connect poursuit l’évolution de son parcours de réservation avec l’intégration de Google Pay sur son application mobile.
Depuis le 24 juin 2026, les utilisateurs Android éligibles peuvent désormais régler leurs achats directement depuis leur smartphone, sans avoir à saisir leurs coordonnées bancaires à chaque transaction.
Disponible en France, ainsi que sur les versions internationales de l’application, cette nouvelle fonctionnalité permet de finaliser une réservation en quelques secondes.
Depuis le 24 juin 2026, les utilisateurs Android éligibles peuvent désormais régler leurs achats directement depuis leur smartphone, sans avoir à saisir leurs coordonnées bancaires à chaque transaction.
Disponible en France, ainsi que sur les versions internationales de l’application, cette nouvelle fonctionnalité permet de finaliser une réservation en quelques secondes.
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Elle s’applique aussi bien aux billets de train réservés à l’avance qu’aux achats effectués à la dernière minute, pour des trajets du quotidien comme pour des déplacements ponctuels.
A lire : SNCF Connect intègre PayPal pour simplifier le paiement des billets de train
Le paiement via Google Pay peut également être utilisé lors de l’achat d’une carte de réduction. L’objectif affiché est de fluidifier une étape centrale du parcours de réservation, en permettant aux voyageurs d’utiliser les moyens de paiement déjà enregistrés sur leur smartphone.
Cette évolution s’inscrit plus largement dans la stratégie de l’application visant à simplifier le quotidien des voyageurs, de la recherche d’un itinéraire à l’achat d’un titre de transport.
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Le paiement via Google Pay peut également être utilisé lors de l’achat d’une carte de réduction. L’objectif affiché est de fluidifier une étape centrale du parcours de réservation, en permettant aux voyageurs d’utiliser les moyens de paiement déjà enregistrés sur leur smartphone.
Cette évolution s’inscrit plus largement dans la stratégie de l’application visant à simplifier le quotidien des voyageurs, de la recherche d’un itinéraire à l’achat d’un titre de transport.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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