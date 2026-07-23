TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

SNCF Connect intègre Google Pay à ses modes de paiement

Pour fluidifier le parcours de réservation des voyageurs


SNCF Connect enrichit son parcours de réservation avec l’intégration de Google Pay sur son application mobile. Disponible depuis le 24 juin 2026 pour les utilisateurs Android éligibles, ce nouveau moyen de paiement permet de régler ses trajets et ses cartes de réduction sans avoir à saisir ses coordonnées bancaires à chaque transaction.


Rédigé par le Jeudi 23 Juillet 2026 à 09:45

SNCF Connect intègre Google Pay pour simplifier le paiement des trajets - Depositphotos.com @rss.vladimir@gmail.com
SNCF Connect intègre Google Pay pour simplifier le paiement des trajets - Depositphotos.com @rss.vladimir@gmail.com
CroisiEurope
SNCF Connect poursuit l’évolution de son parcours de réservation avec l’intégration de Google Pay sur son application mobile.

Depuis le 24 juin 2026, les utilisateurs Android éligibles peuvent désormais régler leurs achats directement depuis leur smartphone, sans avoir à saisir leurs coordonnées bancaires à chaque transaction.

Disponible en France, ainsi que sur les versions internationales de l’application, cette nouvelle fonctionnalité permet de finaliser une réservation en quelques secondes.

Autres articles
Elle s’applique aussi bien aux billets de train réservés à l’avance qu’aux achats effectués à la dernière minute, pour des trajets du quotidien comme pour des déplacements ponctuels.

A lire : SNCF Connect intègre PayPal pour simplifier le paiement des billets de train

Le paiement via Google Pay peut également être utilisé lors de l’achat d’une carte de réduction. L’objectif affiché est de fluidifier une étape centrale du parcours de réservation, en permettant aux voyageurs d’utiliser les moyens de paiement déjà enregistrés sur leur smartphone.

Cette évolution s’inscrit plus largement dans la stratégie de l’application visant à simplifier le quotidien des voyageurs, de la recherche d’un itinéraire à l’achat d’un titre de transport.


Lu 159 fois

Tags : google pay, sncf connect
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News La Travel Tech

Au-delà du taux de change - Ce que les meilleurs directeurs financiers du travel regardent vraiment

Au-delà du taux de change - Ce que les meilleurs directeurs financiers du travel regardent vraiment
Et comment faire travailler une trésorerie dormante sans prendre de risques inutiles. Début 2025,...
Dernière heure

SNCF Connect intègre Google Pay à ses modes de paiement

Les Bahamas offrent des places pour un concert de Lenny Kravitz !

Le Périgord, un livre d'histoire (presque) à ciel ouvert

MOOVTOO : le concepteur d'agents conversationnels, ce nouveau métier du tourisme [ABO]

Faire connaître, faire vendre, faire durer : trois leviers complémentaires pour une croissance touristique durable [ABO]

Brand News

Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG

Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG
À partir du 24 juillet, TourMaG suivra une expédition de plus de 5 000 kilomètres à travers...
Les annonces

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260701309 - Construction des stands de l’O.N.T.T aux salons et foires touristiques à l'Etranger pour une année 2026-2027
APPEL D'OFFRES TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

THAÏ AIRWAYS - Compliance & Customer Relations Officer F/H - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Bon plan croisière : Jusqu'à 60% de réduction sur le 2ème passager pour les départs 2026 !

Bon plan croisière : Jusqu'à 60% de réduction sur le 2ème passager pour les départs 2026 !
Distribution

Distribution

Travel & Cruise Summit Marseille : un nouveau rendez-vous pour les décideurs du tourisme (vidéo)

Travel &amp; Cruise Summit Marseille : un nouveau rendez-vous pour les décideurs du tourisme (vidéo)
Partez en France

Partez en France

Le Périgord, un livre d'histoire (presque) à ciel ouvert

Le Périgord, un livre d'histoire (presque) à ciel ouvert
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les Bahamas offrent des places pour un concert de Lenny Kravitz !

Les Bahamas offrent des places pour un concert de Lenny Kravitz !
Production

Production

Vacances 2026 : les canicules bousculent les choix des Français

Vacances 2026 : les canicules bousculent les choix des Français
AirMaG

AirMaG

Aérien : Sébastien Lecornu sous pression pour éviter une grève nationale !

Aérien : Sébastien Lecornu sous pression pour éviter une grève nationale !
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

SNCF Connect intègre Google Pay à ses modes de paiement

SNCF Connect intègre Google Pay à ses modes de paiement
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Relais d’Amboise : un nouvel écrin cinq étoiles au cœur du Val de Loire

Relais d’Amboise : un nouvel écrin cinq étoiles au cœur du Val de Loire
HotelMaG

Hébergement

The Originals Hotels s'implante à la Réunion avec deux futurs établissements

The Originals Hotels s'implante à la Réunion avec deux futurs établissements
Futuroscopie

Futuroscopie

Casquettes, lunettes, tongs... ces objets « cultes » qui nous veulent du bien ! [ABO]

Casquettes, lunettes, tongs... ces objets « cultes » qui nous veulent du bien ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers

Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Clippers met le cap sur les Caraïbes pour l’hiver prochain

Star Clippers met le cap sur les Caraïbes pour l’hiver prochain
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ALL Accor veut séduire la clientèle premium grâce à American Express

ALL Accor veut séduire la clientèle premium grâce à American Express
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias