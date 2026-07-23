SNCF Connect intègre Google Pay à ses modes de paiement

SNCF Connect poursuit l’évolution de son parcours de réservation avec l’intégration de Google Pay sur son application mobile.



Depuis le 24 juin 2026, les utilisateurs Android éligibles peuvent désormais régler leurs achats directement depuis leur smartphone, sans avoir à saisir leurs coordonnées bancaires à chaque transaction.



Disponible en France, ainsi que sur les versions internationales de l’application, cette nouvelle fonctionnalité permet de finaliser une réservation en quelques secondes.