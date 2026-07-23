Star Clippers met le cap sur les Caraïbes pour l’hiver prochain

Saint-Martin, la Barbade et le Costa Rica au programme de Star Clippers

Spécialisée dans les croisières à la voile, Star Clippers reconduit ses itinéraires dans les Caraïbes et en Amérique centrale pour la saison hivernale. Ses trois voiliers seront positionnés entre Saint-Martin, la Barbade et le Costa Rica.

Rédigé par Laurent Guéna le Mercredi 22 Juillet 2026 à 12:40

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