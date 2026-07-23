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Star Clippers met le cap sur les Caraïbes pour l’hiver prochain

Saint-Martin, la Barbade et le Costa Rica au programme de Star Clippers


Spécialisée dans les croisières à la voile, Star Clippers reconduit ses itinéraires dans les Caraïbes et en Amérique centrale pour la saison hivernale. Ses trois voiliers seront positionnés entre Saint-Martin, la Barbade et le Costa Rica.


Rédigé par le Mercredi 22 Juillet 2026 à 12:40

Entre novembre 2026 et mars 2027, la majeure partie des croisières de Star Clippers se déroulera dans les Caraïbes @Star Clippers
Entre novembre 2026 et mars 2027, la majeure partie des croisières de Star Clippers se déroulera dans les Caraïbes @Star Clippers
CroisiEurope
Star Clippers dévoile sa programmation pour l’hiver 2026-2027.

Entre novembre 2026 et mars 2027, la majeure partie des croisières de la compagnie se déroulera dans les Caraïbes, avec des départs depuis Saint-Martin, la Barbade, Antigua, Aruba ou encore Montego Bay, en Jamaïque.

Le Star Clipper sera, pour sa part, positionné entre le Costa Rica et le Panama pour des itinéraires côté Pacifique.

Le Star Flyer proposera notamment deux itinéraires de sept nuits au départ de Saint-Martin, "Îles sous le vent" et "Îles au trésor", tandis que le Royal Clipper alternera, depuis Bridgetown, à la Barbade, les croisières "Îles Grenadines" et "Îles au vent".

Star Clippers : des remises pour la saison hiver 2027-2028

Autres articles
Fidèle à son positionnement, Star Clippers mise sur ses voiliers de petite capacité pour accéder à des mouillages et à des escales inaccessibles aux grands navires.

A lire : Caraïbes et Méditerranée : Star Clippers déroule sa nouvelle collection

La compagnie met également en avant plusieurs offres pour les croisières de Noël, avec notamment un crédit à bord de 400 € par cabine, des conditions avantageuses pour les voyageurs en solo et la gratuité de la troisième personne partageant une cabine.

Elle annonce enfin reconduire cette programmation pour l’hiver 2027-2028, avec une remise pouvant atteindre 20 % pour les réservations effectuées avant le 30 avril 2027.

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Tags : croisieres, star clippers
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