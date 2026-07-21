Travel & Cruise Summit Marseille : un nouveau rendez-vous pour les décideurs du tourisme (vidéo)

Les comportements changent, et notamment la Gen Z, qui est beaucoup plus orientée sur l'expérience que sur les possessions.



Il y a quelques années, l’un des signaux de richesse était la résidence secondaire, aujourd’hui c’est davantage d'aller vivre différentes expériences plutôt que d'avoir une accumulation de biens : montres, voitures, etc.

Il existe un challenge de commercialisation et de distribution

Les personnes fortunées se tournent vers les expériences pour ressentir des choses, alors que, dans un monde toujours plus connecté, elles se sentent de plus en plus déconnectées

Plus rien ne les excite, ni un achat chez Dior, ni une voiture de luxe

Tout aussi enrichissante, la réflexion autour de, et plus globalement de l’expérience recherchée par les clientèles à très haut pouvoir d'achat. «» a introduit Medih Fatihi.Une aubaine pour le secteur du travel, encoreLes intervenants ont notamment pris l’exemple des groupes Ritz-Carlton, Four Seasons, Orient Express ou encore Aman, pour souligner que la clientèle de ces hôtels n’est pas forcément celle que l’on retrouve à bord de leurs navires.» pour les armateurs, a ajouté Medih Fatihi, qui, pour se démarquer doivent proposer», a souligné Alina Oenning, qui s’attelle depuis quelques mois à lancer une nouvelle compagnie de yachting.Sans pouvoir dévoiler trop de détails pour l’heure sur son projet, la dirigeante a tout de même tenu à partager son retour d’expérience et ses interrogations face à la Gen Z. «», a-t-elle lancé, soulignant que si l’expérience est recherchée par ses clients,Autrement dit : à quoi bon consommer un produit de luxe s’il n’y a pas de but, ou plutôt de sens ?Pour elle, cette finalité peut se traduire par exemple, en proposant aux croisiéristes de participer aux recherches scientifiques qui peuvent être menés à bord de navires d’expédition.Une façon de favoriser l’ouverture d’esprit, les rencontres, les échanges et de se sentir impliqué au sein d’un club. Quoi de mieux pour fidéliser la clientèle ? Ce ne sont pas les équipes de MUDA qui diront le contraire...