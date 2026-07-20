Radisson Collection s’implante dans le sud-ouest de la Chine

L’hôtel propose 178 chambres et suites dotées de baies vitrées donnant sur la rivière Jinjiang et la skyline de la métropole.Pour l’organisation d’événements professionnels et de réceptions, l’établissement met à disposition deux salles modulables de 322 et 280 m², équipées des dernières technologies audiovisuelles.L’offre de loisirs et de bien-être est regroupée dans un bâtiment annexe comprenant une piscine intérieure chauffée sous voûte, un spa et un centre de remise en forme.