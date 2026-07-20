Radisson Collection s’implante dans le sud-ouest de la Chine

Radisson Collection s’implante à Chengdu dans le Sud-Ouest de la Chine, photos by Radisson Collection
Radisson Collection Hotel ouvre un nouvel établissement à Chengdu.
C'est la première adresse de l’enseigne dans le sud-ouest chinois. Implanté au sein de la Cloud Yunduan Tower, dans le district technologique de la ville, cet hôtel comprend 178 chambres.
L’établissement cible une clientèle d’affaires internationale et de loisirs en quête de prestations haut de gamme.
Son implantation au cœur du Centre d’affaires et d’innovation pour la coopération Chine-Europe (CCEC) offre aux clients un accès direct aux grands hubs technologiques et culturels de Chengdu, avec une connexion immédiate aux réseaux de transports en commun.
C'est la première adresse de l’enseigne dans le sud-ouest chinois. Implanté au sein de la Cloud Yunduan Tower, dans le district technologique de la ville, cet hôtel comprend 178 chambres.
L’établissement cible une clientèle d’affaires internationale et de loisirs en quête de prestations haut de gamme.
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L’hôtel propose 178 chambres et suites dotées de baies vitrées donnant sur la rivière Jinjiang et la skyline de la métropole.
Pour l’organisation d’événements professionnels et de réceptions, l’établissement met à disposition deux salles modulables de 322 et 280 m², équipées des dernières technologies audiovisuelles.
A lire : À Rome, un nouveau 5 étoiles de luxe signé Radisson Collection au Palazzo Sanzio
L’offre de loisirs et de bien-être est regroupée dans un bâtiment annexe comprenant une piscine intérieure chauffée sous voûte, un spa et un centre de remise en forme.
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