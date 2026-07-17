Zimbabwe : Hyatt annonce l'ouverture du Grand Hyatt Victoria Falls The Kingdom

Le Grand Hyatt Victoria Falls The Kingdom est l'établissement plus proche de l'entrée du parc national des chutes Victoria du côté zimbabwéen - Depositphotos.com, dtemps
Le groupe Hyatt prépare l'ouverture du Grand Hyatt Victoria Falls The Kingdom au Zimbabwe pour la fin de l'année 2027.
Cet établissement fera l'objet d'une rénovation complète pour répondre aux standards de la marque Grand Hyatt.
Idéalement situé à cinq minutes à pied de la forêt tropicale des chutes Victoria, l'hôtel constituera le deuxième site de la compagnie dans le pays.
Érigé initialement en 1966 puis réaménagé en 1999, ce complexe hôtelier emblématique entame une mutation globale de son architecture et de sa décoration intérieure.
L'accord de gestion conclu entre une filiale de Hyatt et Albwardy Investments vise à réinventer ce point de repère de l'hôtellerie africaine pour en faire une destination de haut niveau.
Dès son inauguration sous sa nouvelle enseigne, les membres du programme World of Hyatt pourront y cumuler et utiliser leurs avantages lors de leurs séjours.
Cet établissement fera l'objet d'une rénovation complète pour répondre aux standards de la marque Grand Hyatt.
Idéalement situé à cinq minutes à pied de la forêt tropicale des chutes Victoria, l'hôtel constituera le deuxième site de la compagnie dans le pays.
Érigé initialement en 1966 puis réaménagé en 1999, ce complexe hôtelier emblématique entame une mutation globale de son architecture et de sa décoration intérieure.
L'accord de gestion conclu entre une filiale de Hyatt et Albwardy Investments vise à réinventer ce point de repère de l'hôtellerie africaine pour en faire une destination de haut niveau.
Dès son inauguration sous sa nouvelle enseigne, les membres du programme World of Hyatt pourront y cumuler et utiliser leurs avantages lors de leurs séjours.
Un projet de rénovation et une une localisation stratégique pour le tourisme régional
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À sa réouverture, le Grand Hyatt Victoria Falls The Kingdom proposera 245 chambres entièrement réagencées.
Les installations comprendront également 1 800 mètres carrés d'espaces dédiés aux réunions et aux réceptions, trois restaurants, un spa, un centre de remise en forme ainsi qu'un grand salon-hall.
De plus, l'hôtel bénéficie d'un emplacement privilégié au cœur de la ville de Victoria Falls, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Positionné comme l'établissement le plus proche de l'entrée du parc national des chutes Victoria du côté zimbabwéen, il se trouve également à 20 minutes de route de l'aéroport international. Cette situation géographique facilitera l'accès des visiteurs aux circuits de safari régionaux, aux activités culturelles et aux expériences gastronomiques locales.
Les installations comprendront également 1 800 mètres carrés d'espaces dédiés aux réunions et aux réceptions, trois restaurants, un spa, un centre de remise en forme ainsi qu'un grand salon-hall.
De plus, l'hôtel bénéficie d'un emplacement privilégié au cœur de la ville de Victoria Falls, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Positionné comme l'établissement le plus proche de l'entrée du parc national des chutes Victoria du côté zimbabwéen, il se trouve également à 20 minutes de route de l'aéroport international. Cette situation géographique facilitera l'accès des visiteurs aux circuits de safari régionaux, aux activités culturelles et aux expériences gastronomiques locales.