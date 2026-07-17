Zimbabwe : Hyatt annonce l'ouverture du Grand Hyatt Victoria Falls The Kingdom

245 chambres entièrement réagencées

Le groupe hôtelier Hyatt officialise la signature d'un accord de gestion avec Albwardy Investments pour l'ouverture du Grand Hyatt Victoria Falls The Kingdom, prévue pour la fin de l'année 2027. Cet établissement deviendra la deuxième adresse du groupe au Zimbabwe après une rénovation complète du site.



Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 20 Juillet 2026 à 14:28

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