DUNE inaugure Longara, un yacht haut de gamme dédié à la plongée en Mer Rouge

Après plus de trente ans d’activité dans le secteur de la plongée, DUNE poursuit la montée en gamme de son offre.
L’entreprise marseillaise vient de lancer Longara, un yacht de 43 mètres destiné à des croisières-plongées en Mer Rouge.
À partir de la rentrée 2026, trois itinéraires proposeront également une expérience gastronomique imaginée avec le chef doublement étoilé Michel Portos.
Le projet s’inscrit dans une tendance plus large de montée en gamme des expériences en mer, où le confort, la gastronomie et le service deviennent des composantes à part entière du voyage.
L’entreprise marseillaise vient de lancer Longara, un yacht de 43 mètres destiné à des croisières-plongées en Mer Rouge.
À partir de la rentrée 2026, trois itinéraires proposeront également une expérience gastronomique imaginée avec le chef doublement étoilé Michel Portos.
Le projet s’inscrit dans une tendance plus large de montée en gamme des expériences en mer, où le confort, la gastronomie et le service deviennent des composantes à part entière du voyage.
Un yacht de 43 mètres dédié à la plongée
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Inauguré en avril 2026, Longara constitue la nouvelle vitrine de DUNE.
Le yacht dispose de 15 cabines et accueille une équipe de 13 membres, dont trois chefs et deux guides de plongée.
"Avec Longara, nous voulons offrir une expérience exceptionnelle en Mer Rouge : des sites parmi les plus spectaculaires du monde, un service attentionné et une atmosphère à la fois conviviale et raffinée, ainsi que des activités bien-être ou ludiques pour les accompagnants", explique Steeve Hans, directeur général de DUNE.
L’offre s’adresse ainsi aux plongeurs, mais aussi aux accompagnants qui ne pratiquent pas nécessairement cette activité. Le yacht doit leur proposer des activités alternatives, dans une logique de séjour partagé.
Le yacht dispose de 15 cabines et accueille une équipe de 13 membres, dont trois chefs et deux guides de plongée.
"Avec Longara, nous voulons offrir une expérience exceptionnelle en Mer Rouge : des sites parmi les plus spectaculaires du monde, un service attentionné et une atmosphère à la fois conviviale et raffinée, ainsi que des activités bien-être ou ludiques pour les accompagnants", explique Steeve Hans, directeur général de DUNE.
L’offre s’adresse ainsi aux plongeurs, mais aussi aux accompagnants qui ne pratiquent pas nécessairement cette activité. Le yacht doit leur proposer des activités alternatives, dans une logique de séjour partagé.
Une collaboration avec le chef Michel Portos
À partir de l'automne 2026, DUNE ajoutera une dimension gastronomique à l'expérience proposée à bord de Longara. Le chef Michel Portos, doublement étoilé, concevra une offre culinaire spécifique pour trois croisières programmées entre 2026 et 2027.
Passionné de plongée sous-marine depuis son adolescence, le chef associera cette expérience personnelle à une cuisine tournée vers les produits locaux et les circuits courts. Les menus seront élaborés à partir d'ingrédients de saison, dans une approche éco-responsable.
Passionné de plongée sous-marine depuis son adolescence, le chef associera cette expérience personnelle à une cuisine tournée vers les produits locaux et les circuits courts. Les menus seront élaborés à partir d'ingrédients de saison, dans une approche éco-responsable.
Trois départs prévus entre 2026 et 2027
Trois croisières gastronomiques accompagnées par Michel Portos sont programmées à bord de Longara :
du 28 novembre au 5 décembre 2026 ;
du 26 décembre 2026 au 2 janvier 2027 ;
du 29 mai au 5 juin 2027.
du 28 novembre au 5 décembre 2026 ;
du 26 décembre 2026 au 2 janvier 2027 ;
du 29 mai au 5 juin 2027.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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