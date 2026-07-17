DUNE inaugure Longara, un yacht haut de gamme dédié à la plongée en Mer Rouge

À partir de l'automne 2026, DUNE ajoutera une dimension gastronomique à l'expérience proposée à bord de Longara. Le chef Michel Portos, doublement étoilé, concevra une offre culinaire spécifique pour trois croisières programmées entre 2026 et 2027.



Passionné de plongée sous-marine depuis son adolescence, le chef associera cette expérience personnelle à une cuisine tournée vers les produits locaux et les circuits courts. Les menus seront élaborés à partir d'ingrédients de saison, dans une approche éco-responsable.