Le conflit au Moyen-Orient bouscule aussi le tourisme de luxe

En effet, alors que l’attentisme s’impose actuellement, la clientèle haut de gamme n’hésite pas à se projeter à plus long terme.



« J’enregistre des réservations pour 2027 » , note Nathalie Bueno de Secrets de Voyage. « Mes clients ont la conviction, dit-elle, que plus ils anticipent, moins ils seront impactés par les hausses de prix consécutives à la guerre au Moyen-Orient » . Et ce d’autant plus qu’en raison de « l’augmentation des tarifs aériens et hôteliers sur certaines destinations, les budgets de ses clients sont déjà supérieurs à ce qu’ils étaient précédemment ».



« Je travaille sur les départs pour fin 2026, 2027 voire même 2028 », confie aussi Chrystel Tiengou-Beaupré qui souligne « l’intérêt croissant pour des voyages peut être moins nombreux mais plus longs et plus beaux, et surtout davantage enrichis par des expériences exceptionnelles qui font rêver ».



Des expériences de plus en plus immersives, comme par exemple une partie de pêche avec un pêcheur local au Japon ou une rencontre & fabrication d'un couteau unique avec un artisan en coutellerie, un de ces nihontō considérés à la fois comme des œuvres d'art et comme un symbole religieux dans la culture japonaise des Samouraï...