Dans le contexte actuel, les entreprises ne font pas seulement face à une baisse d’activité, elles sont confrontées à une question plus sensible : que deviennent les collaborateurs lorsque leur poste disparaît ou se transforme ? - Depositphotos.com, Elnur_
Dans beaucoup d’entreprises du tourisme, la priorité a été donnée à la performance commerciale.
La gestion managériale des équipes est passée au second plan et le temps consacré au développement des compétences est resté limité.
Côté RH, les moyens alloués à l’employabilité ont souvent été insuffisants, et la fonction est rarement positionnée à un niveau stratégique.
Elle est restée majoritairement dans une logique de gestion plutôt que d’anticipation.
Ce fonctionnement a progressivement fragilisé la sécurisation des parcours professionnels.
La gestion managériale des équipes est passée au second plan et le temps consacré au développement des compétences est resté limité.
Côté RH, les moyens alloués à l’employabilité ont souvent été insuffisants, et la fonction est rarement positionnée à un niveau stratégique.
Elle est restée majoritairement dans une logique de gestion plutôt que d’anticipation.
Ce fonctionnement a progressivement fragilisé la sécurisation des parcours professionnels.
Replacer l’humain comme un capital stratégique
Le ralentissement actuel agit comme un révélateur brutal.
Les entreprises ne font pas seulement face à une baisse d’activité, elles sont confrontées à une question plus sensible : que deviennent les collaborateurs lorsque leur poste disparaît ou se transforme ?
Sans accompagnement structuré, les repères disparaissent rapidement. Les collaborateurs peuvent se retrouver isolés, en perte de confiance, avec des difficultés à se repositionner dans un marché devenu plus exigeant.
Ce contexte crée une tension qui dépasse largement la seule dimension économique et replace les entreprises face à leurs responsabilités sociales.
La situation impose un changement de regard. Les collaborateurs ne peuvent plus être considérés uniquement comme une variable d’ajustement. Ils doivent être perçus comme un capital à accompagner, y compris dans les phases de transition ou de sortie.
C’est précisément dans ces moments que la maturité RH se mesure.
Les entreprises ne font pas seulement face à une baisse d’activité, elles sont confrontées à une question plus sensible : que deviennent les collaborateurs lorsque leur poste disparaît ou se transforme ?
Sans accompagnement structuré, les repères disparaissent rapidement. Les collaborateurs peuvent se retrouver isolés, en perte de confiance, avec des difficultés à se repositionner dans un marché devenu plus exigeant.
Ce contexte crée une tension qui dépasse largement la seule dimension économique et replace les entreprises face à leurs responsabilités sociales.
La situation impose un changement de regard. Les collaborateurs ne peuvent plus être considérés uniquement comme une variable d’ajustement. Ils doivent être perçus comme un capital à accompagner, y compris dans les phases de transition ou de sortie.
C’est précisément dans ces moments que la maturité RH se mesure.
L’outplacement comme réponse concrète
Dans ce contexte, l’outplacement retrouve une place centrale. Il ne s’agit plus d’un dispositif accessoire, mais d’un véritable levier pour sécuriser les trajectoires.
L’accompagnement permet de redonner un cadre dans une période incertaine, d’aider à prendre du recul, de reconstruire un projet professionnel cohérent et de structurer une stratégie de repositionnement adaptée au marché.
La manière dont une entreprise accompagne ses collaborateurs sortants envoie un signal fort. Elle influence directement la confiance des équipes qui restent, la crédibilité du management et la réputation employeur.
Dans le secteur du tourisme, où les réseaux sont étroits et les mobilités fréquentes, ces signaux circulent vite et laissent une empreinte durable.
L’accompagnement permet de redonner un cadre dans une période incertaine, d’aider à prendre du recul, de reconstruire un projet professionnel cohérent et de structurer une stratégie de repositionnement adaptée au marché.
La manière dont une entreprise accompagne ses collaborateurs sortants envoie un signal fort. Elle influence directement la confiance des équipes qui restent, la crédibilité du management et la réputation employeur.
Dans le secteur du tourisme, où les réseaux sont étroits et les mobilités fréquentes, ces signaux circulent vite et laissent une empreinte durable.
Le moment où tout se joue
C’est souvent dans la dernière phase que l’accompagnement fait la différence.
Réussir ses entretiens, affirmer un positionnement clair, activer efficacement son réseau et sécuriser sa prise de poste demandent un niveau de préparation élevé, surtout dans un marché ralenti.
Sans cet accompagnement, le risque est de subir son retour à l’emploi plutôt que de le choisir.
Réussir ses entretiens, affirmer un positionnement clair, activer efficacement son réseau et sécuriser sa prise de poste demandent un niveau de préparation élevé, surtout dans un marché ralenti.
Sans cet accompagnement, le risque est de subir son retour à l’emploi plutôt que de le choisir.
Ce que la crise est en train de changer
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Le secteur du tourisme est à un tournant. Les entreprises ne peuvent plus seulement piloter leur activité, elles doivent aussi piloter les trajectoires humaines.
Celles qui feront la différence seront celles qui sauront rééquilibrer performance économique et responsabilité sociale, redonner une place stratégique aux RH et investir dans l’accompagnement.
Aujourd’hui, savoir faire partir ne suffit plus. Il faut surtout savoir faire rebondir.
Lire aussi : Quand l’IA grippe le recrutement : du "Big Freeze" américain à la tentation française
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Aujourd’hui, savoir faire partir ne suffit plus. Il faut surtout savoir faire rebondir.
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Nathalie Ramond est la fondatrice de Prêt-à-recruter, cabinet RH spécialisé en outplacement, coaching de carrière et accompagnement des transitions professionnelles, avec une expertise reconnue dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs.
Ex-DRH de groupes français et internationaux du tourisme, elle accompagne les PME et les cadres dans leurs enjeux de recrutement, de mobilité professionnelle et d’évolution de carrière.
Ex-DRH de groupes français et internationaux du tourisme, elle accompagne les PME et les cadres dans leurs enjeux de recrutement, de mobilité professionnelle et d’évolution de carrière.