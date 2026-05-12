Dans ce contexte, l’outplacement retrouve une place centrale. Il ne s’agit plus d’un dispositif accessoire, mais d’un véritable levier pour sécuriser les trajectoires.



L’accompagnement permet de redonner un cadre dans une période incertaine, d’aider à prendre du recul, de reconstruire un projet professionnel cohérent et de structurer une stratégie de repositionnement adaptée au marché.



La manière dont une entreprise accompagne ses collaborateurs sortants envoie un signal fort. Elle influence directement la confiance des équipes qui restent, la crédibilité du management et la réputation employeur.



Dans le secteur du tourisme, où les réseaux sont étroits et les mobilités fréquentes, ces signaux circulent vite et laissent une empreinte durable.