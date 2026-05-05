Les compagnies aériennes opérant sur un modèle de hub tirent leur rentabilité de plusieurs facteurs clés.



Premièrement, les économies d'échelle sont substantielles. L'utilisation d'avions de plus grande capacité (tels que l'Airbus A350 ou le Boeing 777X) sur les tronçons principaux entre hubs permet de réduire significativement le coût au siège-kilomètre (CASK).



Deuxièmement, la connectivité offerte par un hub est inégalée. Un hub bien établi peut offrir des milliers de combinaisons de voyages, capturant ainsi une part de marché que les liaisons point-à-point ne peuvent pas desservir de manière rentable.



Enfin, le yield management est au cœur de la stratégie des hubs. Les compagnies peuvent segmenter leur clientèle : les voyageurs d'affaires, souvent prêts à payer un prix premium pour la commodité d'un vol direct, financent une partie des coûts.



Les passagers en correspondance, plus sensibles au prix et acceptant un temps de trajet plus long, sont utilisés pour optimiser le remplissage des avions, même à des tarifs réduits.



Cette flexibilité tarifaire permet de maximiser les revenus globaux en s'adaptant à différentes élasticités de la demande.